Dự án Chống lừa đảo của Hiếu PC nhận giải thưởng Nhân tài Đất Việt

Dự án Chống lừa đảo (https://chongluadao.vn/) thuộc Công ty TNHH Doanh nghiệp xã hội Chống Lừa Đảo do Ngô Minh Hiếu (Hiếu PC) làm trưởng nhóm, cùng các thành viên nhận giải gồm: Phạm Tiến Mạnh; Lê Phước Hòa, Nguyễn Trọng Đại; Huỳnh Ngọc Khánh Minh; Phan Hoàng Tuấn Trung… đã được vinh danh tại giải Nhân Tài Đất Việt 2023, do Hội Khuyến học Việt Nam chủ trì, vừa diễn ra ở Hà Nội. Sự kiện có sự tham dự của Thủ tướng Phạm Minh Chính.



Hiếu PC cùng nhóm tác giả dự án Chống lừa đảo nhận giải Nhân Tài Đất Việt 2023

Chongluadao là sự kết hợp của nhiều công cụ phần mềm, áp dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo/máy học để giúp phát hiện các trang web đường link độc hai, lừa đảo, giả mạo trên không gian mạng đang tấn công vào người dùng Internet Việt Nam. Được kiểm chứng chuyên sâu để xác định và sau đó đưa vào cơ sở dữ liệu tình báo mối nguy (Threat feed API - nhằm giúp ngăn chặn truy cập và cảnh báo đỏ trên các trình duyệt và chương trình diệt vi-rút).

Dự án ra đời nhằm nâng cao nhận thức cho cộng động mạng Việt Nam, bảo vệ mọi người trên không gian mạng bằng công cụ, kỹ thuật và kết hợp với nhiều tổ chức tập đoàn bảo mật lớn trên thế giới để bảo vệ người Việt tránh khỏi các trang web độc hại, giả mạo, lừa đảo, đánh cắp thông tin tài khoản.

Chongluadao là dự án hoàn toàn miễn phí, mang phương châm cộng đồng cùng nhau bảo vệ cộng đồng. Chongluadao đã giúp bảo vệ hàng triệu người dùng internet tại Việt Nam và tham gia đóng góp bảo vệ hàng trăm triệu người dùng internet trên toàn thế giới mỗi ngày.

"Chongluadao sẽ tạo ra những khóa học đào tạo nhận thức an toàn thông tin, cấp logo chứng thực an toàn, kiểm tra trang web với phương thức kỹ thuật chuyên sâu - phục vụ các doanh nghiệp hay cá nhân có nhu cầu, với một khoản phí nhỏ, nhằm giúp dự án được phát triển tốt hơn. Mong muốn nhất là trong năm 2025 trở thành tổ chức phi lợi nhuận đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam để bảo vệ người dùng Internet trên các nền tảng mạng xã hội, các trình duyệt, các DNS và các chương trình diệt vi-rút. Giảm tỉ lệ lừa đảo trên không gian mạng đến thấp nhất có thể, phổ cập kiến thức căn bản về an toàn thông tin cho tất cả mọi người" - Hiếu PC chia sẻ.

Hằng ngày, Chongluadao luôn cập nhật cơ sở dữ liệu tình báo một cách trực tiếp đến các tổ chức an toàn thông tin, các phần mềm diệt vi-rút, các trình duyệt để bảo vệ người dùng internet.