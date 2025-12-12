Du ca cùng Jimmi Nguyễn

Du ca "Cay" của Jimmi Nguyễn

Đêm nhạc lần này lấy chủ đề "Cay" với khách mời là ca nhạc sĩ Trương Lê Sơn và ca - nhạc sĩ Khắc Hưng - cha đẻ của bản hit cùng tên làm mưa làm gió trên các bảng xếp hạng âm nhạc trong năm qua.

Bên cạnh nhiều bất ngờ trong kịch bản chương trình, đêm nhạc vẫn tiếp nối tinh thần thiện nguyện vì cộng đồng như mục đích ban đầu hướng đến, sẽ trích một phần doanh thu bán vé để cùng chương trình "Áo ấm đến trường" của Báo Sài Gòn Giải Phóng tặng 1.000 áo ấm cho trẻ em vùng bị ảnh hưởng thiên tai tại tỉnh Lâm Đồng.

Trong không gian rất tình và thơ mộng của thành phố sương mù Đà Lạt, đêm Du ca: Cay hứa hẹn sẽ là cuộc đối thoại và tâm tình của cảm xúc, hoài niệm.

Lấy ý tưởng từ bản hit đình đám "Tình như lá bay xa", mỗi khán giả đến với đêm Du ca có thể viết những tâm sự, gửi gắm của bản thân gắn lên cây và MC Vân Hugo sẽ chuyển tải những tâm tình ấy trở thành cuộc đối thoại thú vị với Jimmii Nguyễn.

Cũng trên tinh thần mới mẻ đó, 25 ca khúc trình diễn trong đêm Du ca: Cay sẽ được biên tập dưới dạng liên khúc, phối mới để vừa chiều lòng những khán giả ân nhân đã yêu thương các sáng tác của Jimmii Nguyễn nhiều năm qua vừa dành nhiều thời gian hơn để anh trò chuyện cùng khán giả.

Bên cạnh các ca khúc chủ đề tình yêu đôi lứa, ca nhạc sĩ Jimmii Nguyễn tiết lộ sẽ biểu diễn những nhạc phẩm chủ đề quê hương, nguồn cội, có thể kể đến Mùa xuân ca giữa quê hương, Hò khoan, Cúi xuống…

Ý nghĩa của Du ca

Vợ chồng ca sĩ Jimmi Nguyễn và Ngọc Phạm

Xác định nghệ sĩ khách mời của Du ca phải là một tâm hồn đồng điệu, không chỉ trong phong cách biểu diễn mà cả về tư duy nghệ thuật nên Khắc Hưng là một lựa chọn không thể thích hợp hơn cho chuyến du ca lần này bởi dung hòa nhiều yếu tố.

Bên cạnh đó, sự xuất hiện của Trương Lê Sơn trong đêm Du ca cũng mang đến nhiều tiết mục giàu cảm xúc cho người nghe, bởi bền bỉ nhiều năm qua, tiếng violon và giọng ca trầm ấm của anh đã trở thành một phần nếp sống của thị dân Đà Lạt vào mỗi sớm Chủ nhật. Sự kết hợp của hai tâm hồn du ca thuần khiết: Jimmii Nguyễn – Trương Lê Sơn là bảo chứng mạnh mẽ cho tinh thần và chất lượng nghệ thuật đêm Du ca: Cay sắp tới.

Đặc biệt, tinh thần hướng đến cộng đồng của du ca không chỉ dừng lại trong âm nhạc hay phong cách trình diễn mà thể hiện rõ nét qua hoạt động thiện nguyện sau mỗi đêm diễn. Với chuỗi chương trình Du ca, Jimmii Nguyễn cùng các nghệ sĩ đồng hành đề cao phương châm hỗ trợ giáo dục, hướng đến thế hệ tương lai của đất nước.

Ở 3 chuyến Du ca trước, 3.000 cuốn sách đã được trao đến các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn nơi chương trình diễn ra, dưới sự hỗ trợ kết nối của Tủ Sách Nhân Ái.

Với đêm Du ca tại Đà Lạt sắp tới, ekip Jimmii Nguyễn sẽ trích một phần doanh thu, kết hợp cùng chương trình "Áo ấm đến trường" do Báo Sài Gòn Giải Phóng khởi xướng, dự kiến trao ít nhất 1.000 áo ấm cho trẻ em ở những vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ trong năm qua ở tỉnh Lâm Đồng.

Nam ca sĩ tâm niệm rằng sứ mệnh cốt lõi của dự án Du ca nói riêng và hành trình ca hát của anh nói chung là để kết nối con người, dùng tiếng hát để xoa dịu những nỗi đau, mất mát trong cuộc sống.