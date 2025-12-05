Đột phá hợp tác từ 2 cuộc gặp thượng đỉnh

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Đột phá hợp tác từ 2 cuộc gặp thượng đỉnh

Hoàng Phương

Hợp tác kinh tế và thương mại là một trong những nội dung thảo luận chính khi Tổng thống Pháp thăm Trung Quốc và Tổng thống Nga đến Ấn Độ

Trung Quốc và Pháp ngày 4-12 đã cam kết tăng cường hợp tác về các vấn đề toàn cầu nhân chuyến thăm Bắc Kinh của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.

Tại cuộc họp báo chung sau cuộc gặp Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết hai bên còn nhất trí thúc đẩy hợp tác kinh tế sâu rộng hơn trong các lĩnh vực như hàng không vũ trụ, hàng không dân dụng, năng lượng hạt nhân, cũng như các lĩnh vực mới như công nghiệp xanh và trí tuệ nhân tạo (AI). Theo AP, hai nước đã ký 12 thỏa thuận, trong đó có tăng cường trao đổi trong giáo dục đại học và nghiên cứu.

Nhà lãnh đạo Trung Quốc nhấn mạnh Bắc Kinh có kế hoạch mở rộng tiếp cận thị trường, mở cửa thêm các lĩnh vực đầu tư, thúc đẩy việc sắp xếp "trật tự, hợp lý" các chuỗi công nghiệp và cung ứng xuyên biên giới. Ông Tập Cận Bình cũng kêu gọi xây dựng quan hệ "ổn định hơn" với Pháp, cũng như tiếp tục thúc đẩy hợp tác cùng có lợi giữa Trung Quốc và Liên minh châu Âu (EU).

Trong khi đó, Tổng thống Pháp cho rằng hai nước cần vượt qua "những khác biệt" vì các lợi ích lớn và quan trọng hơn. Ông Emmanuel Macron kêu gọi tái cân bằng quan hệ thương mại trong bối cảnh Trung Quốc chiếm 46% tổng thâm hụt thương mại của Pháp. EU cũng đang chịu thâm hụt thương mại rất lớn với Trung Quốc - hơn 300 tỉ euro vào năm ngoái.

Đột phá hợp tác từ 2 cuộc gặp thượng đỉnh - Ảnh 1.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại thủ đô Bắc Kinh ngày 4-12. Ảnh: AP

Theo AP, Pháp và EU xem Trung Quốc là đối tác hợp tác đồng thời là đối thủ cạnh tranh và cũng là đối thủ mang tính hệ thống. Những năm gần đây chứng kiến nhiều tranh chấp thương mại giữa EU và Trung Quốc. Chẳng hạn, EU tiến hành điều tra về trợ cấp xe điện Trung Quốc và Bắc Kinh đáp trả bằng cuộc điều tra đối với một số sản phẩm châu Âu. Ông Emmanuel Macron từng kêu gọi EU giảm phụ thuộc vào Trung Quốc, cũng như ưu tiên sử dụng hoặc phát triển công nghệ của châu Âu.

Đây là chuyến thăm Trung Quốc lần thứ 4 của ông Emmanuel Macron từ khi làm tổng thống Pháp năm 2017. Chuyến đi lần này kéo dài đến ngày 5-12 với chặng dừng chân cuối cùng là TP Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên.

Thương mại cũng là một trong những nội dung thảo luận chính trong chuyến thăm Ấn Độ của Tổng thống Nga Vladimir Putin trong 2 ngày 4 và 5-12. Điện Kremlin nhận định chuyến thăm này có "ý nghĩa rất quan trọng".

Tổng thống Vladimir Putin và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi trong ngày 5-12 sẽ thảo luận về quan hệ song phương trong các lĩnh vực chính trị, thương mại và kinh tế, cùng nhiều vấn đề khác. Theo hãng tin TASS, hai bên dự kiến ký 10 văn kiện giữa chính phủ hai nước và hơn 15 thỏa thuận, bản ghi nhớ giữa các tổ chức thương mại, phi thương mại.

Theo giới phân tích, việc mở rộng thương mại có thể giúp Ấn Độ đạt được cán cân thương mại cân bằng hơn với Nga. Trong năm tài chính kết thúc vào tháng 3-2025, theo đài CNBC, kim ngạch thương mại song phương đạt 68,72 tỉ USD. Trong đó, xuất khẩu của Ấn Độ sang Nga đạt 4,88 tỉ USD, còn nhập khẩu từ Moscow là 63,84 tỉ USD. Hai nước đặt mục tiêu nâng con số này lên 100 tỉ USD vào năm 2030.

Ấn Độ có thể tăng cường xuất khẩu máy móc, hóa chất, thực phẩm và dược phẩm sang Nga. Trong khi đó, Moscow đang chào mời các giải pháp công nghệ cho năng lượng hạt nhân dân dụng. Hai bên còn đang tìm cách bù đắp cho việc Ấn Độ giảm mua dầu của Nga bằng cách đa dạng hóa quan hệ thương mại sang các lĩnh vực khác, trong đó có quốc phòng.

Theo trang Bloomberg, hai nước nhiều khả năng còn thảo luận về việc Ấn Độ mua chiến đấu cơ thế hệ mới Su-57 và hệ thống phòng thủ tên lửa tiên tiến S-500 của Nga. 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo