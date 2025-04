Dự án điện mặt trời ở Đắk Lắk khiến nhiều cán bộ bị triệu tập sai phạm thế nào?

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an vừa đề nghị UBND tỉnh Đắk Lắk cung cấp thông tin lãnh đạo, cán bộ liên quan đến Dự án Điện mặt trời (ĐMT) Long Thành 1 (huyện Ea Súp) và triệu tập làm việc 4 cá nhân.

Dự án ĐMT Long Thành 1 nằm trong vùng tưới của hồ thủy lợi ngàn tỉ đã được đầu tư trước đó

Trước đó, Thanh tra Chính phủ (TTCP) công bố kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong quản lý, thực hiện quy hoạch và đầu tư xây dựng các công trình điện theo Quy hoạch điện VII và Quy hoạch điện VII điều chỉnh, trong đó kết luận nhiều sai phạm tại Dự án nhà máy ĐMT Long Thành 1.

Theo hồ sơ, đầu năm 2018, UBND tỉnh Đắk Lắk đồng ý triển khai Dự án nhà máy ĐMT Long Thành 1 kết hợp với nông nghiệp tại tiểu khu 152, xã Ia Lốp (huyện Ea Súp). Đất có nguồn gốc do Đoàn kinh tế Quốc phòng 737 (Quân khu V) quản lý. Dự án có công suất 50MWp, tổng mức đầu tư 1.252 tỉ đồng do Công ty TNHH đầu tư Long Thành Đắk Lắk 1 làm chủ đầu tư.

Ngày 7-2-2018, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường) tỉnh Đắk Lắk có văn bản nêu ý kiến về việc diện tích đất của Dự án nhà máy ĐMT Long Thành 1 trùng với diện tích khu tưới của Dự án Hồ chứa nước Ia Mơr do Bộ NN-PTNN phê duyệt.

Ngày 17-3-2018, sở này tiếp tục có văn bản tham gia ý kiến bổ sung và nêu rõ toàn bộ diện tích 500ha của Dự án nhà máy ĐMT Long Thành 1 trùng với diện tích quy hoạch vùng tưới Hồ chứa nước Ia Mơr.

Trong khoảng thời gian này, UBND tỉnh Đắk Lắk đã có báo cáo Bộ NN-PTNT, Bộ Công Thương về diện tích đất Dự án nhà máy ĐMT Long Thành 1 trùng dự án thủy lợi Ia Mơr.

Tuy nhiên, dù chưa có ý kiến của Bộ NN-PTNT nhưng tháng 9-2018 UBND tỉnh Đắk Lắk vẫn phê duyệt quy hoạch tổng thể mặt bằng tỉ lệ 1/500 tại dự án nhà máy ĐMT và thu hồi 600ha đất của của Đoàn kinh tế Quốc phòng 737 giao cho Công ty Long Thành 1.

Theo kết luận của TTCP, việc UBND tỉnh Đắk Lắk cho Công ty Long Thành 1 thuê 60ha đất và chuyển mục đích sử dụng đất sang đất công trình năng lượng để thực hiện dự án nhà máy ĐMT kết hợp với nông nghiệp đã chồng lấn lên đất quy hoạch vùng tưới hồ chứa nước Ia Mơr, vi phạm Luật Đất đai 2013. Bên cạnh đó, toàn bộ diện tích của dự án trùng với diện tích quy hoạch vùng tưới hồ chứa nước la Mơr.

Với những sai phạm trên, TTCP đã chuyển hồ sơ vụ việc đến Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an.

Như Báo Người Lao Động đã phản ánh, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đang kiểm tra xác minh, giải quyết nguồn tin về tội phạm được tách ra từ vụ án Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Bộ Công Thương và các tỉnh, thành phố.

Để phục vụ công tác kiểm tra, xác minh, giải quyết vụ việc, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an cần triệu tập làm việc với một số cá nhân là lãnh đạo, cán bộ tại tỉnh Đắk Lắk tham gia giải quyết các công việc liên quan đến dự án nhà máy ĐMT Long Thành 1.

Do đó, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đề nghị UBND tỉnh Đắk Lắk cung cấp thông tin cá nhân (họ tên, chức vụ, đơn vị công tác, nơi ở, số điện thoại hiện nay) của 38 lãnh đạo, cán bộ tham gia giải quyết các công việc liên quan đến Dự án Nhà máy điện mặt trời Long Thành 1; đề nghị UBND tỉnh chuyển giấy triệu tập làm việc với Bộ Công an đến 4 cá nhân.