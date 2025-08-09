Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) sẽ trình Quốc hội vào tháng 10

Tại công điện số 130 ngày 8-8 về tháo gỡ các vướng mắc do quy định pháp luật trong lĩnh vực khoáng sản, đất đai, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN-MT) phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện hồ sơ Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Địa chất và khoáng sản, Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) bảo đảm kịp tiến độ trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 10 (tháng 10-2025).

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương hoàn thiện dự án Luật Đất đai (sửa đổi) trình Quốc hội vào tháng 10

Bộ trưởng Bộ NN-MT được yêu cầu chỉ đạo rà soát kỹ, tổng hợp đầy đủ ý kiến các bộ, địa phương để sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực khoáng sản và đất đai nhằm tháo gỡ các vướng mắc, bất cập.

Trong đó, cần phân cấp triệt để, cắt giảm tối đa thủ tục hành chính, bảo đảm thông thoáng, tăng cường hậu kiểm, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả tổng hợp trước ngày 22-8.

Thủ tướng Phạm Minh Chính giao Bộ trưởng các bộ, ngành, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo rà soát kỹ, toàn diện, xác định các vướng mắc, bất cập trong quy định tại Luật Địa chất và khoáng sản, Luật Đất đai và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn Luật. Việc này phải hoàn thiện và gửi báo cáo về bộ NN-MT trước ngày 20-8.

Theo yêu cầu của Thủ tương, nội dung, giải pháp đề xuất cần xử lý triệt để, hiệu quả, không còn vướng mắc, khó khăn để mọi hoạt động trong lĩnh vực khoáng sản, đất đai trên địa bàn.

Đồng thời, phân cấp, phân quyền tối đa để các cấp cơ sở, địa phương, cấp trực tiếp thực hiện chủ động quyết, chủ động làm và tự chịu trách nhiệm; cắt giảm tối đa thủ tục hành chính rườm rà, không cần thiết và tăng cường hậu kiểm.

Người đứng đầu Chính phủ giao Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà trực tiếp chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ nêu trên.

Công điện của Thủ tướng nêu rõ, trong quá trình triển khai Luật Địa chất và khoáng sản năm 2024, Luật Đất đai năm 2024 vẫn còn nhiều vướng mắc, bất cập chưa được giải quyết triệt để và chưa phù hợp với mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, là nguyên nhân vướng mắc, ách tắc, cản trở phát triển kinh tế - xã hội.

Bộ Chính trị đã chỉ đạo sửa đổi Luật Địa chất và khoáng sản, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã chỉ đạo sửa đổi Luật Đất đai, trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV.