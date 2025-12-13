ĐỘT PHÁ HẠ TẦNG, KIẾN TẠO VỊ THẾ: Hiện thực hóa giấc mơ kết nối giao thông ĐBSCL

Bộ Xây dựng cho biết theo kế hoạch, đến hết năm 2025, sẽ hoàn thành 3.803 km đường cao tốc (trong đó có 3.345 km đường cao tốc và 458 km đường dẫn và nút giao). Dự kiến đến ngày 19-12, sẽ hoàn thành 3.188 km tuyến chính cao tốc, trong đó có đoạn Cần Thơ - Cà Mau.

Miền Tây có thêm 110 km đường cao tốc

Dự án đường cao tốc Cần Thơ - Cà Mau thuộc tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông đang hiện thực hóa giấc mơ kết nối giao thông của vùng ĐBSCL. Dự án có chiều dài tuyến chính 110,85 km (qua địa bàn TP Cần Thơ là 64,25 km, An Giang là 17 km, Cà Mau là 29,6 km và 25,85 km tuyến nối). Dự án được chia làm 2 dự án thành phần gồm đoạn Cần Thơ - Hậu Giang và đoạn Hậu Giang - Cà Mau. Tổng vốn đầu tư lên tới hơn 27.523 tỉ đồng. Công trình khởi công từ đầu năm 2023 nay đã cán mốc hơn khoảng 94% khối lượng thi công - một con số phản ánh nỗ lực không ngừng nghỉ của chủ đầu tư, nhà thầu và công nhân.

Sự tiến triển vượt bậc được thể hiện rõ qua từng hạng mục cụ thể: Toàn bộ 95 cầu đã hoàn thiện bản mặt cầu, trong đó 43 cầu đã được thảm lớp bê-tông nhựa đầu tiên. Để chạy đua với thời gian, các nhà thầu đã huy động tổng lực với 1.150 máy móc và 2.100 nhân công, tổ chức thi công xuyên suốt ngày đêm với 3 ca, 4 kíp. Sự tập trung cao độ này nhằm hướng tới mục tiêu đưa tuyến chính thông xe trọng thể vào ngày 19-12 tới đây.

Vào những ngày đầu tháng 12, công trường luôn trong không khí lao động khẩn trương với cường độ cao khi đang bước vào giai đoạn hoàn tất những công đoạn cuối cùng. Dọc theo chiều dài 110 km từ cửa ngõ Cần Thơ đến tận Cà Mau, tuyến đường dần hiện ra uốn lượn, tựa như một "dải lụa" lớn đang được các kỹ sư, công nhân tỉ mỉ hoàn thiện.

Cao tốc Cần Thơ - Cà Mau mở ra tương lai phát triển mạnh mẽ cho vùng ĐBSCL

Ông Đặng Ngọc Minh - Giám đốc điều hành thành phần 1 đoạn Cần Thơ - Hậu Giang (Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận) - cho hay dự án thành phần 1 chiều dài 37,95 km, hiện đã cơ bản hoàn thành trên 93% khối lượng công trình. Đơn vị đang triển khai quyết liệt, thi công một số hạng mục lắp đặt cấu kiện an toàn giao thông, bảo đảm hoàn thành phần tuyến chính theo chỉ đạo.

Trong khi đó, ông Trịnh Xuân Hùng, Chỉ huy trưởng Công ty Cổ phần Xây dựng Tân Nam, phấn khởi: "Đơn vị chúng tôi thi công đoạn đường dẫn 1 km trên tuyến chính, hiện nay đã đạt 95% khối lượng. Chỉ còn phần thi công như hộ lan, lắp biển báo, sơn kẻ đường… và sẽ sớm hoàn thành trước ngày 19-12".

Còn đối với dự án thành phần 2 đoạn Hậu Giang - Cà Mau, hiện có 3 gói thầu đang tập trung thi công, đến nay đã cơ bản hoàn thành đạt gần 90% khối lượng công trình tuyến chính.

Theo ông Trần Văn Thi, Giám đốc Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận, những hạng mục cần tập trung trong những ngày tới như: Công tác thi công cấp phối đá dăm hoàn thiện trước ngày 14-12, thi công bê-tông nhựa và phần cầu hoàn thiện trước ngày 17-12 và thi công hệ thống an toàn giao thông hoàn thiện toàn bộ hạng mục trước ngày 18-12. Bên cạnh việc đẩy nhanh tiến độ thi công thì ban cũng tăng cường kiểm tra về chất lượng công trình nhằm bảo đảm dự án đưa vào khai thác hiệu quả bền vững.

Công nhân thi công tuyến cao tốc Cần Thơ - Cà Mau làm ngày đêm để kịp tiến độ

Luồng sinh khí mới

Trong khi đó, cầu Đại Ngãi 2 nối TP Cần Thơ với Vĩnh Long đã hoàn thành gần 100% phần cầu chính. Hiện các nhà thầu đang hoàn thiện lan can, khe co giãn và thẩm mỹ mặt cầu để kịp thông xe vào ngày 19-12 theo kế hoạch.

Cầu Đại Ngãi 2 và các công trình trên tuyến là dự án đường bộ nhóm A, có vốn đầu tư khoảng 4.000 tỉ đồng từ ngân sách nhà nước. Cầu được khởi công từ tháng 10-2023, dài 862 m gồm 13 nhịp, trong đó nhịp chính dài 330 m thi công bằng công nghệ đúc hẫng cân bằng.

Việc sắp thông tuyến cao tốc Cần Thơ - Cà Mau đã thực sự mang đến một luồng sinh khí mới, niềm vui và hy vọng lan tỏa rộng khắp trong lòng người dân ĐBSCL. Không chỉ đơn thuần là một con đường, đây được xem như cánh cửa mở ra tương lai phát triển rộng mở.

Ông Nguyễn Văn Bảy (ngụ tỉnh Vĩnh Long), một người buôn bán thường xuyên phải đến Cà Mau lấy hải sản, phấn khởi nói: "Từ trước đến giờ, mỗi lần chạy xe về Cà Mau là cả một hành trình vất vả, đường xa lại hay kẹt xe nhiều đoạn, mất cả ngày trời. Khi có cao tốc Cần Thơ - Cà Mau, công đoạn vận chuyển sẽ được rút ngắn thời gian, chi phí xăng dầu cũng giảm, bảo đảm lưu thông hàng hóa".

Cần Thơ có 7 công trình khởi công, khánh thành ngày 19-12 Nổi bật trong nhóm các dự án khởi công là Nhà máy Điện gió số 7 - giai đoạn 2, được triển khai tại xã Vĩnh Hải. Đây là dự án có quy mô vốn lớn nhất trong đợt khởi công này, tổng mức đầu tư lên tới 3.728 tỉ đồng, công suất thiết kế đạt 90 MW. TP Cần Thơ cũng sẽ khởi công chung cư nhà ở xã hội Hồng Loan Block A (phường Cái Răng) với quy mô 420 căn hộ cùng nhà xe 2 tầng. Ngoài ra, chung cư An Phú Eco City thuộc dự án cùng tên tại phường Cái Răng, có diện tích đất khoảng 1,73 ha, cũng được khởi công dịp 19-12. Dự án bao gồm tòa chung cư 8 tầng với 90 căn hộ nhà ở xã hội, 10 căn shophouse và 86 căn nhà phố liền kề.

Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Văn Hòa yêu cầu các sở ngành, địa phương nơi có dự án phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư để rà soát cơ sở pháp lý, hoàn thành các phần việc còn lại, bảo đảm các sự kiện diễn ra trang trọng, an toàn. Sở Xây dựng theo dõi, kiểm tra chặt chẽ tình hình triển khai tại hiện trường, bảo đảm lễ khởi công, khánh thành các dự án diễn ra đúng như kế hoạch.



