Dự án 1.300 tỉ đồng nguy cơ chậm do "vướng" hơn 50 hộ dân ở Quảng Trị

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Xã hội

Dự án 1.300 tỉ đồng nguy cơ chậm do "vướng" hơn 50 hộ dân ở Quảng Trị

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) - Dự án cầu Nhật Lệ 3 và đường dẫn hai đầu cầu, tổng vốn 1.300 tỉ đồng ở Quảng Trị, đang vướng giải phóng mặt bằng của hơn 50 hộ dân.

- Ảnh 1.

Cầu Nhật Lệ 3 cơ bản đã hoàn thành

Dự án thành phần 2 - cầu Nhật Lệ 3 và đường hai đầu cầu, thuộc Dự án đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3 - được xem là công trình trọng điểm thúc đẩy phát triển khu vực TP Đồng Hới cũ, nay là phường Đồng Hới. Tỉnh Quảng Trị đặt mục tiêu hoàn thành trong năm 2025, sớm hơn kế hoạch ban đầu 10 tháng.

Dự án có tổng chiều dài hơn 2,8 km, trong đó riêng cầu Nhật Lệ 3 dài hơn 561m, mặt cầu rộng 23,5 m; tổng mức đầu tư 1.300 tỉ đồng. Dù phần cầu đã cơ bản hoàn thành chỉ còn vài hạng mục phụ trợ, nhưng hai tuyến đường dẫn vẫn dở dang vì thiếu mặt bằng sạch.

Theo Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất Đồng Hới, tại phường Đồng Hới vẫn còn hơn 2,6 ha chưa thể hoàn tất hồ sơ bồi thường, liên quan 50 hộ dân và 4 tổ chức. Vướng mắc phát sinh từ tranh chấp ranh giới, yêu cầu đo đạc lại, đề nghị điều chỉnh giá bồi thường đến bất đồng về nguồn gốc đất.

- Ảnh 2.

Phần cầu bắc qua sông Nhật Lệ cơ bản hoàn thành, chỉ còn một vài hạng mục phụ.

- Ảnh 3.

Đường hai đầu cầu, đặc biệt phía phường Đồng Hới đang vướng mặt bằng

Trong khu tái định cư Bảo Ninh, 6 trường hợp đang được vận động trong thời hạn 60 ngày; riêng 2 hộ có trang trại xây dựng trên đất bị xác định lấn chiếm nên không được bồi thường tài sản, dẫn đến khiếu nại kéo dài.

Đến nay, khối lượng thi công toàn dự án đạt hơn 88%. Nhà thầu đã hoàn thiện hạ bộ cầu, lắp vòm thép, cáp treo, lan can và đang thi công thượng bộ, hệ thống chiếu sáng. Tuy vậy, nhiều đoạn đường dẫn vẫn để trống vì chưa có mặt bằng, khiến công trình không thể triển khai đồng bộ.

Tổng vốn giải ngân đã đạt 80%, nhưng kế hoạch vốn năm 2025 mới đạt hơn 16%, do nhiều hạng mục không thể thi công khi bồi thường - hỗ trợ chưa xong và một số phương án phải điều chỉnh theo kiến nghị của người dân.

UBND phường Đồng Hới và các ban quản lý dự án đang tăng cường đối thoại, rà soát hồ sơ và hoàn thiện thủ tục. Tỉnh Quảng Trị yêu cầu công khai phương án bồi thường cho các hộ có đất ở trong tháng 11-2025; đồng thời chuẩn bị phương án bảo vệ thi công với trường hợp không hợp tác.

Theo ghi nhận, công nhân vẫn thi công trên cầu Nhật Lệ 3, nhưng đường dẫn phía phường Đồng Hới chưa thể triển khai. Nếu công tác giải phóng mặt bằng không có chuyển biến, mục tiêu hoàn thành dự án trong năm 2025 đối diện nguy cơ khó đạt như yêu cầu đặt ra.

Dự án cầu Nhật Lệ 3 và đường hai đầu cầu có tổng mức đầu tư 1.300 tỉ đồng. Theo quyết định của UBND tỉnh Quảng Bình (cũ), thời gian thực hiện dự án từ năm 2022-2026 và nhà thầu thi công đã cam kết hoàn thành trong vòng 41 tháng.


Tin liên quan

Đoàn xe biển xanh dừng xe trên cầu Nhật Lệ chụp hình là đoàn công tác của Bộ xây dựng

Đoàn xe biển xanh dừng xe trên cầu Nhật Lệ chụp hình là đoàn công tác của Bộ xây dựng

(NLĐO) - "Đoàn công tác dừng xe biển xanh trên cầu chụp hình để lấy hình ảnh quy hoạch 2 bên bờ sông Nhật Lệ chứ không phải chụp ảnh cá nhân hay tự sướng…" - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình khẳng định.

Quảng Trị giải phóng mặt bằng cầu nhật lệ 3 dự án trọng điểm Quảng Trị Nhà thầu cầu Nhật Lệ 3
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo