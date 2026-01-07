HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Dự án cầu vượt đường sắt Đồng Hới còn nhiều vướng mắc

Bài và ảnh: Hoàng Phúc

Sau hơn 3 năm triển khai, dự án nhiều lần rơi vào cảnh thi công cầm chừng, thậm chí có thời điểm "án binh bất động"

Dự án xây dựng tuyến đường và cầu vượt đường sắt trung tâm Đồng Hới (tỉnh Quảng Trị) - công trình giao thông trọng điểm với tổng mức đầu tư hơn 130 tỉ đồng - đang chậm tiến độ kéo dài do vướng mắc giải phóng mặt bằng. Nhiều hạng mục thi công dang dở có nguy cơ xuống cấp khiến người dân chờ đợi trong bức xúc.

Theo thiết kế, dự án có tổng chiều dài khoảng 1,15 km, bắc qua tuyến đường sắt Bắc - Nam, đoạn đi qua địa bàn 2 phường Đồng Hới và Đồng Thuận. Công trình do Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị làm chủ đầu tư, khởi công từ tháng 10-2022, thời gian thi công 36 tháng, dự kiến hoàn thành trong năm 2025.

Khi đưa vào sử dụng, dự án được kỳ vọng sẽ tháo gỡ "nút thắt" giao thông tại khu vực trung tâm TP Đồng Hới (cũ), giảm áp lực ùn tắc tại các điểm giao cắt với đường sắt và bảo đảm an toàn cho người dân. Tuy nhiên, sau hơn 3 năm triển khai, dự án nhiều lần rơi vào cảnh thi công cầm chừng, thậm chí có thời điểm "án binh bất động".

Ghi nhận tại công trường cho thấy dù máy móc và nhân công đã được huy động trở lại để thi công các mố, trụ cầu, nhưng vẫn còn nhiều vị trí chưa được bàn giao mặt bằng sạch. Những "điểm nghẽn" mặt bằng khiến việc thi công không thể triển khai đồng loạt, làm gián đoạn dây chuyền và ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ chung.

Theo các đơn vị thi công, với thực trạng giải phóng mặt bằng (GPMB) hiện nay, khả năng hoàn thành dự án vào cuối năm 2025 âm lịch là rất khó. Điều này đồng nghĩa công trình có nguy cơ tiếp tục kéo dài thời gian thi công, ảnh hưởng đến sinh hoạt, đi lại của người dân khu vực trung tâm.

Dự án cầu vượt đường sắt Đồng Hới còn nhiều vướng mắc - Ảnh 1.

Dự án đường và cầu vượt đường sắt trung tâm Đồng Hới liên tục chậm tiến độ

Thông tin từ Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông - Sở Xây dựng Quảng Trị cho biết dự án phải thu hồi đất của 96 hộ gia đình, cá nhân và 6 tổ chức. Trong đó có 9 trường hợp phải bố trí tái định cư, 7 trường hợp bồi thường bằng đất; một doanh nghiệp sản xuất đá lạnh, nước tinh khiết cũng bị ảnh hưởng trực tiếp. Đến nay, tổng khối lượng thi công đạt khoảng 70% giá trị hợp đồng, song công tác GPMB vẫn là "nút thắt" lớn nhất.

Theo Ban Quản lý Dự án, lẽ ra việc bàn giao mặt bằng phải xong trong tháng 12-2025. Tuy nhiên, trên thực tế, công tác GPMB vẫn còn nhiều vướng mắc. Tại phường Đồng Thuận, còn hàng chục trường hợp chưa hoàn tất trích đo, lập và phê duyệt phương án bồi thường; một số hộ dân chưa đồng thuận với phương án đề xuất.

Trong bối cảnh dự án đã nhiều lần điều chỉnh vốn và tiến độ, việc tháo gỡ dứt điểm các vướng mắc về GPMB được xem là yếu tố then chốt để công trình cầu vượt hơn 130 tỉ đồng này có thể "về đích", phát huy hiệu quả đầu tư và đáp ứng kỳ vọng của người dân. 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo