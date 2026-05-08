Dự báo mới đáng lo về "siêu El Niño" mạnh kỷ lục

Theo các dự báo từ Cơ quan Khí quyển - Đại dương Mỹ (NOAA) và Trung tâm Dự báo thời tiết tầm trung châu Âu (ECMWF), một trong những đợt El Niño mạnh nhất từng được ghi nhận có thể hình thành trong vài tháng tới, làm dấy lên những lo ngại về nhiệt độ toàn cầu, bão, hạn hán và các hình thái thời tiết cực đoan khác trong năm nay.

El Niño là hiện tượng nước biển ấm lên bất thường ở khu vực xích đạo của Thái Bình Dương, kèm theo những thay đổi trong hướng gió và lượng mưa trong khí quyển. El Niño được gọi là "siêu El Niño" khi nhiệt độ bề mặt nước biển ở các khu vực trọng điểm thuộc vùng xích đạo Thái Bình Dương vượt mức trung bình ít nhất 2 độ C.

Dự báo mới nhất của ECMWF trong tuần này cho thấy nhiệt độ bề mặt nước biển tại khu vực trung tâm xích đạo Thái Bình Dương có thể cao hơn mức trung bình đến 3 độ C vào mùa thu năm nay. Nếu điều đó xảy ra, đây sẽ là một trong những đợt El Niño mạnh nhất từng được ghi nhận. Trong khi đó, theo báo cáo mới của NOAA, nhiệt độ bề mặt nước biển ở mức "xấp xỉ đến cao hơn trung bình" đã lan rộng ra phần lớn khu vực xích đạo của Thái Bình Dương kể từ giữa tháng 4.

Các nhà khoa học đang theo dõi chặt chẽ diễn biến El Niño vì hiện tượng này thường làm trầm trọng thêm tình trạng nóng lên do biến đổi khí hậu, qua đó làm tăng khả năng nhiệt độ toàn cầu nóng hơn mức bình thường. Nếu một đợt "siêu El Niño" hình thành trong những tháng tới và kéo dài sang năm sau, các nhà khoa học khí hậu cảnh báo nhiệt độ toàn cầu trong năm 2027 có thể tăng vọt lên mức cao kỷ lục.

Ngoài ra, theo đài NBC News, các điều kiện El Niño thường làm suy giảm hoạt động của bão ở Đại Tây Dương, đồng thời gây mưa lớn hơn bình thường tại Trung Á, Nam Á và một số khu vực ở Trung Đông.