Kinh tế

Dự án của Vingroup dưới chân đèo Hải Vân đủ điều kiện bán nhà ở

B.Vân

(NLĐO) - Tại dự án Khu phức hợp du lịch và đô thị nghỉ dưỡng Làng Vân, tổ chức và cá nhân nước ngoài không được phép sở hữu nhà ở

Sở Xây dựng TP Đà Nẵng vừa thông báo, 2.437 căn nhà ở hình thành trong tương lai tại dự án Khu phức hợp du lịch và đô thị nghỉ dưỡng Làng Vân đủ điều kiện đưa vào kinh doanh.

Dự án này do Công ty CP Vinpearl (thành viên Tập đoàn Vingroup) làm chủ đầu tư, triển khai tại chân đèo Hải Vân, phường Hải Vân, TP Đà Nẵng với quy mô khoảng 506 ha, tổng vốn đầu tư gần 44.000 tỉ đồng.

Siêu dự án Làng Vân của Vingroup mở bán gần 2 . 500 Căn nhà tại Đà Nẵng - Ảnh 1.

Dự án Khu phức hợp du lịch và đô thị nghỉ dưỡng Làng Vân đang được xây dựng dưới chân đèo Hải Vân, gần cảng Liên Chiểu

Theo Sở Xây dựng TP Đà Nẵng, các sản phẩm đủ điều kiện mở bán phải đáp ứng đầy đủ yêu cầu pháp lý theo quy định. Sở Xây dựng yêu cầu Công ty CP Vinpearl chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của thông tin dự án, đồng thời bảo đảm đầy đủ điều kiện pháp lý của nhà ở trước khi đưa vào giao dịch.

Đáng chú ý, dự án Khu phức hợp du lịch và đô thị nghỉ dưỡng Làng Vân nằm trong khu vực không cho phép tổ chức, cá nhân nước ngoài sở hữu nhà ở.

Về phương thức thanh toán, chủ đầu tư chỉ được thu tối đa 30% giá trị hợp đồng ở lần đầu (bao gồm tiền đặt cọc); tổng số tiền thu trước khi bàn giao không vượt quá 70% giá trị hợp đồng và không quá 95% khi bên mua chưa được cấp giấy chứng nhận. Mức đặt cọc tối đa là 5% giá bán khi nhà ở đủ điều kiện kinh doanh. Đồng thời, chủ đầu tư phải thực hiện bảo lãnh nghĩa vụ tài chính theo quy định.

Theo quy hoạch, Khu phức hợp du lịch và đô thị nghỉ dưỡng Làng Vân được phát triển thành tổ hợp đa chức năng, gồm khu nghỉ dưỡng (khách sạn, resort, biệt thự), căn hộ lưu trú cùng các tiện ích giải trí, thương mại, giáo dục, y tế. Dự án hướng tới mô hình mật độ lưu trú thấp, gắn với bảo tồn cảnh quan tự nhiên khu vực vịnh Đà Nẵng.

Dự kiến, các hạng mục đầu tiên của dự án sẽ hoàn thành và đưa vào vận hành từ năm 2027.

Tin liên quan

(NLĐO) – Dự án Khu phức hợp Du lịch và Đô thị nghỉ dưỡng Làng Vân do Công ty Cổ phần Vinpearl, Tập đoàn Vingroup làm chủ đầu tư với quy mô hơn 512ha.

Đà Nẵng thông tin tiến độ siêu dự án nghỉ dưỡng ở làng Vân

(NLĐO) - Hiện tại còn 169 hồ sơ cần giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án nghỉ dưỡng gần 44.000 tỉ của Vingroup tại làng Vân

Cận cảnh làng Vân - nơi sắp xây siêu dự án nghỉ dưỡng gần 44.000 tỉ đồng

(NLĐO) - Làng Vân nằm ở chân đèo Hải Vân được quy hoạch xây dựng khu phức hợp du lịch và đô thị nghỉ dưỡng.

