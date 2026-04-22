Thời sự

Dự án chậm triển khai, người dân chịu khổ

Bài và ảnh: Đức Nghĩa

Đến nay, dù khu tái định cư đã được đầu tư cơ bản, các hộ dân vẫn chưa được thực hiện các bước để di dời.

Nhiều năm qua, gần 70 hộ dân ở thôn Hải Lộc (xã Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị) phải sống chung với tình trạng ô nhiễm không khí, tiếng ồn do các hoạt động sang, bốc hàng hóa tại cảng Cửa Việt. Người dân nơi đây luôn mong muốn được di dời, tái định cư hoặc gỡ bỏ quy hoạch dự án mở rộng cảng để ổn định cuộc sống.

Căn nhà cấp 4 của ông Võ Văn Đức (51 tuổi, ngụ thôn Hải Lộc) hướng mặt ra cảng Cửa Việt. Được xây dựng từ năm 2003, đến nay căn nhà đã xuống cấp, hư hỏng và rất chật chội, không đáp ứng nhu cầu sinh sống của 5 nhân khẩu trong gia đình. Dù gia đình rất muốn tháo dỡ, xây dựng nhà mới nhưng không được vì phần đất này nằm trong khu vực quy hoạch dự án nâng cấp, mở rộng cảng biển.

"Không chỉ nhà ở chật chội, xuống cấp, không được xây mới, hằng ngày chúng tôi còn phải đối diện với tình trạng ô nhiễm không khí, tiếng ồn từ các hoạt động tại cảng Cửa Việt. Ngoài ra, từ khi có chủ trương quy hoạch mở rộng cảng, gia đình cũng không thể tách thửa cho con" - ông Đức nói.

Ông Đức cho biết thêm thời gian qua, các hộ dân bị ảnh hưởng đã nhiều lần kiến nghị các cấp gỡ bỏ quy hoạch nếu dự án không khả thi hoặc di dời người dân đến khu tái định cư để ổn định cuộc sống. Tuy nhiên, đến nay, nguyện vọng này vẫn chưa được giải quyết.

Ông Võ Văn Thành (81 tuổi) cho biết các hộ dân sống gần cảng Cửa Việt luôn bị "tra tấn" bởi bụi bặm và tiếng ồn. Suốt ngày, gia đình ông phải đóng kín cửa, hạn chế ra ngoài vì lo ảnh hưởng đến sức khỏe.

Theo ông Thành, quy hoạch dự án mở rộng cảng đã kéo dài quá nhiều năm nhưng không triển khai, khiến người dân rơi vào cảnh "đi không được, ở cũng không xong".

"Chúng tôi mong muốn các cấp sớm có hướng giải quyết để bà con ổn định cuộc sống. Chứ như bây giờ thì người dân không chịu thấu" - ông Thành nói.

Dự án chậm triển khai, người dân chịu khổ - Ảnh 1.

Người dân thôn Hải Lộc mong muốn sớm được ổn định cuộc sống

Ông Lê Văn Thông, Chủ tịch UBND xã Cửa Việt, cho biết các kiến nghị của người dân trong vùng quy hoạch dự án mở rộng cảng là chính đáng.

Liên quan đến dự án này, địa phương sẽ đề xuất 2 giải pháp: Thứ nhất, đề xuất các cơ quan có thẩm quyền tái khởi động, triển khai dự án và tiến hành tái định cư cho người dân. Thứ hai, nếu dự án không triển khai thì cần thu hồi, gỡ bỏ quy hoạch để tạo điều kiện cho người dân thực hiện đầy đủ các quyền sử dụng đất, có điều kiện sửa chữa, xây dựng nhà ở; đồng thời, địa phương cũng có cơ sở đầu tư hạ tầng phục vụ người dân.

Theo tìm hiểu, năm 2021, UBND tỉnh Quảng Trị đã có quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ giải phóng mặt bằng để mở rộng cảng Cửa Việt.

Tiến độ thực hiện từ năm 2021-2024, nhằm tạo mặt bằng sạch để mở rộng cảng và xây dựng khu tái định cư phục vụ di dời các hộ dân bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, đến nay, dù khu tái định cư đã được đầu tư cơ bản, các hộ dân vẫn chưa được thực hiện các bước để di dời.

