Thời sự

ĐỘT PHÁ HẠ TẦNG, KIẾN TẠO VỊ THẾ (*): Trục kết nối kinh tế mới của miền Trung

Bài và ảnh: TỬ TRỰC

Sau gần 3 năm thi công, dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn đã hoàn thành hơn 90% khối lượng, sẵn sàng thông xe toàn tuyến

Dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn có chiều dài 88 km, đi qua địa phận tỉnh Quảng Ngãi (60,3 km) và tỉnh Gia Lai (27,7 km). Dự án được khởi công vào đầu năm 2023 với tổng mức đầu tư hơn 20.000 tỉ đồng. Đây là 1 trong 12 dự án thành phần lớn nhất thuộc tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025.

Đại công trường không ngủ

Giai đoạn 1, cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn có quy mô 4 làn xe, vận tốc 80 km/giờ. Dự án do Ban Quản lý dự án 2 làm chủ đầu tư, nhà thầu thi công do liên danh Tập đoàn Đèo Cả đứng đầu. Theo kế hoạch, dự án phải hoàn thành toàn tuyến vào quý III /2026.

Cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn là tuyến có nhiều hầm xuyên núi nhất trên cao tốc Bắc - Nam. Trên tuyến có 3 hầm xuyên núi gồm hầm 1, hầm 2 thuộc gói thầu XL2 và hầm 3 thuộc gói XL3. Trong đó, hầm số 1 có chiều dài 610 m, hầm số 2 dài 700 m và hầm số 3 là cấp đặc biệt với chiều dài 3.200 m; cùng 77 cầu, 586 cống, 81 hầm chui dân sinh.

ĐỘT PHÁ HẠ TẦNG, KIẾN TẠO VỊ THẾ (*): Trục kết nối kinh tế mới của miền Trung - Ảnh 1.

Cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn sẵn sàng thông xe toàn tuyến vào cuối năm 2025

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, dự án phải hoàn thành cuối năm 2025, rút ngắn 8 tháng so với kế hoạch ban đầu. Để đẩy nhanh tiến độ, chủ đầu tư cùng liên danh nhà thầu đã huy động hơn 3.000 kỹ sư, công nhân và 1.100 thiết bị hiện đại, duy trì 3 ca 4 kíp, triển khai 50 mũi thi công ngày đêm.

Tại gói thầu XL2, gần 600 nhân sự đang dồn lực hoàn thiện những hạng mục cuối cùng. "Hiện tuyến vẫn còn khoảng 5 km chưa thể thảm nhựa do mưa kéo dài, nhưng ngay khi thời tiết khô ráo, đơn vị sẽ thi công dứt điểm để bảo đảm tiến độ. Công tác lắp đặt hạ tầng an toàn giao thông cũng cơ bản hoàn thành, riêng sơn kẻ đường còn 10%, dự kiến hoàn tất trong vài ngày tới" - ông Trần Đại Xuân, Giám đốc gói thầu XL2, thông tin.

Tại khu vực hầm số 3 (thuộc gói thầu XL3), đây là hầm đường bộ dài nhất dự án cao tốc Bắc Nam, khi đưa vào sử dụng, cũng là hầm đường bộ dài thứ 3 của cả nước, sau Hải Vân và Đèo Cả. Hiện các nhóm công nhân thay nhau làm việc 3 ca, 4 kíp suốt ngày đêm. Các mũi thi công vỏ hầm, nền đường, lắp đặt thiết bị... đang tăng tốc thực hiện các phần việc với chất lượng và thẩm mỹ cao nhất.

Tạo không gian phát triển mới

Sau gần 3 năm thi công, tổng sản lượng dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn đạt hơn 12.000 tỉ đồng (trên 90% giá trị hợp đồng). Hạng mục đường đã thảm nhựa gần 96% khối lượng.

Toàn bộ 60 cầu trên tuyến chính đã hoàn thành bản mặt, 17 cầu vượt ngang đã hoàn thành lao lắp dầm và đang hoàn thiện bản mặt. Tại các hầm xuyên núi, hầm số 1 và 2 đang hoàn thiện lắp đặt thiết bị, hầm số 3 đang trong giai đoạn hoàn thiện vỏ hầm và nền đường để kịp đồng bộ với toàn tuyến.

Ông Ngô Trường Nam, Tổng Giám đốc Tập đoàn Đèo Cả, cho biết liên danh nhà thầu xác định tinh thần thi công dự án với quyết tâm cao nhất, không chỉ để hoàn thành theo kế hoạch mà còn đáp ứng đúng yêu cầu về chất lượng, an toàn và hiệu quả. Mục tiêu chung là nhanh chóng đưa tuyến cao tốc vào khai thác đúng mốc 19-12-2025, đóng góp vào việc sớm hoàn thiện mạng lưới hạ tầng giao thông quốc gia, tạo không gian phát triển mới cho khu vực miền Trung.

Với nỗ lực và quyết tâm của chủ đầu tư, các nhà thầu, đến nay, tuyến đường đã hiện rõ hình hài. Khi hoàn thành, đưa vào sử dụng, tuyến cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn sẽ giúp giảm tải áp lực giao thông cho Quốc lộ 1, rút ngắn thời gian di chuyển giữa các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Tuyến đường cũng góp phần mở ra trục kết nối kinh tế mới, thúc đẩy phát triển vùng và tạo thêm động lực tăng trưởng cho cả nước. 

Hoàn thiện mắt xích giao thông chiến lược

Ngày 19-12, TP Đà Nẵng sẽ khởi công dự án nút giao Quốc lộ 14B với cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi (nút giao Túy Loan). Đây là công trình trọng điểm, được UBND TP Đà Nẵng phê duyệt hồi tháng 5-2025, triển khai giai đoạn 2025-2028, với tổng vốn đầu tư gần 540 tỉ đồng.

Dự án gồm các hạng mục chính: Xây cầu trên Quốc lộ 14B vượt qua cao tốc; mở rộng cầu trên tuyến Hòa Liên - Túy Loan; hoàn thiện 4 nhánh rẽ phải trực tiếp; xây mới 4 nhánh rẽ trái gián tiếp; mở rộng nhánh xuyên tâm Hòa Liên - Quảng Ngãi...

Nhiều năm qua, hạ tầng giao thông ở khu vực này xuống cấp gây khó khăn cho các phương tiện trong quá trình lưu thông. Đường nối cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi với Quốc lộ 14B hiện có rất nhiều ổ voi, ổ gà. Đơn vị quản lý đã nhiều lần cho sửa chữa nhưng thường xuyên hư hỏng trở lại.

ĐỘT PHÁ HẠ TẦNG, KIẾN TẠO VỊ THẾ (*): Trục kết nối kinh tế mới của miền Trung - Ảnh 1.

Việc nâng cấp hạ tầng khu vực nút giao Túy Loan sẽ tạo trục liên thông quan trọng từ Đà Nẵng đi các tỉnh Tây Nguyên. Ảnh: BÍCH VÂN

Trước đó, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã giao UBND TP Đà Nẵng quản lý nút giao Túy Loan và tổ chức đầu tư hoàn chỉnh theo quy mô hoa thị, bảo đảm kết nối thông suốt với các tuyến cao tốc Hòa Liên - Túy Loan và Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Khi hoàn thành, nút giao sẽ giải quyết tình trạng ùn tắc cục bộ và giảm xung đột giao thông nhờ hạn chế tối đa các điểm giao cắt trực tiếp. Công trình tạo trục liên thông quan trọng từ Đà Nẵng đi các tỉnh Tây Nguyên, rút ngắn thời gian lưu thông, bảo đảm an toàn và thông suốt cho dòng phương tiện vốn đang tăng mạnh trong những năm gần đây.

Bên cạnh giá trị giao thông, nút giao Túy Loan được kỳ vọng tạo động lực phát triển mới cho khu vực Tây Nam Đà Nẵng, thúc đẩy đầu tư, du lịch, mở rộng không gian công nghiệp và hỗ trợ sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa. Đây là bước đi chiến lược của thành phố trong hành trình hoàn thiện hạ tầng và nâng cao sức cạnh tranh đô thị. B.Vân

(*) Xem Báo Người Lao Động từ số ra ngày 12-12

