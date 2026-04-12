Dự báo mới nhất về giá bạc Ancarat, Phú Quý SBJ tuần tới

Ngày 12-4, giá bạc trong nước được các thương hiệu duy trì ở mốc cao trong tuần qua.

Các thương hiệu Ancarat, Phú Quý giao dịch bạc miếng ở mức 2,84 - 2,93 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá bạc miếng tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sacombank (SBJ) ở mức 2,82 triệu đồng/lượng (mua vào) và 2,92 triệu đồng/lượng (bán ra), tăng khoảng 110.000 đồng mỗi lượng so với cuối tuần trước.

Giá bạc kg các thương hiệu cũng tăng trong tuần qua. Ancarat bán 78,2 triệu đồng/kg; Phú Quý bán ra ở mức cao hơn là 78,3 triệu đồng trong khi SBJ bán 78 triệu đồng, cao hơn khoảng 3 triệu đồng mỗi lượng so với cuối tuần trước.

Chốt tuần, giá bạc trong nước tăng khoảng 4%, đi lên theo xu hướng tăng của thị trường quốc tế. Thậm chí, giá bạc thế giới còn tăng mạnh hơn trong nước và bỏ xa đà tăng của giá vàng.

Phiên giao dịch cuối tuần, giá bạc thế giới đóng cửa ở mức 76,7 USD/ounce, tăng khoảng 4,5% so với tuần trước; trong khi giá vàng đóng cửa tuần giao dịch ở mức 4.749 USD/ounce, tăng khoảng 1,4%.

Dù giá bạc phục hồi đáng kể nhưng rủi ro trong ngắn hạn vẫn còn. Theo giới phân tích, giá bạc đang phục hồi cùng nhịp với vàng nhưng chưa thể bứt phá mạnh trong bối cảnh giá dầu thô và đồng USD vẫn duy trì ở mức cao.

Sản phẩm bạc mới của Ancarat

Trong một cuộc phỏng vấn với Kitco, bà Roukaya Ibrahim, Chiến lược gia trưởng về hàng hóa tại Công ty nghiên cứu BCA Research, nói rằng không giống như vàng, bạc thiếu nhu cầu đáng kể từ các ngân hàng trung ương và phụ thuộc nhiều hơn vào hoạt động công nghiệp, khiến nó dễ bị tổn thương trước sự suy yếu của tăng trưởng toàn cầu.

Cụ thể, mức độ tăng giá của bạc sẽ khó mạnh mẽ khi dữ liệu về nhu cầu công nghiệp chưa cải thiện trong bối cảnh nỗi lo lạm phát toàn cầu. Nếu Mỹ chưa vội cắt giảm thêm lãi suất, đồng USD ở mức cao, vàng và bạc sẽ bất lợi. Nhưng nếu giá các kim loại quý giảm thêm sẽ là cơ hội mua đầu tư, tích lũy trong trung dài hạn.

Chưa kể, theo các chuyên gia, lo ngại về các tác động lan tỏa từ căng thẳng Trung Đông vẫn tồn tại, khiến nhiều khả năng các ngân hàng trung ương chưa vội đảo chiều lập trường chính sách. Trong trường hợp Mỹ tiếp tục duy trì lãi suất cơ bản ở mức cao, đồng USD tăng, giá bạc sẽ khó đi lên mạnh.

Ở thị trường trong nước, dù nhu cầu mua vàng tích lũy không còn cao như trước nhưng một số thương hiệu bạc vẫn tiếp tục tung sản phẩm mới, thêm kênh bán bạc qua ngân hàng. Cụ thể, Ancarat vừa tung 5.000 sản phẩm bạc phiên bản giới hạn Con Rồng Cháu Tiên Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường.