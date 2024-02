Dự báo lạc quan về kinh tế Việt Nam

Việt Nam sẽ chứng kiến mức tăng mạnh nhất về thịnh vượng trong thập kỷ tới khi củng cố vị thế là trung tâm sản xuất toàn cầu. Đây là thông tin được đài CNBC đăng tải hôm 20-2 dựa trên báo cáo mới của Công ty Nghiên cứu sự thịnh vượng toàn cầu New World Wealth (trụ sở ở Nam Phi) và Công ty Tư vấn di cư đầu tư Henley & Partners (trụ sở ở Anh).



Đài CNBC dẫn lời ông Andrew Amoils, chuyên gia của New World Wealth, cho biết mức độ thịnh vượng của Việt Nam được dự báo tăng 125% trong vòng 10 năm tới. Theo phân tích của công ty này, đây sẽ là mức tăng trưởng thịnh vượng lớn nhất so với bất kỳ quốc gia nào khác khi xét về GDP bình quân đầu người và số lượng triệu phú. Ấn Độ, quốc gia dự kiến trở thành nền kinh tế lớn thứ ba thế giới vào năm 2027, sẽ chiếm vị trí thứ hai với mức tăng trưởng thịnh vượng dự kiến là 110%. Cũng theo ông Amoils, Việt Nam đang là cơ sở sản xuất ngày càng được yêu thích của các công ty công nghệ, ô tô, điện tử, quần áo và dệt may đa quốc gia. Yếu tố an toàn cũng mang lại động lực để các công ty thiết lập hoạt động sản xuất ở Việt Nam.

Trong khi đó, một báo cáo gần đây của Công ty Tư vấn quản trị toàn cầu McKinsey (trụ sở ở Mỹ) đánh giá Việt Nam có vị trí chiến lược (chung đường biên giới trên đất liền với Trung Quốc và gần các tuyến thương mại hàng hải lớn), chi phí lao động thấp và cơ sở hạ tầng hỗ trợ xuất khẩu hàng hóa. Những yếu tố này giúp Việt Nam thành điểm đến hàng đầu cho đầu tư quốc tế.

Một nhà máy may mặc xuất khẩu ở tỉnh Hưng YênẢnh: Reuters

Trong e-mail gửi đến CNBC, ông Andy Ho, Giám đốc đầu tư của VinaCapital Group, cho biết trong bối cảnh căng thẳng thương mại Mỹ - Trung Quốc tiếp diễn, nhiều công ty đa quốc gia đa dạng hóa sản xuất sang Việt Nam. Việt Nam chứng kiến nguồn đầu tư trực tiếp nước ngoài mạnh mẽ từ các tập đoàn đa quốc gia. Trong năm 2023, Việt Nam thu hút 36,6 tỉ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), tăng 32% so với năm trước đó. Theo ông Andy Ho, các khoản đầu tư nước ngoài tạo ra việc làm tốt với mức lương xứng đáng và giúp hàng triệu người cải thiện chất lượng cuộc sống.

Ông Brian Lee, trợ lý Phó Chủ tịch Ngân hàng Maybank (Malaysia), nhận định câu chuyện tăng trưởng của Việt Nam được thúc đẩy bởi quá trình công nghiệp hóa lấy xuất khẩu làm trọng tâm. Sau 3 làn sóng FDI trong 3 thập kỷ qua, Việt Nam đang đứng trước làn sóng thứ tư. Tuy nhiên, ông Lee cũng lưu ý một số trở ngại có thể cản trở tốc độ tăng trưởng nhanh của Việt Nam. Chẳng hạn như lực lượng lao động sẽ cần được đào tạo nhiều hơn để đáp ứng nhu cầu của những hoạt động sản xuất phức tạp và đòi hỏi nhiều kỹ năng. "Có thể làm nhiều hơn nữa để tối đa hóa tác động lan tỏa về năng suất từ FDI, thông qua sự hợp tác chặt chẽ hơn giữa công ty nước ngoài và đối tác trong nước" - ông Lee nhận định.

Trong khi đó, ông Andy Ho cho rằng suy thoái kinh tế toàn cầu kéo dài cũng có thể tác động đến nhu cầu tiêu dùng ở các thị trường phát triển, từ đó ảnh hưởng trở lại lĩnh vực sản xuất và xuất khẩu của Việt Nam. Tuy nhiên, theo chuyên gia này, Việt Nam vẫn có khả năng vượt qua những thách thức có thể nảy sinh trong tương lai.