Liên danh Tập đoàn Đèo Cả - Văn Phú Invest vừa báo cáo kết quả sơ bộ về Dự án đại lộ - cảnh quan sông Hồng sau hơn hai tháng nghiên cứu. Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến 300.000 tỉ đồng, bao gồm đại lộ dài khoảng 80 km, chạy dọc theo hai bên bờ sông từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở. Đại lộ này sẽ bao gồm 67 km cầu cạn, 10 km hầm chui qua cầu với 6 làn xe.

Phối cảnh tuyến monorail đi trên cao bên cạnh đại lộ cảnh quan sông Hồng

Đại dự án này được kỳ vọng sẽ mang tới diện mạo mới cho Thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến, trở thành "kỳ tích sông Hồng" góp phần hiện thực hóa giấc mơ nhiều thế hệ về một thành phố ven sông hiện đại, là trung tâm kinh tế - văn hóa - xã hội của Việt Nam và vươn tầm khu vực.

Dự án Đại lộ - Cảnh quan sông Hồng: Giao mục tiêu khởi công vào tháng 1-2026

Với tổng mức đầu tư dự kiến 300.000 tỉ đồng, dự án bao gồm một đại lộ có tổng chiều dài lên tới 80 km, chạy dọc theo hai bên bờ sông từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở. Đại lộ này sẽ bao gồm 67 km cầu cạn hiện đại, 10 km hầm chui qua cầu với 6 làn xe.

Cùng với đó là một tuyến đường sắt đô thị (monorail) tổng chiều dài khoảng 84 km với khoảng 82 km cầu cạn và 2 km hầm chui. Ngoài ra, dự án còn có đến 3.300 ha để phát triển không gian cây xanh, 8 công viên và các khu vực công cộng, biến khu vực ven sông thành một điểm nhấn cảnh quan độc đáo phục vụ dịch vụ – du lịch.

Về phương thức triển khai, Liên danh nhà đầu tư nghiên cứu đề xuất điều chỉnh quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, đồng thời chia làm 3 dự án độc lập gồm: Dự án đầu tư công giải phóng mặt bằng do UBND TP Hà Nội thực hiện; Dự án PPP (loại hợp đồng BT) Đại lộ - Cảnh quan sông Hồng; Dự án PPP (loại hợp đồng BT) Monorail sông Hồng.

Liên danh nhà đầu tư được Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội giao mục tiêu khởi công vào tháng 1-2026 nhằm chào mừng Đại hội Đảng lần thứ XIV và hoàn thành trước năm 2030.

Về giải pháp thi công, đơn vị tư vấn được chọn nghiên cứu là sự kết hợp giữa tư vấn có kinh nghiệm trong nước và nước ngoài, giải pháp cầu cạn đi ngoài đê kết hợp với hệ thống hầm chui ( áp dụng công nghệ đào TBM ) nhằm đảm bảo việc kết nối tuyến đường liền mạch nhưng không làm ảnh hưởng đến các công trình lịch sử hiện hữu, phát triển mạng lưới giao thông đa phương thức (đường bộ, đường thủy, đường sắt nội đô và các sân bay Nội bài, Gia Bình …), tại các nút giao khác mức đảm bảo an toàn, tiện ích… đặc biệt phát triển không gian xanh để bảo tồn thiên nhiên, gìn giữ nét trầm tích văn hóa, văn minh sông Hồng và các công trình lịch sử đang tồn tại.

Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050 xác định sông Hồng là trục xanh, trục cảnh quan trung tâm, không gian di sản - du lịch - dịch vụ, kết nối thủ đô với vùng đồng bằng sông Hồng. Quy hoạch phân khu sông Hồng đã được UBND TP Hà Nội phê duyệt vào tháng 3-2022, có quy mô, diện tích tương đối lớn với khoảng 11.000 ha, trải dài từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở.

Trong đó, diện tích sông Hồng chiếm 3.600 ha, đất bãi sông trên 5.400 ha, phần diện tích còn lại là khu vực đã xây dựng gồm các khu làng xóm có lịch sử hình thành và phát triển lâu đời như Bát Tràng, Văn Khê, Tráng Việt, Tàm Xá, Xuân Canh..., các phường ngoài đê như Tứ Liên, Nhật Tân, Thanh Trì, Lĩnh Nam.