Du khách bắt đầu đổ về Vũng Tàu

Chiều 30-1 (mùng 2 Tết), trên nhiều tuyến đường ở TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, hàng ngàn phương tiện giao thông chở theo du khách đổ về các điểm du lịch của thành phố. Tại các điểm đến tâm linh, lượng du khách rất đông.

Đường Thuỳ Vân đã bắt đầu đông các phương tiện tham gia giao thông

Từ mùng 1 Tết, các bãi biển ở Vũng Tàu đã bắt đầu nhộn nhịp. Du khách từ khắp nơi đổ về đây để tận hưởng không khí trong lành của biển cả, vui chơi, tắm biển và tham gia các hoạt động lễ hội đầu năm.

Theo báo cáo của TP Vũng Tàu, từ ngày 27 đến 30-1 (28-12 âm lịch đến Mùng 2 Tết), khoảng 40.800 lượt khách đến tắm biển. Riêng ngày 30-1 (mùng 2 Tết), khoảng 36.000 lượt khách tắm biển.

Nhiều gia đình chạy xe máy từ các tỉnh, thành lân cận về Vũng Tàu du xuân, tắm biển

Dù lượng khách đến thời điểm này giảm hơn so với cùng kỳ năm trước song dự kiến sẽ tiếp tục tăng trong những ngày tới. Chính quyền và người dân địa phương đang nỗ lực để đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường và cung cấp các dịch vụ tốt nhất cho du khách.

Trong đó, lực lượng cấp cứu thủy nạn phân công 100% quân số ứng trực tại các khu, điểm du lịch và bãi tắm công cộng như Bãi Sau, Bãi Trước, Bãi Dứa, Bãi Vọng Nguyệt, Bãi Chí Linh...

Hội Hoa xuân Vũng Tàu thu hút rất đông du khách và dân địa phương chụp ảnh

Công an TP Vũng Tàu, UBND các phường thường xuyên tuần tra chốt trực đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, trật tự đô thị, an toàn giao thông tại các khu, điểm du lịch và các tuyến đường ven biển tập trung đông du khách.

Lực lượng chức năng cũng phối hợp tổ chức tuần tra, tuyên truyền vận động du khách không tổ chức ăn uống nơi công cộng, mang thức ăn, đồ uống có cồn xuống bãi biển; nhắc nhở giải tán những trường hợp du khách tổ chức ăn uống dưới bãi biển.