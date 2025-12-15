ĐỘT PHÁ HẠ TẦNG, KIẾN TẠO VỊ THẾ (*): Sẵn sàng vận hành 2 bệnh viện ngàn tỉ

Thời điểm đó sẽ khép lại hơn 10 năm chờ đợi kể từ ngày khởi công, với kỳ vọng nâng chất lượng dịch vụ y tế tại khu vực.

Công trình cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và cơ sở 2 Bệnh viện Việt Đức tại Ninh Bình đang được thi công nước rút để bảo đảm tiến độ, kịp khánh thành ngày 19-12.

Liên tục kiểm tra, thúc tiến độ

Nhiều tháng qua, Phó Thủ tướng Lê Thành Long liên tục dẫn đầu đoàn công tác kiểm tra tiến độ 2 dự án nêu trên. Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế đẩy nhanh việc thẩm định hồ sơ mua sắm; các thiết bị đã mua phải được lắp đặt, chạy thử ngay để bảo đảm vận hành ổn định trước khi công trình khánh thành.

Mới đây, ngày 8-12, Phó Thủ tướng Lê Thành Long đã kiểm tra thực địa cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức. Phó Thủ tướng nhấn mạnh lễ khánh thành cơ sở 2 của 2 bệnh viện sẽ góp phần làm nổi bật các dự án, công trình quy mô lớn sẽ được khởi công, khánh thành nhân kỷ niệm 79 năm ngày toàn quốc kháng chiến (19.12.1946 - 19.12.2025) và chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long kiểm tra tiến độ xây dựng cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: CHINHPHU.VN

Thứ trưởng Bộ Y tế Lê Đức Luận cho biết cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai cơ bản thực hiện đúng tiến độ, sẵn sàng khánh thành và đưa vào sử dụng một phần từ ngày 19-12. Nhà thầu đang gấp rút hoàn thiện các hạng mục còn lại.

Hai bệnh viện đã xây dựng phương án chi tiết, chuẩn bị đầy đủ nhân lực và phương án luân chuyển thiết bị giữa các cơ sở để vận hành ngay khi bàn giao. "Tiến độ đạt được nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ cùng sự đôn đốc sát sao của Bộ Y tế và các bộ, ngành, đơn vị thi công" - ông Lê Đức Luận nhìn nhận.

Đồng bộ tiêu chuẩn chất lượng chuyên môn

PGS-TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, cho biết dự án cơ sở 2 cơ bản đáp ứng tiến độ, sẵn sàng khánh thành và đưa vào sử dụng một phần vào ngày 19-12. Đến nay, cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai đã hoàn thiện hơn 300 giường bệnh và 2 phòng mổ cấp cứu, đủ điều kiện tiếp nhận bệnh nhân. Trong giai đoạn đầu, hơn 600 bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên giàu kinh nghiệm từ cơ sở Hà Nội sẽ tăng cường cho cơ sở 2.

Lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai cũng cam kết dịp này sẽ đưa các kỹ thuật cao, chuyên sâu đến gần người dân hơn, thu hẹp chênh lệch tiếp cận dịch vụ y tế giữa các vùng miền và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe. Theo kế hoạch, cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai sẽ vận hành giai đoạn 1 từ ngày 19-12 với các phân khu thiết yếu gồm: khám bệnh, cấp cứu, xét nghiệm - cận lâm sàng, chẩn đoán hình ảnh và hệ thống 325 giường nội trú.

"Quan điểm của Ban Giám đốc bệnh viện là 2 cơ sở ở Hà Nội và Ninh Bình phải hoạt động như một hệ thống thống nhất, cùng đẳng cấp chất lượng. Chúng tôi không chỉ đưa công trình vào sử dụng mà còn phải bảo đảm chất lượng tương đương cơ sở 1. Bệnh nhân đến cơ sở 2 sẽ được thụ hưởng dịch vụ chuyên môn cao nhất, với tinh thần trách nhiệm và y đức của đội ngũ Bệnh viện Bạch Mai" - PGS Đào Xuân Cơ khẳng định.

Trong khi đó, ông Dương Đức Hùng, Giám đốc Bệnh viện Việt Đức, cho biết cơ sở 2 tại Ninh Bình đặt mục tiêu đi vào hoạt động chậm nhất là quý I/2026, nhằm giải quyết tình trạng quá tải ở cơ sở chính kéo dài suốt nhiều năm. Sau khi nhà thầu bàn giao phần xây dựng ngày 19-12, bệnh viện sẽ lắp đặt máy móc, hoàn thiện hệ thống phòng cháy - chữa cháy, xả thải... và phân bổ nhân sự.

Trong giai đoạn đầu, cơ sở 2 Bệnh viện Việt Đức dự kiến vận hành 30% công suất - tương đương 300 giường bệnh, sau đó mở rộng theo nhu cầu thực tế. Ông Dương Đức Hùng kỳ vọng cơ sở mới sẽ giúp phân luồng bệnh nhân và nâng cao chất lượng điều trị.

Khép lại hơn 10 năm chờ đợi

Kinh doanh nước giải khát gần cổng cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai, bà Bùi Thị Hương (ngụ phường Liêm Tuyền, tỉnh Ninh Bình) cho rằng khi cơ sở này đi vào hoạt động, người dân địa phương có thêm cơ hội được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao ngay gần nhà.

"Chúng tôi chờ hơn 10 năm rồi. Thời gian gần đây, khi công nhân tất bật xây dựng, lắp đặt máy móc, người dân địa phương rất phấn khởi. Từ nay, chúng tôi không phải đi quá xa để lên Hà Nội khám chữa bệnh nữa" - bà Hương bày tỏ.

Cùng chung niềm vui và sự mong chờ khi cơ sở 2 của 2 bệnh viện lớn đầu ngành ở miền Bắc sắp vận hành, bà Nguyễn Thị Vân (ngụ phường Liêm Chính, tỉnh Ninh Bình) cho biết hơn 10 năm trước, gia đình bà cùng nhiều hộ dân đã nhường đất để xây dựng bệnh viện. Suốt thời gian dài công trình dang dở khiến bà và nhiều người dân địa phương không khỏi hụt hẫng. Nay dự án đã hoàn thiện và chuẩn bị đi vào hoạt động, bà kỳ vọng đây sẽ trở thành điểm tựa y tế quan trọng cho khu vực. "Có bệnh viện chất lượng cao gần nhà, ai không vui mừng" - bà Vân thừa nhận.

Việc đưa vào hoạt động cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức được kỳ vọng mang lại lợi ích rõ rệt cho người dân Ninh Bình và các tỉnh lân cận. Các bệnh nhân được rút ngắn quãng đường điều trị, giảm chi phí và thời gian; được tiếp cận kỹ thuật chuyên sâu ngay tại địa phương và tăng cơ hội được cứu sống trong các ca cấp cứu, bệnh nặng.

Các cơ sở mới cũng góp phần giảm tải cho 2 bệnh viện tuyến trung ương, phân bổ lại bệnh nhân đến từ Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Hải Phòng, Ninh Bình..., qua đó chia sẻ áp lực cho hệ thống y tế Hà Nội và toàn vùng.

Cuối năm 2014, cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và cơ sở 2 Bệnh viện Việt Đức được khởi công, kỳ vọng sẽ trở thành 2 bệnh viện hiện đại tại Việt Nam, vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế. Mỗi cơ sở có quy mô 1.000 giường bệnh, diện tích sử dụng 100.000 m² sàn và tổng mức đầu tư gần 5.000 tỉ đồng. Đến tháng 10-2018, khu khám bệnh của 2 cơ sở được khánh thành. Tuy vậy, sau đó, khu khám bệnh của cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai hoạt động khoảng 1 năm rồi tạm dừng. Cơ sở 2 Bệnh viện Việt Đức thậm chí chưa tiếp nhận bệnh nhân dù đã cắt băng khánh thành. Trước khi tái khởi động, 2 công trình này dừng thi công một thời gian dài khiến nhiều hạng mục xuống cấp, gây lãng phí lớn.

Bệnh viện có bãi đáp trực thăng đầu tiên ở Lâm Đồng Ngày 19-12, tỉnh Lâm Đồng dự kiến khánh thành công trình nâng cấp Bệnh viện Đa khoa Đắk Nông với tổng mức đầu tư khoảng 750 tỉ đồng, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 3 làm chủ đầu tư. Đây là bệnh viện có bãi đáp trực thăng đầu tiên của tỉnh Lâm Đồng. Sau khi khánh thành, với quy mô 700 giường bệnh cùng trang thiết bị y tế hiện đại, Bệnh viện Đa khoa Đắk Nông được kỳ vọng sẽ đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho người dân khu vực phía Tây Lâm Đồng. L.Giang

