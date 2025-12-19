ĐỘT PHÁ HẠ TẦNG, KIẾN TẠO VỊ THẾ (*): Hai siêu dự án nâng tầm thủ đô

Ngày 19-12, TP Hà Nội sẽ khởi công 2 siêu dự án là Khu đô thị thể thao Olympic và Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng nhằm chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Hai dự án này vừa được HĐND TP Hà Nội thông qua chủ trương đầu tư tại kỳ họp thứ 29 mới đây.

Khu liên hợp thể thao đẳng cấp quốc tế

Theo tờ trình của UBND TP Hà Nội, dự án Khu đô thị thể thao Olympic được xây dựng với mục đích để thủ đô đủ điều kiện đăng cai các sự kiện thể thao tầm mức châu lục và quốc tế, như Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD), Thế vận hội Olympic... Dự án có quy mô hơn 9.000 ha với tổng vốn đầu tư dự kiến trên 925.000 tỉ đồng.

Địa điểm xây dựng Khu đô thị thể thao Olympic thuộc địa bàn 11 xã của Hà Nội, gồm: Đại Thanh, Ngọc Hồi, Nam Phù, Thường Tín, Hồng Vân, Chương Dương, Thượng Phúc, Bình Minh, Tam Hưng, Thanh Oai và Dân Hòa. Công trình dự kiến được chia thành 4 dự án thành phần theo các phân khu chính A, B, C, D.

Cụ thể, dự án thành phần phân khu A gồm khu đô thị mới theo mô hình TOD (phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng), tính đến việc là đầu mối giao thông kết nối, bổ trợ cho khu liên hợp thể thao - sân vận động (SVĐ) đẳng cấp quốc tế (Trống Đồng) tại khu B. Dự án thành phần phân khu B gồm khu đô thị thể thao, đô thị dịch vụ gắn với khu liên hợp thể thao - SVĐ đẳng cấp quốc tế. Dự án thành phần phân khu C và D gồm khu đô thị thể thao, đô thị dịch vụ gắn với khu liên hợp thể thao - SVĐ đẳng cấp quốc tế.

Trong đó, khu liên hợp thể thao - SVĐ đẳng cấp quốc tế dự kiến hoàn thành vào quý II/2030. Toàn bộ dự án phấn đấu hoàn tất vào năm 2035.

Hôm nay, 19-12, TP Hà Nội dự kiến triển khai tiểu dự án thành phần độc lập là bãi đỗ xe khu tổ hợp thể thao thuộc phân khu B. Tiểu dự án này rộng khoảng 2,1 ha, tại các xã Thường Tín, Tam Hưng, Thượng Phúc và Dân Hòa, với tổng vốn đầu tư khoảng 72 tỉ đồng.

Hướng đến "kỳ tích sông Hồng"

Trong khi đó, dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng được đầu tư xây dựng nhằm phát triển hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông, thúc đẩy phát triển không gian đô thị hai bên bờ sông Hồng - phù hợp với định hướng phát triển bền vững, nâng cao chất lượng đô thị trung tâm thủ đô.

Dự án này hướng tới việc tạo nên "kỳ tích sông Hồng", trở thành sức bật phát triển mạnh mẽ hạ tầng, kinh tế, đô thị của TP Hà Nội, cụ thể là mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 11% trở lên trong giai đoạn 2026 - 2030.

Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng nằm trên khu vực dọc sông Hồng từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở, thuộc địa giới hành chính 19 xã, phường của TP Hà Nội. Trong đó, phía Hữu Hồng (bên phải sông Hồng) đi qua 12 xã, phường: Ô Diên, Thượng Cát, Đông Ngạc, Phú Thượng, Hồng Hà, Vĩnh Tuy, Vĩnh Hưng, Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Thanh Trì, Nam Phù và Hồng Vân; phía Tả Hồng (bên trái sông Hồng) đi qua 7 xã, phường: Mê Linh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Đông Anh, Bồ Đề, Long Biên và Bát Tràng.

Khu vực dự kiến xây dựng Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng

Dự án được nghiên cứu thực hiện với quy mô diện tích khoảng 11.000 ha, gồm: Trục đại lộ giao thông dài khoảng 80 km; công viên cảnh quan, vui chơi giải trí rộng 3.300 ha và mặt bằng tái thiết đô thị khoảng 2.100 ha. Dự án cũng bao gồm việc đầu tư tuyến metro khoảng 45 km đi ngầm bên hữu ngạn sông Hồng và khu đô thị tái định cư.

Dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng có tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 855.000 tỉ đồng, dự kiến hoàn thành năm 2030. Khi đưa vào sử dụng, công trình này được kỳ vọng sẽ giúp thay đổi toàn diện, mạnh mẽ diện mạo đô thị hai bên bờ sông Hồng; góp phần thực hiện việc tái thiết đô thị triệt để; trở thành không gian văn hóa, kinh tế, sinh thái và là một trong những biểu tượng của TP Hà Nội.

Trước mắt, TP Hà Nội khởi công công trình này vào dịp 19-12 với tiểu dự án thành phần độc lập là công viên công cộng phường Phú Thượng tại ngõ 148 An Dương Vương. Tiểu dự án này có vốn đầu tư sơ bộ khoảng 670 tỉ đồng, xây dựng trên diện tích khoảng 2 ha.

Bảo đảm sinh kế người dân

Ban Đô thị - HĐND TP Hà Nội cũng vừa có báo cáo thẩm tra 2 dự án nêu trên.

Đối với cả 2 dự án, Ban Đô thị đề nghị UBND TP Hà Nội đặc biệt chú trọng khâu giải phóng mặt bằng. Trong quá trình triển khai dự án, cần phải xác định, kiểm soát chặt chẽ chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và tạm cư.

Theo Ban Đô thị - HĐND TP Hà Nội, cơ quan chức năng cần khảo sát kỹ thực trạng, xác định rõ nhu cầu tái định cư cụ thể của từng nhóm đối tượng bị ảnh hưởng. Việc cập nhật hệ số bồi thường đất ở phù hợp thực tế thị trường sẽ góp phần bảo đảm tính khả thi, công bằng, minh bạch và khả năng chi trả kịp thời cho người dân.

Cơ quan thẩm tra dự án cho rằng bên cạnh việc bồi thường về đất đai, cần quan tâm thỏa đáng chuyện hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm cho các đối tượng bị thu hồi đất, nhất là người dân khu vực bãi sông, đất nông nghiệp hoặc có sinh kế phụ thuộc trực tiếp vào mặt bằng bị thu hồi.

Riêng dự án Khu đô thị thể thao Olympic, Ban Đô thị đề nghị UBND TP Hà Nội định hướng chức năng sử dụng đất phải khớp nối, đồng bộ với khu vực lân cận; tuân thủ và cụ thể hóa tối đa các định hướng quy hoạch tổng thể thủ đô, phù hợp hiện trạng sử dụng đất và thực trạng quản lý tại địa phương. UBND TP Hà Nội cần có giải pháp quy hoạch hài hòa trong việc kết nối các khu đô thị mới với những khu dân cư, làng xóm hiện hữu.

Chú trọng các yếu tố phát triển bền vững Thẩm tra dự án Khu đô thị thể thao Olympic, Ban Đô thị - HĐND TP Hà Nội đề nghị UBND thành phố bổ sung cụ thể hơn nội dung về kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kiến trúc xanh và các yếu tố phát triển bền vững (như sử dụng năng lượng tái tạo tại SVĐ), chống biến đổi khí hậu... Ngoài ra, cần bổ sung cơ chế tham vấn cộng đồng và bảo tồn di sản, cụ thể là tập trung bảo tồn làng xóm hiện hữu và kết nối với di sản Thăng Long - Hoa Lư. Cơ quan thẩm tra cũng đề nghị tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư đối với dự án Khu đô thị thể thao Olympic theo quy định của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn.

