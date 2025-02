Dự án dân cư ở TP HCM tái khởi công sau gần 20 năm, người dân mừng phát khóc

Ngày 6-2, dự án Tân An Huy (tại xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP HCM) do Công ty CP Xây dựng và Kinh doanh nhà Tân An Huy (viết tắt công ty Tân An Huy) làm chủ đầu tư đã chính thức tái khởi công xây dựng phần hạ tầng kỹ thuật của dự án sau gần 20 năm đình trệ.

Trong lần tái khởi động này, chủ đầu tư sẽ tiếp tục thi công hệ thống đường giao thông; cống thoát nước mưa, thoát nước bần; cây xanh; hệ thống chiếu sáng; bờ kè…

Ông Nguyễn Hồng Hải, Chủ tịch HĐQT công ty, cho biết dự án có tổng cộng hơn 20 ha, đã được chủ đầu tư cũ bán các dự án thành phần là các dự án nhà cao tầng. Hiện tại, dự án còn lại phần nhà thấp tầng, trong đó đã bán một phần lớn cho khách hàng.

Trước đây, dự án chỉ hoàn thành hơn 30% hạ tầng, phần khởi công lần này dự kiến hoàn thiện 100% trong vòng 36 tháng.

Được biết, dự án Khu dân cư Tân An Huy có quy mô hơn 20 ha, được phê duyệt lần đầu vào cuối năm 2005. Dự án nằm gần khu đô thị Phú Mỹ Hưng, dự kiến cung cấp chỗ ở cho khoảng 5.500 cư dân với các hạng mục gồm 313 căn biệt thự, nhà vườn và 1.025 căn hộ cao cấp.

Tuy nhiên, trong suốt nhiều năm, dự án không thể triển khai do gặp nhiều vướng mắc về pháp lý, tài chính và hạ tầng.

Sau khi ông Lê Anh Tuấn, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Tân An Huy, qua đời vào năm 2017, dự án gần như đình trệ hoàn toàn. Đặc biệt, Thanh tra TP HCM sau đó còn chỉ ra hàng loạt sai phạm tại dự án như: nợ thuế hơn 210 tỉ đồng, 14 căn nhà đã xây dựng không phép sai quy hoạch, dự án đền bù chưa xong, chưa hoàn thiện hạ tầng... nhưng đã huy động vốn từ khách hàng trái quy định, nhiều người đã thanh toán 95%-100% tiền đất.

Trong quá trình khắc phục các sai phạm trước đây, chủ đầu tư đã lên kế hoạch tái khởi động lại dự án và xin tiếp tục được triển khai các phần tiếp theo, trong đó sẽ hoàn thành đền bù, giải tỏa. Còn với 14 căn nhà đã có quyết định tháo dỡ trước đây, công ty kiến nghị chỉ tháo dỡ phần sai phép theo quy hoạch, còn phần đúng quy hoạch chung thì kiến nghị giữ lại cho khách hàng, để tránh lãng phí.

"Về hạ tầng, dự án đã có phê duyệt 1/500 từ lâu nên công ty tiếp tục làm theo đúng quy hoạch đã phê duyệt, cũng như kiến nghị cho chủ đầu tư tiếp tục xây những căn nhà còn lại, vì hiện tại TP đã có quy hoạch xây nhà có hầm. Chúng tôi cam kết nộp phần nợ thuế theo lộ trình vì phần tiền này khá lớn, cũng như sẽ khắc phục tất cả những sai phạm còn lại trong thời gian triển khai dự án, chậm nhất 36 tháng"- ông Hải nhấn mạnh.

Trước đó, công ty Tân An Huy đã ký hợp đồng với Trung tâm Đo đạc bản đồ của Sở Tài nguyên và Môi trường đo vẽ, cắm mốc xác định vị trí hiện trạng của dự án. Đồng thời xác định diện tích đất đã bồi thường, diện tích chưa để triển khai tiếp. Theo UBND huyện Nhà Bè, diện tích chưa đền bù giải tỏa là hơn 24.000 m2, đã cập nhật hồ sơ biến động trong sổ đỏ và chủ đầu tư đã nộp chuyển mục đích sử dụng đất hơn 32 tỉ đồng.

Theo ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP HCM (HoREA), dự án Khu dân cư Tân An Huy đã "đứng hình" 20 năm do năng lực yếu kém của chủ đầu tư trước đây, nên cả khách hàng và người dân có đất trong khu vực dự án đều bị thiệt hại. Nay, Công ty Tân An Huy đã có ban lãnh đạo mới đồng thời nhờ có sự chỉ đạo quyết liệt của UBND TP HCM giao các đơn vị liên quan tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để dự án được khởi công trở lại là tin mừng cho khách hàng và người sử dụng đất trong dự án.

Ông Hùng, một khách hàng mua đất tại dự án khu dân cư Tân An Huy, cho biết ông và những người khác đều rất vui mừng khi chủ đầu tư tái khởi công dự án. Bản thân ông rất biết ơn ông Lê Hoàng Châu vì nhiều năm qua đã lên tiếng bảo vệ người dân tại dự án này để có kết quả như hiện nay.