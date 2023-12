Du khách sẽ yên tâm khi đến Đà Lạt

Theo ông Đặng Quang Tú - Chủ tịch UBND TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng - chương trình kỷ niệm 130 năm Đà Lạt hình thành và phát triển, đón nhận danh hiệu TP Đà Lạt sáng tạo âm nhạc của UNESCO sẽ diễn vào đêm 30-12. Trong khi đó, chương trình Đếm ngược thời gian chào đón năm mới - Countdown 2024 kéo dài từ 19 giờ ngày 31-12-2023 đến 0 giờ ngày 1-1-2024. Đây sẽ là 2 chương trình dự kiến thu hút đông đảo người dân và du khách.



Đà Lạt kỳ vọng đón 420.000 lượt khách

Hiện nay, 2.650 cơ sở hoạt động lưu trú tại Đà Lạt đủ khả năng phục vụ du khách với số lượng lên tới 70.000 - 75.000 lượt/ngày đêm. Bên cạnh đó, các khu, điểm, cơ sở du lịch của Đà Lạt cũng đã sẵn sàng đón khách.

Ông Đặng Quang Tú cho biết dù sẽ có một vài bất tiện về ăn uống, hạ tầng giao thông (như kẹt xe có thể xảy ra) nhưng cơ bản, TP Đà Lạt sẽ giải quyết được, đảm bảo an toàn và thân thiện với du khách.

UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu tăng cường an toàn cho du khách đến Đà Lạt vào cao điểm du lịch cuối năm

Theo thông tin từ Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) tỉnh Lâm Đồng, năm 2023, tổng lượt khách đến tham quan, nghỉ dưỡng ước đạt gần 8,7 triệu lượt, tăng hơn 15% so với năm 2022. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 400.000 lượt (tăng 166,7%), khách nội địa gần 8,3 triệu lượt (tăng 12,2%); khách qua lưu trú 6,7 triệu lượt (tăng 21,8%).

Dịp lễ kỷ niệm 130 năm hình thành và phát triển, TP Đà Lạt dự kiến sẽ đón khoảng 420.000 du khách. Sáng 14-12, ông Trần Văn Hiệp, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, đã lưu ý các đơn vị có trách nhiệm về an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, y tế, an toàn thực phẩm... cần có kế hoạch chi tiết để bảo đảm chu đáo, an toàn trước, trong và sau lễ kỷ niệm. Qua việc tổ chức sự kiện này, tỉnh Lâm Đồng kỳ vọng sẽ để lại ấn tượng tốt đẹp đối với các đoàn khách dự lễ về văn hóa, phong cách người Đà Lạt.

Tuyệt đối cấm "chặt chém", cắm trại tự phát

Thời tiết Đà Lạt những ngày cuối năm 2023 này nắng ráo, se lạnh, rất phù hợp với các loại hình du lịch như leo núi, tham quan và cắm trại tại các danh thắng như hồ Tuyền Lâm.

Để bảo đảm an toàn cho du khách tham gia các hoạt động này, ông Trần Trung Kiên, Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Lâm Đồng, đã yêu cầu Khu Du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm, Vườn Quốc gia Bidoup Núi Bà và các khu, điểm du lịch, tham quan… tuyệt đối không cho các công ty lữ hành tổ chức tự phát chương trình cắm trại dã ngoại cùng những dịch vụ du lịch có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng của du khách. Ngoài ra, tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn cho du khách khi tham quan; chú ý các khu vực hồ, thác, sông, suối. Chỉ tổ chức các chương trình, sản phẩm du lịch có tính mạo hiểm như đu dây vượt thác, leo núi, trekking, đi xe địa hình trên núi... sau khi được kiểm tra và công bố đáp ứng đầy đủ biện pháp bảo đảm an toàn.

Các đơn vị lữ hành, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch phải niêm yết giá công khai, bán đúng giá niêm yết. "Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng ép giá, chèo kéo, "chặt chém", gian lận trong hoạt động kinh doanh, bảo đảm chất lượng dịch vụ tương xứng với giá cả sản phẩm" - lãnh đạo Sở VH-TT-DL nhấn mạnh.

Ông Kiên cũng đề nghị các đơn vị có phương án chủ động phối hợp với cơ quan chức năng, chính quyền địa phương bảo vệ an toàn cho du khách, ngăn ngừa tình trạng móc túi, cướp giật trong khu, điểm du lịch. Bên cạnh đó, các địa phương cần quan tâm chỉ đạo UBND các phường, xã, thị trấn không để xảy ra tình trạng chèo kéo, tranh giành khách tại các điểm săn mây, điểm chụp hình check-in, cắm trại tự phát...