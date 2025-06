Dự án đường cao tốc ở Đắk Lắk nguy cơ chậm tiến độ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn cùng đoàn công tác vừa có buổi làm việc với UBND tỉnh Đắk Lắk về tiến độ dự án đường cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột.

Một cây cầu tại dự án thành phần 3, đường cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột đang được hoàn thiện

Theo báo cáo tại buổi làm việc của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và Nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk (chủ đầu tư), dự án thành phần 3, đường cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột dài hơn 48km, tổng mức đầu tư hơn 6.000 tỉ đồng.

Đến nay, tổng giá trị xây lắp của dự án thành phần 3 đạt hơn 2.188 tỉ đồng, đạt gần 52% giá trị hợp đồng và chậm hơn 14% so với kế hoạch đã cam kết.

Trong đó, gói thầu số 3, dự án thành phần 3 chỉ mới đạt hơn 45% giá trị hợp đồng, chậm hơn 20% so với kế hoạch. Hai trong số 3 nhà thầu thuộc dự án thành phần 3 có khối lượng chậm nhất là Công ty CP xây dựng và Lắp máy Trung Nam (chậm hơn 25% so với kế hoạch) và Tổng Công ty Xây dựng số 1 (chậm hơn 22% so với kế hoạch).

Về nguyên nhân chậm tiến độ, chủ đầu tư cho rằng do khó khăn về nguồn đá; mỏ đất tại xã Ea Kênh (huyện Krông Pắk), đến ngày 30-5 mới được UBND tỉnh cấp quyết định cho thuê đất.

Ngoài ra, một số nhà thầu chưa chủ động tăng cường nhân lực, thiết bị để khắc phục những công việc đã bị chậm tiến độ…

Trước đó, Văn phòng Chính phủ ban hành thông báo truyền đạt kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tỉnh Đắk Lắk phát huy thành tích đạt được, tập trung thi công hoàn thành các hạng mục công trình, phấn đấu đưa 48 km của dự án thành phần 3 thuộc dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn I vào sử dụng trước ngày 30-8-2025 để chào mừng 80 năm thành lập nước và đại hội đảng các cấp.