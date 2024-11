Dự báo miền Trung mưa rất to, thuỷ điện tăng lưu lượng xả nước

Trước dự báo mưa rất to, từ 8 giờ 30 phút ngày 3-11, hồ chứa thủy điện Bình Điền ở thượng nguồn sông Hương bắt đầu vận hành điều tiết qua tràn và tuabin với lưu lượng tăng dần, tránh đột biến khoảng từ 650 – 900 m3/s; điều chỉnh vận hành tùy theo tình hình lưu lượng thực tế đến hồ.

Sáng ngày 3-11, ở Huế trời đã bắt đầu mưa.

Mực nước hồ Bình Điền lúc 7 giờ cùng ngày ở mức +77,41 m, lưu lượng đến hồ 230m3/s, lưu lượng về hạ du 514 m3/s. Trong khi đó, mực nước hồ thuỷ lợi, thuỷ điện Tả Trạch (cũng ở trên thượng nguồn sông Hương) đang đạt mức +30,09 m, lưu lượng đến hồ 83 m3/s, lưu lượng về hạ du 203 m3/s. Hiện nay, qua theo dõi số liệu báo cáo hồ Tả Trạch đã đạt mực nước thấp nhất đón lũ, lưu lượng vận hành giảm, mực nước sông Hương tại Kim Long ở mức thấp + 1,3 m.

Vì vậy, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiến cứu nạn (PCTT-TKCN) tỉnh Thừa Thiên - Huế đã ban hành lệnh vận hành hồ chứa thuỷ điện Bình Điền nhằm tạo dung tích phòng lũ, đảm bảo an toàn công trình và vùng hạ du những đợt thiên tai trong thời gian tới với dự báo mưa to, mưa rất to.

Cơn bão số 6 (Trami) vào cuối tháng 10 vừa qua gây mưa rất to, nước biển dâng cao ở Thừa Thiên - Huế.

Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Thừa Thiên - Huế yêu cầu Công ty CP thủy điện Bình Điền tổ chức thông báo, cảnh báo cho vùng hạ du, theo dõi chặt chẽ diễn biến mực nước trên sông Hương tại trạm Kim Long.

Các địa phương thuộc hạ du hồ chứa thủy điện Bình Điền nghiêm cấm các hoạt động thuyền bè, vớt củi, câu cá… trên sông, hói (trừ các trường hợp đặc biệt và có ý kiến chấp thuận từ cơ quan có thẩm quyền), thông báo đến người dân để chủ động phòng tránh.

Ông Đặng Văn Hoà, Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, dù lưu lượng vận hành nước của hồ chứa thuỷ điện Bình Điền tăng nhưng lưu lượng xả về hạ du của hồ Tả Trạch giảm nên nước sông Hương vẫn không tràn Đập Đá ở trung tâm TP Huế.

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Thừa Thiên - Huế, dự báo từ hôm nay đến ngày 9-11, tại địa phương này có thể chịu ảnh hưởng của một số hình thái thời tiết xấu gây mưa to, mưa rất to, tổng lượng mưa cả đợt phổ biến 500-850 mm, có nơi trên 1.000 mm.

Đây là đợt mưa rất phức tạp, kéo dài nhiều ngày, mưa tập trung mạnh nhất từ ngày 5 đến ngày 8-11. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn là cấp 1. Mưa lớn có khả năng gây ra lũ, lũ lụt, lũ quét, sạt lở, trượt lở đất đá ở vùng đồi núi và ven các sông suối nhỏ ở các huyện A Lưới, Nam Đông, Phong Điền, Phú Lộc, thị xã Hương Trà..

Ông Hoàng Hải Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, đã có công văn gửi các đơn vị chủ động ứng phó với mưa lũ, sạt lũ đất với phương châm "bốn tại chỗ".

Dự báo mưa lớn ở Trung Bộ từ 3-11 đến 6-11 Từ sáng 3-11 đến sáng 5-11, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa từ 100-200 mm, cục bộ có nơi trên 350 mm. Cảnh báo nguy cơ có mưa cục bộ cường suất lớn (>150 mm/6h). Từ sáng 4-11 đến sáng 5-11, khu vực Thanh Hóa-Nghệ An có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa từ 40-90 mm, cục bộ có nơi trên 140 mm. Từ sáng 5-11 đến sáng 6-11, ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 70-150 mm, cục bộ có nơi trên 300 mm; riêng khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng lượng mưa phổ biến 100-250 mm, cục bộ có nơi trên 350 mm. Mưa lớn ở các tỉnh miền Trung có khả năng còn kéo dài trong nhiều ngày và có khả năng mở rộng xuống đến Bình Định. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.