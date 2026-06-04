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Quốc tế

Dự báo lạc quan về ngành công nghiệp robot hình người

Xuân Mai

Robot hình người, được thiết kế để mô phỏng chuyển động và khả năng của con người, đã liên tục thu hút sự chú ý trong những năm gần đây.

Các nhà quan sát thị trường dự báo loại robot này sẽ tạo ra những thay đổi sâu rộng trong thập kỷ tới, đồng thời dự báo ngành công nghiệp sẽ tăng trưởng gấp 100 lần khi các năng lực vật lý của trí tuệ nhân tạo (AI) không ngừng phát triển.

Bà Zornitza Todorova, Trưởng Bộ phận Nghiên cứu chuyên đề FICC tại Tập đoàn Dịch vụ tài chính và ngân hàng Barclays (Anh), nhận định với đài CNBC rằng ngành công nghiệp robot hình người đang trên đà tăng trưởng, với quy mô thị trường được dự báo tăng từ mức 2 - 3 tỉ USD hiện nay lên 200 tỉ USD vào năm 2035.

Theo báo cáo được bà Todorova công bố vào đầu tháng này, robot hình người là "làn sóng tự động hóa 3.0". Báo cáo cho rằng các cỗ máy này được thiết kế để bù đắp tình trạng thiếu hụt lao động mang tính cấu trúc. Tình trạng dân số già hóa, tiến trình đô thị hóa và sự thay đổi trong lựa chọn nghề nghiệp khiến nhiều công việc "bẩn, nhàm chán và nguy hiểm" ngày càng khó tuyển người và đặc biệt phù hợp với robot.

Dự báo lạc quan về ngành công nghiệp robot hình người - Ảnh 1.

Khách tham quan tương tác với một robot hình người tại Triển lãm Trí tuệ Thế giới 2026 ở TP Thiên Tân - Trung Quốc ngày 29-5 Ảnh: Tân Hoa Xã

Báo cáo dự báo có hai làn sóng triển khai robot hình người. Làn sóng đầu tiên đang diễn ra và dự kiến kéo dài đến năm 2030, tập trung vào các lĩnh vực như sản xuất, logistics, nông nghiệp và xây dựng. Làn sóng thứ hai diễn ra sau năm 2030, mở rộng sang các ngành như y tế, chăm sóc người cao tuổi, giáo dục và dịch vụ lưu trú. Báo cáo cũng nhấn mạnh Trung Quốc là cường quốc robot và phòng thí nghiệm đổi mới sáng tạo của thế giới. Nước này đưa vào sử dụng gần 300.000 robot công nghiệp, so với khoảng 34.000 robot tại Mỹ.

Ông Jason Pidcock, quản lý Quỹ Asian Income tại Công ty quản lý tài sản Jupiter (Anh), nhận định trong vòng một thập kỷ tới, sự phát triển của robot sẽ làm thay đổi hoàn toàn thế giới. Theo ông Pidcock, việc triển khai robot hình người trên diện rộng sẽ giúp nâng cao đáng kể năng suất lao động, đồng thời thúc đẩy nhu cầu phát triển cả phần cứng lẫn phần mềm phục vụ ngành này. "Châu Á sẽ đi đầu trong việc cung cấp những công nghệ đó" - ông dự báo. 

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