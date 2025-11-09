HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Dự án bệnh viện ngàn tỉ dở dang: Kiến nghị kiểm điểm lãnh đạo UBND TP Cần Thơ

Ca Linh

(NLĐO) - Thanh tra Chính phủ chỉ ra nhiều vi phạm tại dự án Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ và kiến nghị tổ chức kiểm điểm trách nhiệm các cá nhân, đơn vị liên quan.

Cổng Thông tin điện tử Thanh tra Chính phủ vừa đăng tải kết luận Thanh tra số 369/KL-TTCP về các dự án có khó khăn, vướng mắc tại TP Cần Thơ; trong đó đã chỉ ra nhiều khuyết điểm, vi phạm tại dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ (quy mô 500 giường).

Thanh tra Chính phủ kiến nghị kiểm điểm dự án Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ dở dang - Ảnh 1.

Dự án Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ ngưng thi công 3 năm nay

Dự án này sử dụng vốn vay ODA Hungary với tổng mức đầu tư hơn 1.727 tỉ đồng. Tuy nhiên, dự án đã phải dừng thực hiện từ tháng 7-2022 do hiệp định vay hết hiệu lực và không được gia hạn. Tại thời điểm dừng, dự án mới chỉ đạt 21,3% tổng giá trị hợp đồng, trong đó phần thiết bị y tế chuyên dùng chưa được cung cấp (phải thực hiện 100%).

Thanh tra Chính phủ chỉ ra trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện dự án, UBND TP Cần Thơ, Sở Y tế Cần Thơ, liên danh nhà thầu và các đơn vị tư vấn còn có khuyết điểm, vi phạm.

Cụ thể, UBND TP Cần Thơ phê duyệt dự án chưa căn cứ theo ý kiến góp ý của Bộ Y tế; phê duyệt dự án trước khi có đánh giá tác động môi trường; điều chỉnh thiết kế cơ sở kéo dài, trong đó có khối lượng phát sinh ngoài hợp đồng EPC với giá trị khoảng 17 tỉ đồng; nhiều lần thay đổi, giao chủ đầu tư dự án…

Đối với Sở Y tế TP Cần Thơ, kế hoạch lựa chọn nhà thầu không nêu rõ phương thức lựa chọn nhà thầu. Công tác lập hồ sơ yêu cầu còn một số nội dung chưa tuân thủ theo mẫu hồ sơ mời thầu; danh mục trang thiết bị kèm theo hợp đồng EPC không đạt điều kiện 50% hàng hóa được xuất xứ Hungary, hợp đồng được ký kết khi chưa xác định nguồn vốn, không thoả thuận làm rõ xuất xứ trang thiết bị trước khi ký kết.

Thanh tra Chính phủ kiến nghị kiểm điểm dự án Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ dở dang - Ảnh 2.

Thanh tra Chính phủ kiến nghị kiểm điểm dự án Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ dở dang - Ảnh 3.

Thanh tra Chính phủ kiến nghị kiểm điểm dự án Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ dở dang - Ảnh 4.

Do không được sử dụng, nhiều vật liệu của công trình đã xuống cấp

Phụ lục hợp đồng thay đổi thành viên đứng đầu liên danh, điều chỉnh tỷ lệ khối lượng công việc thực hiện giữa các thành viên trong liên danh được Bộ Ngoại giao Hungary không phản đối nhưng không đúng quy định của pháp luật Việt Nam.

Sở Y tế chậm hoàn thành dự án, dẫn đến phát sinh tăng tổng mức đầu tư do chênh lệch tỉ giá đồng Euro khoảng 212 tỉ đồng; quản lý dự án còn nhiều hạn chế, yếu kém.

Việc chậm tiến độ dự án đã tiềm ẩn nguy cơ gây lãng phí nguồn vốn vay và ngân sách địa phương (khoảng 300 tỉ đồng).

Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với lãnh đạo UBND TP Cần Thơ; Chủ tịch UBND TP Cần Thơ tổ chức kiểm điểm, xác định rõ tính chất, mức độ, hậu quả để xử lý theo đúng quy định đối với đối với Giám đốc Sở Y tế và các đơn vị chức năng thuộc thẩm quyền quản lý liên quan đến những tồn tại, khuyết điểm.

Thủ tướng chỉ đạo dự án Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ phải hoàn thành vào cuối năm 2026

Thủ tướng chỉ đạo dự án Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ phải hoàn thành vào cuối năm 2026

(NLĐO) - Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu chậm nhất tới ngày 30-11-2026 phải hoàn thành dự án Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ, không được để xảy ra tiêu cực.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Khẩn trương xây dựng Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ

(NLĐO) -Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu khẩn trương xây dựng dự án Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ để đáp ứng việc khám chữa bệnh cho người dân ĐBSCL.

CLIP: Chỉ đạo quan trọng của Chủ tịch UBND TP Cần Thơ về bệnh viện ngàn tỉ xây dở dang

(NLĐO)- Chủ tịch UBND TP Cần Thơ yêu cầu nhà thầu nếu được bố trí vốn thì phải đẩy nhanh xây dựng Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ, hoàn thành vào cuối năm 2026

