ĐỘT PHÁ HẠ TẦNG, KIẾN TẠO VỊ THẾ: Hiện thực hóa giấc mơ kết nối giao thông ĐBSCL

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

ĐỘT PHÁ HẠ TẦNG, KIẾN TẠO VỊ THẾ: Hiện thực hóa giấc mơ kết nối giao thông ĐBSCL

Bài và ảnh: CA LINH

Hơn 110 km đường bộ cao tốc thông xe dịp 19-12 tới đây được xem như cánh cửa mở ra tương lai phát triển rộng mở cho vùng ĐBSCL

Bộ Xây dựng cho biết theo kế hoạch, đến hết năm 2025, sẽ hoàn thành 3.803 km đường cao tốc (trong đó có 3.345 km đường cao tốc và 458 km đường dẫn và nút giao). Dự kiến đến ngày 19-12, sẽ hoàn thành 3.188 km tuyến chính cao tốc, trong đó có đoạn Cần Thơ - Cà Mau.

Miền Tây có thêm 110 km đường cao tốc

Dự án đường cao tốc Cần Thơ - Cà Mau thuộc tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông đang hiện thực hóa giấc mơ kết nối giao thông của vùng ĐBSCL. Dự án có chiều dài tuyến chính 110,85 km (qua địa bàn TP Cần Thơ là 64,25 km, An Giang là 17 km, Cà Mau là 29,6 km và 25,85 km tuyến nối). Dự án được chia làm 2 dự án thành phần gồm đoạn Cần Thơ - Hậu Giang và đoạn Hậu Giang - Cà Mau. Tổng vốn đầu tư lên tới hơn 27.523 tỉ đồng. Công trình khởi công từ đầu năm 2023 nay đã cán mốc hơn khoảng 94% khối lượng thi công - một con số phản ánh nỗ lực không ngừng nghỉ của chủ đầu tư, nhà thầu và công nhân.

Sự tiến triển vượt bậc được thể hiện rõ qua từng hạng mục cụ thể: Toàn bộ 95 cầu đã hoàn thiện bản mặt cầu, trong đó 43 cầu đã được thảm lớp bê-tông nhựa đầu tiên. Để chạy đua với thời gian, các nhà thầu đã huy động tổng lực với 1.150 máy móc và 2.100 nhân công, tổ chức thi công xuyên suốt ngày đêm với 3 ca, 4 kíp. Sự tập trung cao độ này nhằm hướng tới mục tiêu đưa tuyến chính thông xe trọng thể vào ngày 19-12 tới đây.

Vào những ngày đầu tháng 12, công trường luôn trong không khí lao động khẩn trương với cường độ cao khi đang bước vào giai đoạn hoàn tất những công đoạn cuối cùng. Dọc theo chiều dài 110 km từ cửa ngõ Cần Thơ đến tận Cà Mau, tuyến đường dần hiện ra uốn lượn, tựa như một "dải lụa" lớn đang được các kỹ sư, công nhân tỉ mỉ hoàn thiện.

ĐỘT PHÁ HẠ TẦNG, KIẾN TẠO VỊ THẾ: Hiện thực hóa giấc mơ kết nối giao thông ĐBSCL - Ảnh 1.

Cao tốc Cần Thơ - Cà Mau mở ra tương lai phát triển mạnh mẽ cho vùng ĐBSCL

Ông Đặng Ngọc Minh - Giám đốc điều hành thành phần 1 đoạn Cần Thơ - Hậu Giang (Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận) - cho hay dự án thành phần 1 chiều dài 37,95 km, hiện đã cơ bản hoàn thành trên 93% khối lượng công trình. Đơn vị đang triển khai quyết liệt, thi công một số hạng mục lắp đặt cấu kiện an toàn giao thông, bảo đảm hoàn thành phần tuyến chính theo chỉ đạo.

Trong khi đó, ông Trịnh Xuân Hùng, Chỉ huy trưởng Công ty Cổ phần Xây dựng Tân Nam, phấn khởi: "Đơn vị chúng tôi thi công đoạn đường dẫn 1 km trên tuyến chính, hiện nay đã đạt 95% khối lượng. Chỉ còn phần thi công như hộ lan, lắp biển báo, sơn kẻ đường… và sẽ sớm hoàn thành trước ngày 19-12".

Còn đối với dự án thành phần 2 đoạn Hậu Giang - Cà Mau, hiện có 3 gói thầu đang tập trung thi công, đến nay đã cơ bản hoàn thành đạt gần 90% khối lượng công trình tuyến chính.

Theo ông Trần Văn Thi, Giám đốc Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận, những hạng mục cần tập trung trong những ngày tới như: Công tác thi công cấp phối đá dăm hoàn thiện trước ngày 14-12, thi công bê-tông nhựa và phần cầu hoàn thiện trước ngày 17-12 và thi công hệ thống an toàn giao thông hoàn thiện toàn bộ hạng mục trước ngày 18-12. Bên cạnh việc đẩy nhanh tiến độ thi công thì ban cũng tăng cường kiểm tra về chất lượng công trình nhằm bảo đảm dự án đưa vào khai thác hiệu quả bền vững.

ĐỘT PHÁ HẠ TẦNG, KIẾN TẠO VỊ THẾ: Hiện thực hóa giấc mơ kết nối giao thông ĐBSCL - Ảnh 2.

Công nhân thi công tuyến cao tốc Cần Thơ - Cà Mau làm ngày đêm để kịp tiến độ

Luồng sinh khí mới

Trong khi đó, cầu Đại Ngãi 2 nối TP Cần Thơ với Vĩnh Long đã hoàn thành gần 100% phần cầu chính. Hiện các nhà thầu đang hoàn thiện lan can, khe co giãn và thẩm mỹ mặt cầu để kịp thông xe vào ngày 19-12 theo kế hoạch.

Cầu Đại Ngãi 2 và các công trình trên tuyến là dự án đường bộ nhóm A, có vốn đầu tư khoảng 4.000 tỉ đồng từ ngân sách nhà nước. Cầu được khởi công từ tháng 10-2023, dài 862 m gồm 13 nhịp, trong đó nhịp chính dài 330 m thi công bằng công nghệ đúc hẫng cân bằng.

Việc sắp thông tuyến cao tốc Cần Thơ - Cà Mau đã thực sự mang đến một luồng sinh khí mới, niềm vui và hy vọng lan tỏa rộng khắp trong lòng người dân ĐBSCL. Không chỉ đơn thuần là một con đường, đây được xem như cánh cửa mở ra tương lai phát triển rộng mở.

Ông Nguyễn Văn Bảy (ngụ tỉnh Vĩnh Long), một người buôn bán thường xuyên phải đến Cà Mau lấy hải sản, phấn khởi nói: "Từ trước đến giờ, mỗi lần chạy xe về Cà Mau là cả một hành trình vất vả, đường xa lại hay kẹt xe nhiều đoạn, mất cả ngày trời. Khi có cao tốc Cần Thơ - Cà Mau, công đoạn vận chuyển sẽ được rút ngắn thời gian, chi phí xăng dầu cũng giảm, bảo đảm lưu thông hàng hóa". 

Cần Thơ có 7 công trình khởi công, khánh thành ngày 19-12

Nổi bật trong nhóm các dự án khởi công là Nhà máy Điện gió số 7 - giai đoạn 2, được triển khai tại xã Vĩnh Hải. Đây là dự án có quy mô vốn lớn nhất trong đợt khởi công này, tổng mức đầu tư lên tới 3.728 tỉ đồng, công suất thiết kế đạt 90 MW.

TP Cần Thơ cũng sẽ khởi công chung cư nhà ở xã hội Hồng Loan Block A (phường Cái Răng) với quy mô 420 căn hộ cùng nhà xe 2 tầng. Ngoài ra, chung cư An Phú Eco City thuộc dự án cùng tên tại phường Cái Răng, có diện tích đất khoảng 1,73 ha, cũng được khởi công dịp 19-12. Dự án bao gồm tòa chung cư 8 tầng với 90 căn hộ nhà ở xã hội, 10 căn shophouse và 86 căn nhà phố liền kề.

Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Văn Hòa yêu cầu các sở ngành, địa phương nơi có dự án phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư để rà soát cơ sở pháp lý, hoàn thành các phần việc còn lại, bảo đảm các sự kiện diễn ra trang trọng, an toàn. Sở Xây dựng theo dõi, kiểm tra chặt chẽ tình hình triển khai tại hiện trường, bảo đảm lễ khởi công, khánh thành các dự án diễn ra đúng như kế hoạch.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo