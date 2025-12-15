Dự báo thời tiết hôm nay, 15-12: Nam Bộ ngày nắng, có nơi mưa nhẹ cuối ngày

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo thời tiết hôm nay, 15-12, tại TPHCM và các tỉnh Nam Bộ có mây, ban ngày nắng; chiều tối và đêm có khả năng xuất hiện mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc duy trì ở cấp 2-3. Trong cơn dông, người dân cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất dao động từ 23-26 độ C, cao nhất từ 30-33 độ C.

Dự báo thời tiết hôm nay ở TPHCM và Nam Bộ ban ngày chủ yếu có nắng

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cho biết ban ngày toàn khu vực có nắng nhưng không quá gay gắt. Đến chiều tối, mưa rào và dông có thể xuất hiện rải rác, tập trung nhiều hơn ở các tỉnh miền Tây.

Độ ẩm không khí ở mức khá cao, trung bình khoảng 75-85%. Chỉ số UV ở mức trung bình (mức 4), người dân vẫn nên sử dụng kem chống nắng hoặc đội mũ khi tiếp xúc lâu với ánh nắng.

Riêng tại TPHCM, các chất ô nhiễm không khí chính được theo dõi cho thấy bụi mịn PM2.5 ở mức trung bình, PM10 ở mức vừa phải.

Chất lượng không khí có thể ảnh hưởng đến các nhóm đối tượng nhạy cảm. Người dân được khuyến cáo hạn chế thời gian ở ngoài trời khi có biểu hiện khó thở, ngứa cổ và nên đeo khẩu trang để bảo vệ sức khỏe.

Trên biển, khu vực từ Khánh Hòa đến Cà Mau có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; biển động mạnh, sóng cao từ 3-5m.

Tàu thuyền hoạt động trong khu vực này có nguy cơ cao chịu ảnh hưởng của gió mạnh và sóng lớn, cần chủ động các biện pháp đảm bảo an toàn.