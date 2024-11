Dự án Vành đai 3 - TP HCM qua Bình Dương: 5 trường hợp khiếu nại về đơn giá, không hợp tác!

Dự án Vành đai 3 - TP HCM đoạn qua TP Thuận An, tỉnh Bình Dương hiện đang chậm tiến độ so với kế hoạch, một trong những trở ngại lớn nhất của địa phương này là dự án xây dựng khu tái định cư An Thạnh để đưa dân vào ở còn vướng nhiều khó khăn.



Khu tái định cư An Thạnh có tổng diện tích 6,97 ha, khi hoàn thành sẽ đáp ứng 364 nền và các hạng mục công viên, trường mầm non, khu thương mại… Hiện nay, dự án đang thực hiện đấu thầu thi công, dự kiến khởi công trong tháng 12-2024 và hoàn thành nghiệm thu đưa vào sử dụng trong quý IV-2025. Tiến độ bồi thường cụ thể như sau: Đã thực hiện chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ đối với 51 hộ gia đình, cá nhân/349 tỉ đồng, giải ngân đạt 92% so với tổng số tiền đã phê duyệt. Còn lại chưa chi 10 hộ gia đình/31 tỉ đồng.

Ông Võ Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương khảo sát tiến độ thi công dự án Vành đai 3 - TPHCM đoạn qua địa bàn TP Thuận An

Trong đó, có 7 trường hợp giải tỏa trắng, hiện nay Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã thống nhất bố trí tái định cư cho 5/7 trường hợp, còn lại 2 hộ đang rà soát lại tình trạng hồ sơ pháp lý. Đa phần các hộ có nguyện vọng được tái định cư tại chỗ.

UBND thành phố thực hiện việc phê duyệt phương án hỗ trợ chi phí tạm cư cho các hộ này để thuê nhà tạm cư, bàn giao mặt bằng thực hiện dự án.

Hiện nay, còn 10 hộ gia đình, cá nhân, trong đó có 5 trường hợp khiếu nại về đơn giá, không hợp tác trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Địa phương đang củng cố rà soát hồ sơ thực hiện cưỡng chế 1 trường hợp trước tháng 12-2024.

Ông Nguyễn Thanh Tâm, Chủ tịch UBND TP Thuận An, cho biết hiện nay thành phố đang tập trung thực hiện thẩm định phê duyệt các tài sản nằm ngoài đơn giá, quá trình thực hiện gặp khó khăn do số lượng tài sản nhiều, nhiều chủng loại cần thẩm định và phê duyệt nên tốn nhiều thời gian.

Bên cạnh đó, một số hồ sơ pháp lý của các tổ chức, cá nhân không rõ ràng, thiếu chặt chẽ nên cần nhiều thời gian phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm tra rà soát, củng cố pháp lý để thực hiện việc bồi thường theo đúng quy định.

Chính sách pháp luật có sự thay đổi ảnh hưởng đến công tác bồi thường. Ông Nguyễn Thanh Tâm kiến nghị tỉnh sớm ban hành hoặc điều chỉnh bảng giá đất để người dân thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước khi được giao đất tái định cư. Nếu trong thời gian chưa ban hành bảng giá đất mới, cho phép thành phố áp dụng đơn giá đất cụ thể tại các khu tái định cư đã được xây dựng và phê duyệt đơn giá cụ thể.

Thời gian qua, lãnh đạo tỉnh Bình Dương rất "sốt ruột" với tiến độ dự án Vành đai 3 - TP HCM qua TP Thuận An, Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh đã nhiều lần trực tiếp đi khảo sát, làm việc với địa phương, chủ đầu tư, nhà thầu cũng như người dân để thúc tiến độ.

Trong khi đó, tại các địa phương khác có dự án Vành đai 3 - TP HCM đi qua như TP Dĩ An hay TP Thủ Dầu Một, công tác giải tỏa đền bù cũng như hỗ trợ tái định cư cơ bản thuận lợi, nhiều chỗ người dân đã vào khu tái định cư ở, ổn định cuộc sống.

Dự án đường Vành đai 3 - TP HCM đi qua địa bàn TP Thuận An, tỉnh Bình Dương có tổng chiều dài 7,64 km, đi qua 4 xã, phường, gồm: Bình Chuẩn, Thuận Giao, An Thạnh và An Sơn; giao cắt với một số trục giao thông chính như đường Mỹ Phước – Tân Vạn; Quốc lộ 13; Cách mạng Tháng Tám... Tổng diện tích đất của dự án hơn 73 ha, trong đó đất thu hồi có bồi thường gần 50ha, chiếm hơn 67% và diện tích đất không bồi thường là 23 ha chiếm hơn 32%... Số hộ giải tỏa trắng phải bố trí tái định cư có 177 hộ, trong đó phường Bình Chuẩn là 4 hộ; phường An Thạnh là 115 hộ và xã An Sơn là 58 hộ. Về tiến độ chi trả bồi thường, tổng số phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ đến nay là 42 đợt, lũy kế tổng số tiền đã chi là hơn 4.000 tỉ đồng, vẫn còn khoảng 137 tỉ đồng/75 hồ sơ đang tiếp tục thực hiện chi trả. Đối với tiến độ bàn giao mặt bằng, đến nay đã bàn giao diện tích hơn 36 ha đạt 73% trên tổng số 490 trường hợp.