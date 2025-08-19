HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Vùng miền Đông Nam Bộ

Dự án chỉnh trang trục đường Thùy Vân trước giờ về đích

Bài và ảnh: Ngọc Giang

Từ kỳ nghỉ lễ 30-4 vừa qua, nhiều hạng mục quan trọng của dự án đã được đưa vào vận hành thử nghiệm, nhanh chóng tạo sức hút với người dân và du khách.

Những ngày này, trên trục đường Thùy Vân (phường Vũng Tàu, TP HCM) là hình ảnh công nhân hối hả làm việc từ sáng sớm đến tối muộn. Không khí thi công khẩn trương như "chạy đua với thời gian" thể hiện quyết tâm hoàn thành đúng tiến độ của một dự án trọng điểm.

Khởi công từ cuối tháng 10 - 2024, với tổng vốn đầu tư gần 1.100 tỉ đồng, dự án trước đây do UBND TP Vũng Tàu triển khai, nay được giao cho phường Vũng Tàu trực tiếp quản lý. Đây không chỉ là công trình chỉnh trang đô thị thông thường mà còn là dự án chiến lược, mang ý nghĩa nâng cấp toàn diện tuyến đường ven biển Bãi Sau. Công trình được kỳ vọng sẽ kiến tạo diện mạo hiện đại, văn minh, đồng thời đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững trong giai đoạn mới.

Từ kỳ nghỉ lễ 30-4 vừa qua, nhiều hạng mục quan trọng của dự án đã được đưa vào vận hành thử nghiệm, nhanh chóng tạo sức hút với người dân và du khách. Nổi bật trong số đó là hệ thống trình diễn ánh sáng nghệ thuật 3D mapping, cầu check-in và hệ thống chiếu sáng hiện đại dọc bờ biển. Các hạng mục này không chỉ đem đến không gian giải trí, thưởng ngoạn mới lạ mà còn góp phần khẳng định thương hiệu Vũng Tàu là đô thị biển năng động, văn minh.

Đặc biệt, hạng mục quảng trường Tam Thắng, được xem là "trái tim" của toàn dự án vừa được khởi công riêng, hứa hẹn trở thành điểm nhấn biểu tượng mới của thành phố. Quảng trường được thiết kế mở, đa chức năng, có khả năng tổ chức các sự kiện văn hóa, lễ hội quy mô lớn, tạo không gian giao lưu cộng đồng cho người dân và du khách.

Dự án chỉnh trang trục đường Thùy Vân trước giờ về đích - Ảnh 1.

Dự án chỉnh trang trục đường Thùy Vân, phường Vũng Tàu, TP HCM

Dự án chỉnh trang trục đường Thùy Vân sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng đúng dịp chào mừng Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2.9.1945 - 2.9.2025) và chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ UBND TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Khi đó, Bãi Sau, khu vực vốn được mệnh danh là "trái tim du lịch biển Vũng Tàu" sẽ khoác lên mình diện mạo khang trang, hiện đại hơn, đáp ứng kỳ vọng nâng tầm thương hiệu và sức cạnh tranh của du lịch thành phố.

Theo lãnh đạo phường Vũng Tàu, dự án chỉnh trang trục đường Thùy Vân không chỉ đơn thuần là công trình hạ tầng giao thông mà còn mang tầm vóc của một tổ hợp văn hóa - du lịch. Khi hoàn thành, tuyến đường ven biển này sẽ trở thành nơi kết nối không gian ẩm thực, nghệ thuật, giải trí và thể thao. Đây cũng sẽ là điểm hẹn cộng đồng mới, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, đồng thời tạo cú hích quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội và khẳng định vị thế đô thị du lịch biển năng động.

