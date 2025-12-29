Du khách quốc tế đến Phú Quốc tăng đột biến

Các khách sạn phân khúc 4-5 sao ở đây gần như kín phòng. Theo Hiệp hội Du lịch tỉnh An Giang, du khách quốc tế đón Noel và Tết Dương lịch ở Phú Quốc hầu hết đến từ Nga, Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc...

Để đón luồng du khách dự kiến sẽ "bùng nổ" dịp cuối năm, nhiều doanh nghiệp liên quan ở Phú Quốc đã chuẩn bị đầy đủ, bài bản các sản phẩm du lịch, những sô diễn pháo hoa đẳng cấp... Các doanh nghiệp hướng tới việc phục vụ tối ưu nhu cầu vui chơi, ăn uống, nghỉ ngơi của du khách.

Du khách quốc tế tham quan điểm du lịch cầu Hôn ở Phú Quốc

"Doanh nghiệp du lịch ở Phú Quốc đã nâng cấp dịch vụ, đào tạo nhân lực để sẵn sàng chào đón lượng lớn khách quốc tế. Các khách sạn, nhà hàng, điểm vui chơi trên đảo... sẽ liên kết chặt chẽ để phục vụ du khách tốt nhất" - ông Nguyễn Vũ Khắc Huy, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh An Giang, nhấn mạnh.