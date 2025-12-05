Đột phá hợp tác từ 2 cuộc gặp thượng đỉnh

Trung Quốc và Pháp ngày 4-12 đã cam kết tăng cường hợp tác về các vấn đề toàn cầu nhân chuyến thăm Bắc Kinh của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.

Tại cuộc họp báo chung sau cuộc gặp Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết hai bên còn nhất trí thúc đẩy hợp tác kinh tế sâu rộng hơn trong các lĩnh vực như hàng không vũ trụ, hàng không dân dụng, năng lượng hạt nhân, cũng như các lĩnh vực mới như công nghiệp xanh và trí tuệ nhân tạo (AI). Theo AP, hai nước đã ký 12 thỏa thuận, trong đó có tăng cường trao đổi trong giáo dục đại học và nghiên cứu.

Nhà lãnh đạo Trung Quốc nhấn mạnh Bắc Kinh có kế hoạch mở rộng tiếp cận thị trường, mở cửa thêm các lĩnh vực đầu tư, thúc đẩy việc sắp xếp "trật tự, hợp lý" các chuỗi công nghiệp và cung ứng xuyên biên giới. Ông Tập Cận Bình cũng kêu gọi xây dựng quan hệ "ổn định hơn" với Pháp, cũng như tiếp tục thúc đẩy hợp tác cùng có lợi giữa Trung Quốc và Liên minh châu Âu (EU).

Trong khi đó, Tổng thống Pháp cho rằng hai nước cần vượt qua "những khác biệt" vì các lợi ích lớn và quan trọng hơn. Ông Emmanuel Macron kêu gọi tái cân bằng quan hệ thương mại trong bối cảnh Trung Quốc chiếm 46% tổng thâm hụt thương mại của Pháp. EU cũng đang chịu thâm hụt thương mại rất lớn với Trung Quốc - hơn 300 tỉ euro vào năm ngoái.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại thủ đô Bắc Kinh ngày 4-12. Ảnh: AP

Theo AP, Pháp và EU xem Trung Quốc là đối tác hợp tác đồng thời là đối thủ cạnh tranh và cũng là đối thủ mang tính hệ thống. Những năm gần đây chứng kiến nhiều tranh chấp thương mại giữa EU và Trung Quốc. Chẳng hạn, EU tiến hành điều tra về trợ cấp xe điện Trung Quốc và Bắc Kinh đáp trả bằng cuộc điều tra đối với một số sản phẩm châu Âu. Ông Emmanuel Macron từng kêu gọi EU giảm phụ thuộc vào Trung Quốc, cũng như ưu tiên sử dụng hoặc phát triển công nghệ của châu Âu.

Đây là chuyến thăm Trung Quốc lần thứ 4 của ông Emmanuel Macron từ khi làm tổng thống Pháp năm 2017. Chuyến đi lần này kéo dài đến ngày 5-12 với chặng dừng chân cuối cùng là TP Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên.

Thương mại cũng là một trong những nội dung thảo luận chính trong chuyến thăm Ấn Độ của Tổng thống Nga Vladimir Putin trong 2 ngày 4 và 5-12. Điện Kremlin nhận định chuyến thăm này có "ý nghĩa rất quan trọng".

Tổng thống Vladimir Putin và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi trong ngày 5-12 sẽ thảo luận về quan hệ song phương trong các lĩnh vực chính trị, thương mại và kinh tế, cùng nhiều vấn đề khác. Theo hãng tin TASS, hai bên dự kiến ký 10 văn kiện giữa chính phủ hai nước và hơn 15 thỏa thuận, bản ghi nhớ giữa các tổ chức thương mại, phi thương mại.

Theo giới phân tích, việc mở rộng thương mại có thể giúp Ấn Độ đạt được cán cân thương mại cân bằng hơn với Nga. Trong năm tài chính kết thúc vào tháng 3-2025, theo đài CNBC, kim ngạch thương mại song phương đạt 68,72 tỉ USD. Trong đó, xuất khẩu của Ấn Độ sang Nga đạt 4,88 tỉ USD, còn nhập khẩu từ Moscow là 63,84 tỉ USD. Hai nước đặt mục tiêu nâng con số này lên 100 tỉ USD vào năm 2030.

Ấn Độ có thể tăng cường xuất khẩu máy móc, hóa chất, thực phẩm và dược phẩm sang Nga. Trong khi đó, Moscow đang chào mời các giải pháp công nghệ cho năng lượng hạt nhân dân dụng. Hai bên còn đang tìm cách bù đắp cho việc Ấn Độ giảm mua dầu của Nga bằng cách đa dạng hóa quan hệ thương mại sang các lĩnh vực khác, trong đó có quốc phòng.

Theo trang Bloomberg, hai nước nhiều khả năng còn thảo luận về việc Ấn Độ mua chiến đấu cơ thế hệ mới Su-57 và hệ thống phòng thủ tên lửa tiên tiến S-500 của Nga.