Vùng miền Đông Nam Bộ

Dự án đường cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành: Đồng Nai thu hồi hơn 1.000 ha đất

Nguyễn Tuấn

(NLĐO)- Tỉnh Đồng Nai sẽ thực hiện thu hồi, bồi thường, giải phóng mặt bằng hơn 1.000 ha đất với hơn 2.100 hộ gia đình và tổ chức bị ảnh hưởng

Để xây dựng đường cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai thống kê sơ bộ, có hơn 1.000 hộ dân trong khu vực dự án đủ điều kiện bố trí tái định cư.

Dự án đường cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành: Đồng Nai thu hồi hơn 1.000 ha đất- Ảnh 1.

Các phương tiện thực hiện nghi thức động thổ dự án thành phần 1 thuộc Dự án đường cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành vào cuối tháng 4-2025

Tính đến đầu tháng 8-2025, cơ quan chức năng của tỉnh Đồng Nai đã ban hành thông báo thu hồi đất đối với hơn 2.100 thửa đất trên tổng số khoảng 3.700 thửa đất trong khu vực triển khai dự án. Sau khi ban hành thông báo thu hồi đất, cơ quan chức năng đã kiểm kê nhà cửa, vật kiến trúc, cây trồng trên đất.

Về công tác tái định cư, tỉnh Đồng Nai sẽ xây dựng 6 khu tái định cư trên địa bàn các xã: Bù Đăng (1 vị trí), Đồng Tâm (2 vị trí), Tân Lợi (1 vị trí) và các phường Bình Phước (1 vị trí), Chơn Thành (1 vị trí). Tổng diện tích các khu tái định cư phục vụ dự án hơn 26 ha, số lô đất tái định cư dự kiến của những khu tái định cư hơn 990 lô.

Dự án đường cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành có chiều dài tuyến khoảng 124 km đi qua địa bàn 2 tỉnh Lâm Đồng và Đồng Nai. Trong đó, đoạn qua Đồng Nai dài hơn 101 km.

Dự án được chia làm 5 dự án thành phần, trong đó, các dự án thành phần 1, xây dựng đường cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành (đầu tư theo hình thức PPP); thành phần 3, xây dựng đường gom, cầu vượt ngang đường cao tốc địa phận tỉnh Đồng Nai; thành phần 5, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa phận tỉnh Đồng Nai sẽ do tỉnh triển khai thực hiện. Dự án Thành phần 5 sẽ thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để triển khai các dự án thành phần 1 và 3.

Theo quyết định phê duyệt điều chỉnh dự án, Dự án Thành phần 5 có tổng mức đầu tư gần 4.000 tỉ đồng. Thời gian thực hiện từ năm 2024, cơ bản hoàn thành năm 2026 và đưa vào khai thác, vận hành năm 2027.

