Dự án Vành đai 2 - TP HCM trông chờ mặt bằng





Chiều 16-4, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Hoàng Nguyên Dinh đã chủ trì cuộc họp rà soát tiến độ thực hiện việc bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 2 (đoạn 1, 2 và 3).

Chi trả hàng ngàn tỉ đồng bồi thường

Tại cuộc họp, ông Võ Trí Dũng, Giám đốc Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng khu vực Thủ Đức (Ban Bồi thường), cho biết dự án thành phần 2 - bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư để phục vụ đầu tư xây dựng Vành đai 2, đoạn từ cầu Phú Hữu đến đường Võ Nguyên Giáp (đoạn 1) dài gần 3,6 km (bao gồm nút giao Bình Thái) - ảnh hưởng đến 888 trường hợp với diện tích dự kiến thu hồi là 47,66 ha.

Đến ngày 16-4, Ban Bồi thường đã chi trả cho 770 trường hợp với số tiền 5.471 tỉ đồng; đồng thời tiếp nhận mặt bằng của 449/888 trường hợp với tổng diện tích bàn giao 21 ha. Về việc tái định cư, đơn vị đã tổ chức bốc thăm cho 502 trường hợp, bao gồm 421 nền đất và 81 căn hộ.

Ban Bồi thường đề nghị UBND các phường: Phước Long, Tăng Nhơn Phú và Thủ Đức tăng cường vận động người dân bàn giao mặt bằng đối với những trường hợp đã có quyết định bố trí tái định cư. Các địa phương này cần thực hiện thủ tục cưỡng chế thu hồi đất đối với trường hợp đất nông nghiệp và đất ở giải tỏa một phần nhưng chưa chịu bàn giao.

Về dự án thành phần 1 - bồi thường, hỗ trợ, tái định cư xây dựng Vành đai 2, đoạn từ đường Võ Nguyên Giáp đến đường Phạm Văn Đồng (đoạn 2) dài gần 2,5 km - cơ quan chức năng dự kiến thu hồi khoảng 13,49 ha đất, ảnh hưởng tới 262 trường hợp. Đến nay, Ban Bồi thường đã chi trả cho 229 trường hợp với tổng số tiền 1.524 tỉ đồng. Về bố trí tái định cư, Ban Bồi thường đã tổ chức bốc thăm cho 78 trường hợp (gồm 60 nền đất và 18 căn hộ).

Để đẩy nhanh tiến độ đoạn này, ông Võ Trí Dũng đề nghị UBND các phường tăng cường vận động người dân, hoàn thiện các thủ tục liên quan nhằm sớm bàn giao mặt bằng. Bên cạnh đó, ông đề nghị các phường Phước Long, Tăng Nhơn Phú và Thủ Đức ban hành thông báo, phối hợp cùng Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng TP HCM vận động người dân khẩn trương liên hệ trung tâm lập thủ tục, thanh toán tiền và nhận bàn giao căn hộ hoặc nền đất.

Riêng tuyến nối đường Phạm Văn Đồng đến nút giao Gò Dưa - Quốc lộ 1 (đoạn 3), dự án có chiều dài 2,75 km, ảnh hưởng đến 469 hộ gia đình và cá nhân. Trong đó, phường Tam Bình có 269 trường hợp, phường Hiệp Bình 200 trường hợp. Đây là dự án BT (xây dựng - chuyển giao), được khởi công từ năm 2017 nhưng phải tạm ngưng vào năm 2020 do vướng mắc về thủ tục pháp lý và mặt bằng.

Về tiến độ đoạn 3, ông Dũng thông tin Ban Bồi thường đã chi trả cho 459 trường hợp với tổng số tiền 1.092 tỉ đồng. Đến nay, dự án đã tiếp nhận mặt bằng của 453/469 trường hợp và bố trí tái định cư cho 130 trường hợp. Đối với một số trường hợp còn khó khăn trong việc thu hồi mặt bằng, Ban Bồi thường đang kiến nghị các cấp có thẩm quyền sớm xem xét, giải quyết dứt điểm.

Dự án Vành đai 2, đoạn từ đường Phạm Văn Đồng đến nút giao Gò Dưa tạm ngưng thi công từ năm 2020

Gỡ "nút thắt" tái định cư

Báo cáo tình hình thực địa, đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP HCM (chủ đầu tư đoạn 1, 2) cho biết 2 dự án đã khởi công ngày 19-12-2025, thi công đồng loạt. Tuy nhiên, việc bàn giao mặt bằng từng đoạn, phân khúc theo tình trạng "da beo", rải rác… đang gây khó khăn. Vì vậy, chủ đầu tư đề nghị các đơn vị, địa phương liên quan tháo gỡ khó khăn, ưu tiên bàn giao mặt bằng để thi công xuyên suốt.

Phía nhà đầu tư đoạn 3, Công ty CP Văn Phú - Bắc Ái cho biết sẽ đẩy nhanh tiến độ dự án, hiện khối lượng đạt gần 50%. Tuy nhiên, doanh nghiệp vẫn chờ hoàn thiện thủ tục liên quan do phụ thuộc nguồn vốn vay ngân hàng.

Liên quan chính quyền cơ sở, lãnh đạo các phường nơi dự án đi qua chia sẻ khó khăn trong việc thu hồi đất, như khiếu nại, tranh chấp hoặc chia di sản. Do đó, các địa phương dự kiến thời gian thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đối với các trường hợp đủ điều kiện nhưng người dân không bàn giao.

Ông Mai Hữu Quyết - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thủ Đức - cho rằng muốn thu hồi đất nhanh phải giải quyết dứt điểm việc bàn giao nhà, đất tái định cư. Theo ông, mấu chốt là bàn giao nền tái định cư; nếu bàn giao kịp thời thì trong tháng 5, phường Thủ Đức có thể hoàn tất thu hồi đất.

Đại diện Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng TP HCM cho biết đã phân bổ đủ 898 nền cho người dân bị ảnh hưởng. Các địa phương đang phối hợp triển khai, song thực tế vẫn có trường hợp người dân không hợp tác mua nhà tái định cư.

Góp ý thêm, ông Lê Anh Tú, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP HCM, cho rằng các địa phương, đơn vị liên quan cần phối hợp chặt chẽ để giải quyết việc tái định cư. Ông nhấn mạnh phải xem người bị thu hồi đất như khách hàng để phục vụ chu đáo, tương tự việc cung cấp dịch vụ.

Ngoài vấn đề mặt bằng, đại diện ngành điện và cấp nước cũng kiến nghị các bên phối hợp tốt nhằm tạo thuận lợi cho việc di dời đường ống cấp nước và mạng lưới điện...

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Hoàng Nguyên Dinh nêu rõ tầm quan trọng của việc giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tuyến Vành đai 2 - dự án góp phần kéo giảm kẹt xe, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Ông đặc biệt quan tâm công tác tái định cư, yêu cầu các địa phương và đơn vị liên quan phải đeo bám, thực hiện tốt. "Các địa phương, đơn vị cần phối hợp chặt chẽ, đề cao tinh thần trách nhiệm vì thành phố, vì mục tiêu phát triển chung" - ông nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch UBND TP HCM đề nghị các địa phương tăng cường vận động người dân, phối hợp hoàn thành tốt nhiệm vụ. Ông Hoàng Nguyên Dinh yêu cầu trước ngày 30-6 phải cơ bản hoàn thành việc bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư thi công dự án. Đối với vấn đề hạ tầng kỹ thuật, ông đề nghị các đơn vị hỗ trợ, đưa ra giải pháp phù hợp nhằm đẩy nhanh tiến độ. Toàn bộ nội dung này sẽ báo cáo trực tiếp với Chủ tịch UBND TP HCM.

Chiều cùng ngày, làm việc với UBND phường Bình Trưng về dự án Khu Liên hợp Thể dục Thể thao quốc gia Rạch Chiếc, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Hoàng Nguyên Dinh yêu cầu khẩn trương rà soát quỹ đất tái định cư, cam kết tháo gỡ vướng mắc để tránh cưỡng chế thu hồi đất.



