Dự báo của Mỹ về dòng chảy dầu qua eo biển Hormuz

Trước đó một ngày, theo trang The Hill, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đưa ra nhận định tương tự khi cho biết "rất nhiều dầu đang được vận chuyển qua eo biển Hormuz".

Tuyến đường huyết mạch của ngành năng lượng toàn cầu này đã bị gián đoạn nghiêm trọng kể từ khi xung đột Trung Đông nổ ra vào cuối tháng 2-2026. Trước khi chiến sự bùng phát, khoảng 20% lượng dầu vận chuyển trên toàn cầu đi qua eo biển này. Theo kết quả phân tích ảnh vệ tinh của Công ty Phân tích dữ liệu SynMax và Dữ liệu theo dõi tàu từ nền tảng Kpler, hoạt động tàu thuyền qua eo biển Hormuz gần như tê liệt hôm 8-6 khi chỉ có 3 lượt tàu qua lại trong vòng 12 giờ, gồm một tàu chở sản phẩm dầu mỏ, một tàu chở hóa chất và một tàu chở khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG). Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) hôm 9-6 dự báo hoạt động vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz sẽ bắt đầu phục hồi trong quý III/2026. Tuy nhiên, phải đến đầu năm 2027 lưu lượng vận chuyển mới có thể phục hồi hoàn toàn về mức trước chiến sự.

Tàu chở hàng và tàu thương mại neo đậu tại eo biển Hormuz ngoài khơi TP Bandar Abbas - Iran hôm 8-6Ảnh: AP

Dự báo trên được đưa ra trong bối cảnh Trung Đông tiếp tục chứng kiến các diễn biến quân sự mới đáng lo ngại, đe dọa làm đổ vỡ các nỗ lực đàm phán chấm dứt xung đột. Theo AP, Mỹ hôm 10-6 tiến hành các cuộc không kích nhắm đến các hệ thống phòng không, trạm điều khiển mặt đất và các cơ sở radar giám sát của Iran sau khi cáo buộc Tehran đứng sau vụ rơi một trực thăng tấn công của nước này một ngày trước đó. Iran đã trả đũa bằng cách tấn công các địa điểm ở Bahrain và Kuwait, buộc 2 nước phải phát cảnh báo và kích hoạt hệ thống phòng không để đối phó. Jordan cũng cho biết đã bắn hạ 5 tên lửa do Iran phóng về phía một căn cứ không quân có sự hiện diện của lực lượng Mỹ.

Trước đó không lâu, Iran và Israel lần đầu tiên đấu hỏa lực trở lại kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực hồi tháng 4, đẩy thỏa thuận này vào tình thế bấp bênh hơn. Cho đến giờ, nỗ lực chuyển lệnh ngừng bắn mong manh thành một thỏa thuận hòa bình lâu dài vẫn bế tắc do Mỹ và Iran đều giữ quan điểm cứng rắn. Washington yêu cầu Tehran từ bỏ kho uranium làm giàu ở mức cao, trong khi Iran muốn dỡ bỏ trừng phạt và giải phóng tài sản bị phong tỏa trước khi ký kết thỏa thuận cuối cùng.



