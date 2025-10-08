Dự án Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh được huy động vốn thêm hơn 24.500 tỉ đồng

Ngày 8-10, Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa cho hay vừa ban hành thông báo về việc dự án Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh đủ điều kiện huy động vốn thông qua hình thức góp vốn, hợp tác đầu tư, hợp tác kinh doanh theo quy định của Luật Nhà ở 2023.

Dự án này do Liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư Cam Ranh, Công ty Cổ phần Vinhomes và Công ty Cổ phần Giải pháp Năng lượng Vines làm chủ đầu tư. Dự án được thực hiện tại các phường, xã Nam Cam Ranh, phường Cam Linh, Ba Ngòi, Cam Ranh, Bắc Cam Ranh.

Tổng vốn đầu tư của dự án hơn 85.293 tỉ đồng, chưa bao gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư. Trong đó, vốn góp của nhà đầu tư là 12.943,68 tỉ đồng, phần vốn huy động theo quy định là 73.347,5 tỉ đồng.

Riêng đợt huy động mới được chấp thuận lần này là 24.500 tỉ đồng để triển khai các hạng mục công trình theo Quyết định giao đất, cho thuê đất số 1160/QĐ-UBND ngày 12-9-2025 của UBND tỉnh Khánh Hòa. Thời gian huy động vốn từ Quý II/2023 đến Quý I/2027.

Khu vực ven vịnh Cam Ranh

Sở Xây dựng Khánh Hòa yêu cầu liên danh chủ đầu tư cam kết phần dự án thực hiện huy động vốn không thế chấp cho bất kỳ tổ chức, cá nhân nào, đồng thời bảo đảm việc huy động vốn không vượt tổng mức đầu tư đã được phê duyệt.

Trước đó, Sở Xây dựng Khánh Hòa đã có các văn bản số 405/SXD-QLN ngày 18-3-2025 và 1753/SXD-QLN ngày 29-8-2025, thông báo đủ điều kiện huy động vốn cho dự án với tổng số vốn hơn 31.267 tỉ đồng.

Như vậy, tính đến nay, tổng số vốn huy động qua các đợt là 55.768 tỉ đồng, cùng với vốn góp của nhà đầu tư là 12.943 tỉ đồng, đảm bảo tuân thủ quy định khi tổng số vốn huy động không vượt tổng mức đầu tư.

Công ty Cổ phần Đầu tư Cam Ranh cũng đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính đối với tiền sử dụng đất, với số tiền 6.713,93 tỉ đồng theo thông báo của Cục Thuế Khánh Hòa.

Dự án Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh được định hướng trở thành khu đô thị hiện đại ven biển, đóng vai trò quan trọng trong phát triển đô thị phía Nam tỉnh Khánh Hòa, góp phần thúc đẩy kinh tế du lịch, dịch vụ và bất động sản khu vực vịnh Cam Ranh.

Tuy nhiên, dự án Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh còn vướng mắc giải phóng mặt bằng vì bị nhiều hộ dân khiếu nại, người dân cho rằng đất đai sử dụng nuôi trồng thủy sản hàng chục năm nay không được đền bù.

Huy động vốn không đồng nghĩa với kinh doanh BĐS Luật sư Nguyễn Hồng Hà (Đoàn luật sư tỉnh Khánh Hòa) cho rằng Luật Nhà ở 2023 cho phép chủ đầu tư dự án nhà ở được huy động vốn thông qua các hình thức góp vốn, hợp tác đầu tư, hợp tác kinh doanh, liên danh, liên kết. Người góp vốn không được phân chia sản phẩm nhà ở hay quyền sử dụng đất, mà chỉ được hưởng lợi nhuận bằng tiền hoặc cổ phiếu theo tỷ lệ vốn góp (khoản 1 Điều 116). Bản chất của huy động vốn là huy động nguồn lực tài chính phục vụ giai đoạn đầu tư, chưa phát sinh sản phẩm để giao dịch thương mại. Nếu chủ đầu tư ký "hợp đồng hợp tác đầu tư" nhưng thực chất là bán nhà ở hình thành trong tương lai khi chưa đủ điều kiện, thì đó là hành vi bị nghiêm cấm. Theo Luật Kinh doanh bất động sản 2023, chỉ khi dự án đã được giao đất, hoàn thiện hạ tầng, nghiệm thu và được cơ quan có thẩm quyền xác nhận đủ điều kiện, chủ đầu tư mới được bán, cho thuê mua, chuyển nhượng (Điều 23, 24). Như vậy, huy động vốn là hoạt động chuẩn bị đầu tư, còn kinh doanh bất động sản là hoạt động thương mại hóa sản phẩm của dự án nhà ở. Hai giai đoạn này hoàn toàn khác nhau về bản chất pháp lý, quyền và nghĩa vụ của các bên.



