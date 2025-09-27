Du học sinh Việt Nam đóng góp hơn 1 tỉ đô la cho nền kinh tế Mỹ

Văn phòng Giáo dục Mỹ thuộc Tổng lãnh sự quán Mỹ tại TP HCM vừa tổ chức Triển lãm Giáo dục Mỹ mùa thu 2025, thu hút rất nhiều học sinh, sinh viên đến tham dự tìm hiểu cơ hội học tập tại Mỹ.

Học sinh TP HCM tham gia triển lãm giáo dục Mỹ mùa thu 2025 ngày 26-9

Chia sẻ tại triển lãm, Tổng Lãnh sự quán Mỹ tại TP HCM Melissa A. Brown, cho biết chỉ trong năm 2024 đã có hơn 36.000 học sinh-sinh viên Việt Nam theo học tại Mỹ, góp phần đáng kể trong hơn 1 triệu sinh viên quốc tế đang học tập tại các trường ĐH và CĐ của quốc gia này.

Báo cáo Open Doors 2024 cho biết trong năm học 2023–2024 có 22.066 sinh viên Việt Nam theo học bậc đại học và sau đại học tại Mỹ, trong đó gần 1/2 sinh viên lựa chọn các ngành STEM, góp phần thúc đẩy mục tiêu phát triển nguồn nhân lực của Việt Nam trong các ngành công nghệ cao.

Những bang có số lượng sinh viên Việt Nam theo học nhiều nhất bao gồm California, Texas, Massachusetts, Washington và New York.

Sinh viên đến từ Việt Nam không chỉ góp phần xây dựng mối quan hệ văn hóa và giáo dục bền chặt hơn giữa hai quốc gia mà còn mang lại lợi ích kinh tế thiết thực.

Cụ thể, năm học 2023–2024, sinh viên Việt Nam đã đóng góp hơn 1 tỉ đô la cho nền kinh tế Mỹ. Ngoài ra, Mỹ cũng rất trân trọng những đóng góp về học thuật và văn hóa của sinh viên Việt Nam.

"Mỹ hiện có hơn 4.500 trường ĐH và CĐ được kiểm định với đa dạng chương trình học, chuyên ngành và địa điểm. Riêng triển lãm du học tại TP HCM, có sự tham gia của 60 trường, đại diện cho chất lượng xuất sắc của hệ thống giáo dục đại học Mỹ" - Tổng Lãnh sự quán Mỹ tại TP HCM thông tin.

Việt Nam hiện có số lượng du học sinh lớn thứ 6 tại Mỹ và đứng đầu trong số các nước ASEAN.

Thời gian tới, Mỹ sẽ tiếp tục duy trì cam kết đối với chương trình Fulbright, một chương trình trao đổi giáo dục quốc tế, tạo cơ hội cho công dân Mỹ đi học tập, giảng dạy hoặc nghiên cứu ở nước ngoài, đồng thời hỗ trợ các học giả và các nhà chuyên môn Việt Nam theo đuổi những hoạt động này tại Mỹ.

Năm 2025, chương trình Fulbright có 47 người Việt Nam học tập và nghiên cứu tại Mỹ và 48 học giả và sinh viên Mỹ công tác, học tập tại Việt Nam.

Cảnh giác khi dùng dịch vụ từ công ty tư vấn giáo dục Thông qua Văn phòng EducationUSA, Phái đoàn Ngoại giao Mỹ tại Việt Nam cung cấp miễn phí thông tin chính xác, toàn diện và cập nhật về cơ hội học tập tại các cơ sở giáo dục được kiểm định tại Mỹ. Học sinh, sinh viên và phụ huynh có thắc mắc về quy trình thị thực Mỹ, vui lòng truy cập trang web travel.state.gov để có thông tin chính xác và cập nhật. EducationUSA khuyến cáo học sinh, sinh viên và phụ huynh không nên sử dụng dịch vụ từ các công ty tư vấn giáo dục không đáng tin cậy, những nơi tự nhận có thể hỗ trợ xin thị thực du học Mỹ.



