Dự án Khu du lịch sinh thái Nam Ô xâm phạm hành lang bảo vệ cầu đường sắt

Ngày 17-5, Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Nam – Đà Nẵng cho biết đã có công văn gửi Sở Xây dựng, UBND TP Đà Nẵng về việc một số hạng mục công trình của Khu du lịch (KDL) sinh thái Nam Ô vi phạm vào phạm vi bảo vệ Cầu đường sắt Nam Ô (phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu).

Các công trình xâm phạm hành lang an toàn cầu đường sắt Nam Ô

Cụ thể, qua kiểm tra hiện trường, đoàn kiểm tra phát hiện có hoạt động xây kè đá hộc, san lấp mặt bằng với chiều dài kè 50m cao 3m, nằm cách mép ngoài cùng của kết cấu cầu đường sắt khoảng 25m; cột điện cao thế cách mép ngoài cùng của kết cấu cầu 50m và một dàn máy thi công cọc khoan nhồi cách kết cấu cầu 50m.

Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng cho rằng, cầu đường sắt Nam Ô là cầu trong đô thị có chiều dài 310m. Căn cứ theo quy định, đối với cầu chiều dài trên 300m thì phạm vi bảo vệ cầu Nam Ô theo chiều ngang là 100m tính từ mép ngoài cùng của kết cấu cầu trở ra.

"Như vậy, các hạng mục công trình trên đã vi phạm vào phạm vi bảo vệ cầu Nam Ô", công văn nêu rõ.

Cột điện cao thế nằm cách Cầu đường sắt Nam Ô chỉ 50m, trong khi phạm vi an toàn là 100m

Vì vậy, Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng đề nghị UBND TP Đà Nẵng, Sở Xây dựng TP Đà Nẵng yêu cầu Công ty cổ phần Trung Thủy Đà Nẵng (chủ đầu tư Dự án KDL sinh thái Nam Ô) đình chỉ ngay việc thi công các hạng mục xây dựng trong phạm vi bảo vệ cầu Nam Ô.

Đồng thời, kiểm tra rà soát lại phạm vi đất đã cấp Quyền sử dụng đất và cấp Giấy phép xây dựng cho Công ty cổ phần Trung Thuỷ Đà Nẵng thực hiện dự án. Nếu diện tích đất đã được cấp nằm trong phạm vi bảo vệ cầu Nam Ô đề nghị có biện pháp xử lý, giải quyết theo đúng quy định.

Bờ kè bằng đá hộc cùng hệ thống máy móc xâm lấn hành lang bảo vệ cầu đường sắt

Cục đường sắt Việt Nam cũng đã có công văn yêu cầu UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo Công ty cổ phần Trung Thủy Đà Nẵng (chủ đầu tư dự án) tự giác tháo dỡ các công trình vi phạm (ảnh ghi nhận sáng 17-5)

Theo tìm hiểu, Cục đường sắt Việt Nam cũng đã có văn bản gửi UBND TP Đà Nẵng liên quan đến vụ việc trên. Theo Cục đường sắt Việt Nam, Công ty cổ phần Trung Thủy Đà Nẵng thi công xây dựng công trình lân cận đã vi phạm nghiêm trọng vào phạm vi bảo vệ công trình cầu đường sắt Nam Ô.

"Cục Đường sắt đề nghị UBND TP Đà Nẵng quan tâm chỉ đạo đơn vị chức năng liên quan thực hiện nội dung công việc cấp bách để đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường sắt, ngăn chặn các hành vi vi phạm tiếp diễn, đảm bảo an toàn công trình cầu đường sắt Nam Ô. Khẩn trương yêu cầu Công ty cổ phần Trung Thủy Đà Nẵng tự giác tháo dỡ, tổ chức giải tỏa công trình vi phạm, hoàn trả trạng thái ban đầu của phạm vi bảo vệ công trình cầu đường sắt Nam Ô do hành vi vi phạm gây ra…", Cục đường sắt Việt Nam kiến nghị.

Trao đổi với PV, đại diện Công ty cổ phần Trung Thủy Đà Nẵng cho hay công ty không có kiến nghị gì đối với các công văn nêu trên.

"Công ty đang phối hợp với các đơn vị liên quan để xử lý vấn đề theo đúng quy định pháp luật", đại diện Công ty cổ phần Trung Thủy Đà Nẵng cho biết.