Sáng 23-10, Công an phường Hoài Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai đã ra quyết định xử phạt hành chính 6,25 triệu đồng đối với Nguyễn Văn N. (SN 2004; trú khu phố Vĩnh Phụng 1, phường Hoài Nhơn Nam) về hành vi sử dụng pháo trái phép.
Trước đó, khoảng 18 giờ ngày 21-9, N. đến dự tiệc thôi nôi con trai anh Nguyễn Văn T. (SN 1998; trú khu phố Thái Lai, phường Hoài Nhơn Nam).
Đến khoảng 19 giờ 45 phút, N. lấy 1 hộp pháo hoa nổ đã mua trên mạng xã hội TikTok với giá 200.000 đồng mang ra cánh đồng trước nhà và đốt.
Bình luận (0)