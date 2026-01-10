HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Đột phá với y tế gần dân

Bài và ảnh: HỒNG ĐÀO

Việc sắp xếp lại hệ thống y tế cơ sở được kỳ vọng sẽ đưa dịch vụ y tế đến gần dân, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu trong giai đoạn mới

TP HCM vừa sắp xếp 38 trung tâm y tế khu vực thành 168 trạm y tế (TYT) xã, phường, đặc khu trực thuộc UBND xã, phường, đặc khu. Ngay từ những ngày đầu năm mới 2026, các TYT đồng loạt vận hành trong việc chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Tiện lợi, tận tâm

Ghi nhận tại các TYT, lượng người dân đến khám, điều trị và tư vấn sức khỏe tăng cao. Nhiều người bày tỏ hài lòng với sự tận tình của đội ngũ nhân viên y tế, cơ sở vật chất khang trang, y tế cơ sở có sự thay đổi rõ nét. Tại TYT phường An Đông, bà Lưu Thị Muối (70 tuổi) đang được thực hiện điện châm. Bà cho biết tuổi cao nên thường xuyên đau lưng, đau gối và đến TYT để chữa trị mỗi tuần một lần. "Sau khi điện châm, tôi thấy sức khỏe tốt hơn hẳn, đỡ đau nhức. Quan trọng là được thanh toán 100% BHYT, không phải trả thêm tiền" - bà Muối phấn khởi.

Đột phá với y tế gần dân - Ảnh 1.

Người dân khám chữa bệnh tại Trạm Y tế phường An Đông, TP HCM

Đến TYT phường Tân Định khám vì chứng bệnh mùa lạnh với các triệu chứng như ho, chảy nước mũi, đau đầu…, ông Cao Văn Đạt nhận xét: "Đi khám ở đây nay rất nhanh, bác sĩ lại rất tận tình". Tại các TYT, đội ngũ y - bác sĩ không chỉ thực hiện các dịch vụ chuyên môn như khám chữa bệnh, tư vấn sức khỏe và xử lý sơ cấp cứu tuyến cơ sở mà còn đảm nhận nhiều nhiệm vụ như: quản lý và nâng cao sức khỏe cộng đồng; bảo vệ, chăm sóc bà mẹ, trẻ em và người cao tuổi; chăm sóc người khuyết tật và bảo trợ xã hội…

Theo Sở Y tế TP HCM, đây là bước đi nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9-9-2025 của Bộ Chính trị về các giải pháp đột phá trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, đồng thời phù hợp với mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp. Việc đưa TYT trực thuộc UBND xã, phường, đặc khu được kỳ vọng rút ngắn khoảng cách quản lý, tăng tính chủ động của chính quyền cơ sở. Đồng thời, giúp TYT bám sát hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe ban đầu của người dân, thực sự trở thành "điểm chạm y tế đầu tiên" và là nền tảng vững chắc của hệ thống y tế TP HCM. "Mục tiêu cao nhất là bảo đảm quyền lợi của người dân, không làm gián đoạn dịch vụ y tế, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cộng đồng trong bối cảnh bước vào giai đoạn phát triển mới với quy mô siêu đô thị" - PGS-TS-BS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TP HCM, khẳng định.

Cần thời gian để đồng bộ

BS.CKII Nguyễn Nguyệt Cầu, Giám đốc TYT phường Tân Định, cho hay sau sắp xếp, thuận lợi lớn nhất là sự tăng cường rõ rệt về nhân lực - cả số lượng và chất lượng. Kiện toàn tổ chức, đội ngũ nhân lực y tế từ trung tâm y tế được điều chuyển về TYT không chỉ giúp tăng về quân số mà còn nâng cao đáng kể về trình độ chuyên môn với đội ngũ gồm các bác sĩ chuyên khoa I, thạc sĩ và các viên chức có kinh nghiệm. Trước đây, mỗi TYT chỉ vỏn vẹn 6 - 8 nhân viên, khó đáp ứng đầy đủ yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao. Hiện TYT có khoảng 25 - 30 người, tạo điều kiện thuận lợi để phân công chuyên môn rõ ràng hơn, đủ lực lượng bám sát địa bàn, gần dân hơn, kịp thời nắm bắt nhu cầu chăm sóc sức khỏe cộng đồng, đặc biệt trong công tác y tế dự phòng, quản lý sức khỏe ban đầu và phòng chống dịch bệnh.

Bên cạnh đó, nhân sự từ các khoa, phòng cũ của trung tâm y tế được chia tách để bố trí về các phường. Những viên chức còn lại tại đơn vị cũ phải đảm nhận thêm khối lượng công việc của các vị trí đã chuyển đi; tương tự, những viên chức được điều động về TYT cũng phải tiếp nhận và xử lý thêm nhiều đầu việc vốn trước đây do các bộ phận khác phụ trách. "Mặc dù phạm vi địa bàn quản lý đã được thu hẹp về cấp phường nhưng số lượng đầu việc chuyên môn và hành chính cơ bản vẫn giữ nguyên như khi còn tổ chức theo mô hình trung tâm y tế khu vực, dẫn đến áp lực công việc lớn trong giai đoạn đầu sắp xếp, kiện toàn bộ máy" - BS Cầu nêu rõ.

Theo ThS-BS.CKII Đoàn Thị Kim Ngân, Giám đốc TYT phường An Đông, sau sắp xếp, TYT có 3 điểm trạm và 2 phòng khám, rất thuận tiện cho người dân đến khám chữa bệnh. Việc tăng cường nhân lực cũng giúp trạm chủ động hơn trong triển khai các nhiệm vụ mới, nâng cao chất lượng phục vụ và từng bước đáp ứng tốt hơn yêu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất hiện nay là sự thay đổi về mô hình tổ chức và phạm vi quản lý chuyên môn. Việc sáp nhập nhiều khoa, phòng chuyên môn trước đây thành một đơn vị khiến phạm vi lĩnh vực phụ trách rộng hơn. "Trong giai đoạn đầu, đội ngũ lãnh đạo khoa, phòng gặp khó do không thể cùng lúc bao quát sâu tất cả các lĩnh vực chuyên môn, nhất là những lĩnh vực trước đây không trực tiếp phụ trách, đòi hỏi cần thêm thời gian để nắm bắt và điều hành hiệu quả" - BS Ngân nói thêm. 

Nâng niềm tin, giảm quá tải

Trong thời gian tới, các TYT xác định trọng tâm là củng cố y tế cơ sở theo hướng vững mạnh, hiệu quả và gần dân, trên cơ sở phát huy tối đa nguồn nhân lực đã được tăng cường sau khi kiện toàn tổ chức. Nơi đây sẽ chú trọng nâng cao chất lượng khám bệnh, đặc biệt là khám sức khỏe định kỳ và quản lý sức khỏe cho người cao tuổi - nhóm dân số có nhu cầu chăm sóc y tế thường xuyên. Thông qua việc theo dõi, tư vấn và phát hiện sớm các bệnh mạn tính, TYT hướng tới giúp người cao tuổi tiếp cận dịch vụ y tế thuận lợi ngay tại địa phương, giảm tình trạng quá tải cho tuyến trên.

Song song đó, tiếp tục đẩy mạnh quản lý sức khỏe toàn dân, quản lý bệnh không lây nhiễm, chăm sóc bà mẹ, trẻ em và y tế học đường, từng bước nâng cao niềm tin của người dân đối với y tế cơ sở. Công tác y tế dự phòng và phòng chống dịch bệnh vẫn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm với tinh thần chủ động giám sát, phát hiện sớm và xử lý kịp thời các nguy cơ dịch bệnh, đồng thời tăng cường truyền thông, giáo dục sức khỏe trong cộng đồng. Về lâu dài, TYT hướng tới trở thành địa chỉ y tế tin cậy của người dân, thực sự là tuyến y tế gần dân, sát dân, đáp ứng nhu cầu ngày càng tốt hơn.


