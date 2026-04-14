Thời sự

Dự báo thời tiết hôm nay, 14-4: TPHCM và Nam Bộ khả năng có mưa giải nhiệt

ÁI MY

(NLĐO) - Theo dự báo thời tiết hôm nay, TPHCM và Nam Bộ đang dần thu hẹp nắng nóng; khả năng có mưa giải nhiệt về chiều tối.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia dự báo thời tiết hôm nay (14-4), tại TPHCM và Nam Bộ phổ biến có mây, ngày nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C và cao nhất từ 33-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Riêng TPHCM, nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ C và cao nhất từ 33-35 độ C.

Dự báo thời tiết hôm nay, 14-4: TPHCM và Nam Bộ khả năng có mưa giải nhiệt - Ảnh 1.

Dự báo thời tiết cho thấy TPHCM và Nam Bộ khả năng có mưa giải nhiệt trong hôm nay

Sáng nay, bầu trời TPHCM nhiều mây, âm u, nắng yếu. Không khí dịu hơn so với những ngày trước, người dân kỳ vọng có mưa để giảm nhiệt.

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cho biết nắng nóng trong khu vực hôm nay giảm nhẹ khoảng 1-2 độ C so với những ngày trước. Tuy nhiên, nhiệt độ cao nhất vẫn ở mức 35-36 độ C, độ ẩm khoảng 50-60%, thời gian nắng nóng tập trung từ 13-15 giờ.

Nguyên nhân do rãnh áp thấp xích đạo (hình thái gây mưa) có xu hướng dịch chuyển lên khu vực biển và đất liền Nam Bộ, trong khi nhiễu động gió Đông trên cao hoạt động yếu. Vì vậy, hôm nay vào ban ngày vẫn duy trì nắng nóng, có nơi nắng gay gắt, nhưng chiều tối có khả năng xuất hiện mưa dông.

Dự báo từ ngày 15 đến 16-4, khi các hình thái gây mưa hoạt động ổn định hơn, nắng nóng sẽ giảm và thu hẹp dần. Mưa có xu hướng gia tăng, khả năng xuất hiện mưa rào và dông rải rác vào chiều tối.

Do nhiệt độ cao làm tăng lượng bốc hơi, hơi nước bốc lên cao hình thành mây đối lưu. Ở độ cao thấp nhiệt độ giảm mạnh khiến các hạt nước đóng băng, kết dính lại và rơi xuống, dễ gây ra mưa đá trong giai đoạn này.

Ngoài ra, do khí quyển đang trong trạng thái bất ổn, người dân cần đề phòng sét, gió giật mạnh và lốc xoáy trong các cơn dông.

Dự báo thời tiết hôm nay, 14-4: TPHCM và Nam Bộ khả năng có mưa giải nhiệt - Ảnh 2.

Đợt nắng nóng gay gắt hiện nay kéo dài đến khi nào?

Đợt nắng nóng gay gắt hiện nay kéo dài đến khi nào?

(NLĐO) - Dự báo đợt nắng nóng gay gắt diện rộng trên cả nước bắt đầu dịu dần từ ngày 15-4.

Mưu sinh giữa ngày nắng nóng

Nền nhiệt tại TP HCM liên tục duy trì ở mức cao. Hơi nóng hầm hập hắt lên từ mặt đường khiến không ít lao động phải chật vật ứng phó để mưu sinh

Nắng nóng đến sớm bất thường, cường độ gay gắt kéo dài nhiều ngày và dự báo mưa ít hơn

(NLĐO) - Nền nhiệt độ trong tháng 4 tại khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa-Huế được dự báo sẽ có xu hướng cao hơn từ 1,5-2,5 độ C so với cùng kỳ nhiều năm.

