Dự báo thời tiết hôm nay, 30-1: Nam Bộ hanh khô, chất lượng không khí ở TPHCM có hại

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia dự báo thời tiết hôm nay, 30-1, tại TPHCM và các tỉnh, thành Nam Bộ phổ biến có mây, ngày nắng, kèm theo gió nhẹ, không mưa.
Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C và cao nhất từ 30-33 độ C.
Theo dự báo, khu vực tiếp tục duy trì hình thái thời tiết đặc trưng đầu mùa khô, thời tiết trong ngày chủ yếu hanh khô, độ ẩm giảm.
Người dân lưu ý cần uống đủ nước, chú ý phòng tránh nguy cơ cháy nổ xảy ra khi thời tiết hanh khô.
Ngoài ra, chất lượng không khí ở TPHCM hôm nay ở mức có hại (117 AQI), các nhóm đối tượng nhạy cảm có thể cảm nhận được tác động đến sức khỏe ngay lập tức. Các đối tượng khỏe mạnh có thể gặp tình trạng khó thở và ngứa cổ nếu tiếp xúc lâu.
Do đó, người dân nên giảm thời gian ở bên ngoài nếu cơ thể xuất hiện các triệu chứng như khó thở hay ngứa cổ; khi ra đường cần mang khẩu trang để bảo vệ sức khỏe hô hấp.
Cảnh báo triều cường trên sông Sài Gòn
Theo dự báo, mực nước tại hầu hết các trạm trên sông Sài Gòn biến đổi chậm trong 1-2 ngày tới, sau lên nhanh. Đỉnh triều cao nhất ngày tại các trạm Phú An, Nhà Bè ở mức cao từ báo động 1-2, riêng trạm Thủ Dầu Một ở mức cao xấp xỉ báo động 3 (1,6 m)
Mức độ rủi ro thiên tai khu vực sông Sài Gòn ở cấp độ 2.
Gió mùa Đông Bắc hoạt động với cường độ trung bình đến mạnh, kết hợp với triều cường có thể gây ngập úng vùng trũng thấp và ven sông ảnh hưởng tới giao thông và các hoạt động phát triển kinh tế xã hội trên địa bản TPHCM.
