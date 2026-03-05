HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Dự báo thời tiết hôm nay, 5-3: TPHCM và Nam Bộ ngày nắng, khả năng có mưa trái mùa

ÁI MY

(NLĐO) - Theo dự báo thời tiết hôm nay, TPHCM và Nam Bộ ban ngày chủ yếu nắng, hanh khô do độ ẩm thấp; mưa trái mùa có thể xuất hiện rải rác.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia dự báo thời tiết hôm nay (5-3), khu vực TPHCM và Nam Bộ có mây, ban ngày trời nắng; đến chiều tối và tối xuất hiện mưa rào rải rác, có nơi kèm dông. Đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ.

Trong cơn dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 23-26 độ C, cao nhất 30-33 độ C.

Dự báo thời tiết hôm nay, 5-3: TPHCM và Nam Bộ ngày nắng, khả năng có mưa trái mùa - Ảnh 1.

Dự báo thời tiết cho thấy TPHCM và Nam Bộ vào ban ngày chủ yếu có nắng

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, giai đoạn này thời tiết khu vực có xu hướng nắng nhiều, trời hanh khô do độ ẩm thấp. Người dân cần chủ động các biện pháp chống nắng, bổ sung đủ nước và đề phòng nguy cơ cháy nổ gia tăng.

Bên cạnh đó, khả năng xuất hiện mưa trái mùa xen kẽ hoặc về cuối ngày, có thể kèm dông sét, lốc xoáy và gió giật mạnh, ảnh hưởng đến sinh hoạt và hoạt động sản xuất nông nghiệp.

Riêng tại TPHCM, chất lượng không khí hôm nay ở mức có hại cho sức khỏe (AQI 110).

Nhóm nhạy cảm có thể bị ảnh hưởng rõ rệt ngay khi tiếp xúc; người khỏe mạnh nếu ở ngoài trời thời gian dài có thể cảm thấy khó thở, ngứa cổ. Khuyến cáo người dân hạn chế các hoạt động ngoài trời không cần thiết.

Dự báo thời tiết hôm nay, 5-3: TPHCM và Nam Bộ ngày nắng, khả năng có mưa trái mùa - Ảnh 2.


Dự báo hình thế thời tiết TPHCM và Nam Bộ

Trong 24-48 giờ tới: Áp cao lạnh lục địa hoạt động ổn định và khuếch tán xuống phía Nam. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Nam Bộ hạ trục xuống phía nam và suy yếu rút dần ra phía Đông. Gió Đông Bắc mạnh dần trên vùng biển phía Đông Nam Bộ.

Từ 3-10 ngày tới: Áp cao lạnh lục địa khoảng ngày 6-3 và ngày 9 và 10-3 tăng cường ở phía Bắc. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Nam biển Đông hoạt động yếu. Từ 6 và 7-3, hội tụ gió trên cao hoạt động và tác động đến thời tiết khu vực. Gió Đông Bắc có cường độ trung bình đến mạnh trên vùng biển phía Đông Nam Bộ.

dự báo thời tiết hôm nay thời tiết nam bộ mưa trái mùa thời tiết tphcm mùa khô
