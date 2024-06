"Dự án phim ngắn CJ" mùa 5: 14 dự án vào vòng thuyết trình

Từ 14 dự án vào vòng thuyết trình, 5 dự án xuất sắc nhất được chọn sẽ nhận hỗ trợ kinh phí làm phim tổng cộng 1,5 tỉ đồng (mỗi dự án 300 triệu đồng) để tạo ra sản phẩm hoàn chỉnh. Ban tổ chức đã chọn 14 trong hơn 400 hồ sơ gửi về và đã được Hội đồng thẩm định lựa chọn kỹ lưỡng.



Các thành viên hội đồng thẩm định của “Dự án phim ngắn CJ” mùa 5”. (Ảnh do Ban Tổ chức cung cấp)

Đây là "Dự án phim ngắn CJ" mùa 5 do CJ Cultural Foundation và CJ CGV Việt Nam tổ chức với chủ đề "Thời khắc vàng, tỏa sáng đam mê". Các dự án được chọn gồm: "Lời từ biệt của lũ trẻ" (Đường Minh Nhật), "Tàn sữa" (Nguyễn Phạm Thành Đạt), "Bao giờ nhìn thấy cơn mưa" (Trương Tiến Hòa), "Bài thánh ca buồn" (Nguyễn Thùy Ngân), "Dưới bóng thanh trà" (Trần Hữu Thành), "Như Vỹ Nguyệt" (Nano Nguyễn), "Bên kia đồi xanh thẳm" (Vũ Nguyễn Nam Khuê), "Thợ sửa máy lạnh" (Lê Ngọc Anh), "Mộng uyên ương" (Thái An), "Ngọn đồi có mắt" (Phan Nguyên Hy), "Nhập vai" (Hoàng Sĩ Đăng), "Tương Phùng" (Vương Hữu Danh), "Tự lạc, tự do rồi tự lạc" (Lê Vĩnh Lộc), "Mộ chí trái tim tôi" (Lê Ngọc Duy).

Hội đồng thẩm định của chương trình năm nay gồm: đạo diễn Phan Đăng Di, nhà sản xuất Trần Thị Bích Ngọc, đạo diễn Hàm Trần, đạo diễn Trịnh Đình Lê Minh và đạo diễn Trần Thanh Huy. Được biết, khi đã có kết quả, các tác phẩm sẽ được tham dự các liên hoan phim quốc tế, chi phí được ban tổ chức hỗ trợ.