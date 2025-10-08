Dự án Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh được huy động vốn thêm hơn 24.500 tỉ đồng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Dự án Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh được huy động vốn thêm hơn 24.500 tỉ đồng

Tin, ảnh: Kỳ Nam

(NLĐO)- Dự án Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa được cho phép huy động thêm 24.500 tỉ đồng bằng hình thức hợp đồng góp vốn, hợp tác đầu tư

Ngày 8-10, Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa cho hay vừa ban hành thông báo về việc dự án Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh đủ điều kiện huy động vốn thông qua hình thức góp vốn, hợp tác đầu tư, hợp tác kinh doanh theo quy định của Luật Nhà ở 2023.

Dự án này do Liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư Cam Ranh, Công ty Cổ phần Vinhomes và Công ty Cổ phần Giải pháp Năng lượng Vines làm chủ đầu tư. Dự án được thực hiện tại các phường, xã Nam Cam Ranh, phường Cam Linh, Ba Ngòi, Cam Ranh, Bắc Cam Ranh.

Tổng vốn đầu tư của dự án hơn 85.293 tỉ đồng, chưa bao gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư. Trong đó, vốn góp của nhà đầu tư là 12.943,68 tỉ đồng, phần vốn huy động theo quy định là 73.347,5 tỉ đồng. 

Riêng đợt huy động mới được chấp thuận lần này là 24.500 tỉ đồng để triển khai các hạng mục công trình theo Quyết định giao đất, cho thuê đất số 1160/QĐ-UBND ngày 12-9-2025 của UBND tỉnh Khánh Hòa. Thời gian huy động vốn từ Quý II/2023 đến Quý I/2027.

Dự án Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh được huy động vốn hơn 24.500 tỉ đồng - Ảnh 1.

Khu vực ven vịnh Cam Ranh

Sở Xây dựng Khánh Hòa yêu cầu liên danh chủ đầu tư cam kết phần dự án thực hiện huy động vốn không thế chấp cho bất kỳ tổ chức, cá nhân nào, đồng thời bảo đảm việc huy động vốn không vượt tổng mức đầu tư đã được phê duyệt.

Trước đó, Sở Xây dựng Khánh Hòa đã có các văn bản số 405/SXD-QLN ngày 18-3-2025 và 1753/SXD-QLN ngày 29-8-2025, thông báo đủ điều kiện huy động vốn cho dự án với tổng số vốn hơn 31.267 tỉ đồng. 

Như vậy, tính đến nay, tổng số vốn huy động qua các đợt là 55.768 tỉ đồng, cùng với vốn góp của nhà đầu tư là 12.943 tỉ đồng, đảm bảo tuân thủ quy định khi tổng số vốn huy động không vượt tổng mức đầu tư.

Công ty Cổ phần Đầu tư Cam Ranh cũng đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính đối với tiền sử dụng đất, với số tiền 6.713,93 tỉ đồng theo thông báo của Cục Thuế Khánh Hòa.

Dự án Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh được định hướng trở thành khu đô thị hiện đại ven biển, đóng vai trò quan trọng trong phát triển đô thị phía Nam tỉnh Khánh Hòa, góp phần thúc đẩy kinh tế du lịch, dịch vụ và bất động sản khu vực vịnh Cam Ranh.

Tuy nhiên, dự án Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh còn vướng mắc giải phóng mặt bằng vì bị nhiều hộ dân khiếu nại, người dân cho rằng đất đai sử dụng nuôi trồng thủy sản hàng chục năm nay không được đền bù.

Huy động vốn không đồng nghĩa với kinh doanh BĐS

Luật sư Nguyễn Hồng Hà (Đoàn luật sư tỉnh Khánh Hòa) cho rằng Luật Nhà ở 2023 cho phép chủ đầu tư dự án nhà ở được huy động vốn thông qua các hình thức góp vốn, hợp tác đầu tư, hợp tác kinh doanh, liên danh, liên kết. Người góp vốn không được phân chia sản phẩm nhà ở hay quyền sử dụng đất, mà chỉ được hưởng lợi nhuận bằng tiền hoặc cổ phiếu theo tỷ lệ vốn góp (khoản 1 Điều 116).

Bản chất của huy động vốn là huy động nguồn lực tài chính phục vụ giai đoạn đầu tư, chưa phát sinh sản phẩm để giao dịch thương mại. Nếu chủ đầu tư ký "hợp đồng hợp tác đầu tư" nhưng thực chất là bán nhà ở hình thành trong tương lai khi chưa đủ điều kiện, thì đó là hành vi bị nghiêm cấm.

Theo Luật Kinh doanh bất động sản 2023, chỉ khi dự án đã được giao đất, hoàn thiện hạ tầng, nghiệm thu và được cơ quan có thẩm quyền xác nhận đủ điều kiện, chủ đầu tư mới được bán, cho thuê mua, chuyển nhượng (Điều 23, 24).

Như vậy, huy động vốn là hoạt động chuẩn bị đầu tư, còn kinh doanh bất động sản là hoạt động thương mại hóa sản phẩm của dự án nhà ở. Hai giai đoạn này hoàn toàn khác nhau về bản chất pháp lý, quyền và nghĩa vụ của các bên.


Tin liên quan

Người dân Cam Ranh đề nghị xem xét phương án bồi thường tại dự án Khu đô thị

Người dân Cam Ranh đề nghị xem xét phương án bồi thường tại dự án Khu đô thị

(NLĐO)- Người dân một số xã, phường tại TP Cam Ranh (Khánh Hòa) nêu kiến nghị về diện tích đất, mặt nước thu hồi để làm dự án Khu đô thị tại địa phương

Vụ cướp tiệm vàng ở TP Cam Ranh: Sau gần 2 năm vẫn bế tắc

(NLĐO)- Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an phối hợp điều tra vụ cướp tiệm vàng ở TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa gần 2 năm trước

Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh được huy động 14.768 tỉ đồng

(NLĐO)- Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa thông báo đủ điều kiện huy động vốn đối với dự án Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh

tỉnh Khánh Hòa Công ty cổ phần huy động vốn dự án Khu đô thị Vịnh Cam Ranh Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo