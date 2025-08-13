HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Dự báo biển động rất mạnh, giật tới cấp 12, từ Quảng Ninh đến An Giang cần phòng tránh

Thùy Linh

(NLĐO) - Các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến An Giang cần chủ động ứng phó với gió mạnh, sóng lớn trên biển.

Ngày 13-8, Bộ Nông nghiệp và Môi trường có công văn gửi tới UBND các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến An Giang về chủ động ứng phó với gió mạnh, sóng lớn trên biển.

Dự báo biển động mạnh từ Quảng Ninh đến An Giang cần chủ động ứng phó - Ảnh 1.

Tàu thuyền đang hoạt động trên biển cần chủ động phòng tránh

Theo bản tin dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 13-8, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió cấp 7-9, giật cấp 11-12, biển động rất mạnh, sóng biển cao từ 2-5 m; vùng biển từ Lâm Đồng đến TP HCM và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa) có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 1,5-3 m.

Trung tâm Dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo ngày 14-8, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 9-10; sóng biển cao 2-4; biển động mạnh.

Ứng phó gió mạnh, sóng lớn trên biển

Để chủ động ứng phó với gió mạnh, sóng lớn trên biển, Bộ NN-MT đề nghị các tỉnh, thành phố theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của gió mạnh, sóng lớn trên biển; thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản; duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

"Sẵn sàng lực lượng, phương tiện để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống" - Bộ NN-MT yêu cầu.

