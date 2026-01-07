Dự án cầu vượt đường sắt Đồng Hới còn nhiều vướng mắc

Dự án xây dựng tuyến đường và cầu vượt đường sắt trung tâm Đồng Hới (tỉnh Quảng Trị) - công trình giao thông trọng điểm với tổng mức đầu tư hơn 130 tỉ đồng - đang chậm tiến độ kéo dài do vướng mắc giải phóng mặt bằng. Nhiều hạng mục thi công dang dở có nguy cơ xuống cấp khiến người dân chờ đợi trong bức xúc.

Theo thiết kế, dự án có tổng chiều dài khoảng 1,15 km, bắc qua tuyến đường sắt Bắc - Nam, đoạn đi qua địa bàn 2 phường Đồng Hới và Đồng Thuận. Công trình do Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị làm chủ đầu tư, khởi công từ tháng 10-2022, thời gian thi công 36 tháng, dự kiến hoàn thành trong năm 2025.

Khi đưa vào sử dụng, dự án được kỳ vọng sẽ tháo gỡ "nút thắt" giao thông tại khu vực trung tâm TP Đồng Hới (cũ), giảm áp lực ùn tắc tại các điểm giao cắt với đường sắt và bảo đảm an toàn cho người dân. Tuy nhiên, sau hơn 3 năm triển khai, dự án nhiều lần rơi vào cảnh thi công cầm chừng, thậm chí có thời điểm "án binh bất động".

Ghi nhận tại công trường cho thấy dù máy móc và nhân công đã được huy động trở lại để thi công các mố, trụ cầu, nhưng vẫn còn nhiều vị trí chưa được bàn giao mặt bằng sạch. Những "điểm nghẽn" mặt bằng khiến việc thi công không thể triển khai đồng loạt, làm gián đoạn dây chuyền và ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ chung.

Theo các đơn vị thi công, với thực trạng giải phóng mặt bằng (GPMB) hiện nay, khả năng hoàn thành dự án vào cuối năm 2025 âm lịch là rất khó. Điều này đồng nghĩa công trình có nguy cơ tiếp tục kéo dài thời gian thi công, ảnh hưởng đến sinh hoạt, đi lại của người dân khu vực trung tâm.

Dự án đường và cầu vượt đường sắt trung tâm Đồng Hới liên tục chậm tiến độ

Thông tin từ Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông - Sở Xây dựng Quảng Trị cho biết dự án phải thu hồi đất của 96 hộ gia đình, cá nhân và 6 tổ chức. Trong đó có 9 trường hợp phải bố trí tái định cư, 7 trường hợp bồi thường bằng đất; một doanh nghiệp sản xuất đá lạnh, nước tinh khiết cũng bị ảnh hưởng trực tiếp. Đến nay, tổng khối lượng thi công đạt khoảng 70% giá trị hợp đồng, song công tác GPMB vẫn là "nút thắt" lớn nhất.

Theo Ban Quản lý Dự án, lẽ ra việc bàn giao mặt bằng phải xong trong tháng 12-2025. Tuy nhiên, trên thực tế, công tác GPMB vẫn còn nhiều vướng mắc. Tại phường Đồng Thuận, còn hàng chục trường hợp chưa hoàn tất trích đo, lập và phê duyệt phương án bồi thường; một số hộ dân chưa đồng thuận với phương án đề xuất.

Trong bối cảnh dự án đã nhiều lần điều chỉnh vốn và tiến độ, việc tháo gỡ dứt điểm các vướng mắc về GPMB được xem là yếu tố then chốt để công trình cầu vượt hơn 130 tỉ đồng này có thể "về đích", phát huy hiệu quả đầu tư và đáp ứng kỳ vọng của người dân.