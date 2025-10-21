HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Dự báo bão số 12 (Fengshen) đổ bộ ngày 23-10

Th.Linh - T.Trực

Ngày 20-10, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký công điện về việc triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 12 (Fengshen) và mưa lũ.

Thủ tướng yêu cầu các địa phương ven biển rà soát, kiểm đếm tàu thuyền hoạt động trên biển và hướng dẫn về nơi tránh trú an toàn. Các tỉnh, thành phố từ Hà Tĩnh đến Đắk Lắk chỉ đạo triển khai ngay các biện pháp ứng phó với nguy cơ mưa lớn, sạt lở đất, lũ quét, ngập lụt.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo công tác bảo vệ đê điều, hồ đập thủy lợi, sản xuất nông nghiệp; phối hợp với ngành công thương và các địa phương chỉ đạo vận hành an toàn, hiệu quả hệ thống liên hồ chứa.

Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, dự báo bão số 12 đổ bộ vào khu vực từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi trong khoảng ngày 23-10 với sức gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên đất liền.

Dự báo bão số 12 (Fengshen) đổ bộ ngày 23-10 - Ảnh 1.

Mưa lớn kéo dài trong ngày 20-10 gây sạt lở tuyến đường lên xã Ba Tô, tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: TỬ TRỰC

Ngày bão đổ bộ sẽ gây mưa rất lớn diện rộng cho các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi. Lượng mưa phổ biến: Hà Tĩnh đến Bắc Quảng Trị và Quảng Ngãi: từ 200-400 mm, có nơi trên 500 mm; Nam Quảng Trị đến Đà Nẵng: 500-700 mm, cục bộ có nơi trên 900 mm.

Từ ngày 23 đến 30-10, trên các sông từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi sẽ xuất hiện một đợt lũ lớn gây ngập lụt sâu, diện rộng, kèm theo nguy cơ cao lũ quét và sạt lở đất.

Cùng ngày, UBND tỉnh Quảng Ngãi có cuộc họp với các đơn vị, sở, ngành, địa phương liên quan ứng phó với bão số 12.

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, có 766 tàu đang hoạt động trên các vùng biển, tất cả đã nhận được thông tin về diễn biến, hướng đi của bão. Ban Quản lý cảng Sa Kỳ thông báo tạm ngừng các chuyến tàu vận tải hành khách Sa Kỳ - Lý Sơn để bảo đảm an toàn cho người dân và du khách. Đặc khu Lý Sơn đã chủ động tích trữ lương thực trước nguy cơ biển động kéo dài. 59 xã ở khu vực đồi núi tỉnh Quảng Ngãi đã được chỉ đạo triển khai các biện pháp ứng phó mưa, lũ.

