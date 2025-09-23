Du khách thích thú với đường cờ Tổ quốc đẹp như tranh vẽ ở Pù Luông

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Du lịch xanh

Du khách thích thú với đường cờ Tổ quốc đẹp như tranh vẽ ở Pù Luông

Tuấn Minh

(NLĐO)- Không chỉ có "sơn thủy hữu tình", gần đây khi tới Pù Luông (Thanh Hóa), du khách còn thích thú với đường cờ Tổ quốc, cờ Đảng đẹp như tranh

Pù Luông (Thanh Hóa) từ lâu đã trở thành điểm du lịch trải nghiệm nổi tiếng bởi vẻ đẹp hoang sơ, núi non hùng vĩ tạo nên một bức tranh sơn thủy khổng lồ, làm mê mẩn bao du khách trong và ngoài nước.

Du khách thích thú với đường cờ Tổ quốc đẹp như tranh vẽ ở Pù Luông- Ảnh 1.
Du khách thích thú với đường cờ Tổ quốc đẹp như tranh vẽ ở Pù Luông- Ảnh 2.

Đường cờ Tổ quốc, cờ Đảng đẹp như tranh níu chân du khách ở Pù Luông

Cách Hà Nội khoảng 160 km, Pù Luông là nơi cư trú lâu đời của cộng đồng người Thái và người Mường. Đây là khu bảo tồn thiên nhiên rộng lớn, bao gồm hệ sinh thái đa dạng với rừng rậm, thác suối, hang động, núi non xen lẫn những bản làng yên bình và những thửa ruộng bậc thang xanh mướt.

Pù Luông mùa nào cũng đẹp, thế nhưng đẹp nhất vẫn là khi những thửa ruộng bậc thang lúa đang thì con gái xanh mướt, hay vào mùa gặt. Du khách có thể tới Pù Luông bằng xe máy, ô tô hoặc xe khách để thưởng thức cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ, được hòa quyện với thiên nhiên, thưởng thức những món ăn ngon, dân dã của đồng bào như cơm lam, vịt Cổ Lũng, gà đồi, cá suối...

Gần đây, nhiều du khách đến với Pù Luông còn ngất ngây trước con đường cờ đỏ sao vàng, cờ Đảng đẹp như tranh, uốn lượn quanh những thửa ruộng bậc thang lúc lúa xanh mướt, lúc chín vàng ở bản Đôn (xã Pù Luông, tỉnh Thanh Hóa).

Du khách thích thú với đường cờ Tổ quốc đẹp như tranh vẽ ở Pù Luông- Ảnh 3.

Pù Luông đẹp nao lòng giữa núi rừng xứ Thanh

Du khách thích thú với đường cờ Tổ quốc đẹp như tranh vẽ ở Pù Luông- Ảnh 4.

Tới mùa gặt, những thửa ruộng bậc thang lúa chín vàng tạo nên vẻ đẹp lung linh, huyền ảo

Du khách thích thú với đường cờ Tổ quốc đẹp như tranh vẽ ở Pù Luông- Ảnh 5.
Du khách thích thú với đường cờ Tổ quốc đẹp như tranh vẽ ở Pù Luông- Ảnh 6.
Du khách thích thú với đường cờ Tổ quốc đẹp như tranh vẽ ở Pù Luông- Ảnh 7.

Gần đây, tại bản Đôn (xã Pù Luông) có đường cờ Tổ quốc đẹp rực rỡ khiến nhiều du khách thích thú khi tới thiên đường du lịch xứ Thanh

Du khách thích thú với đường cờ Tổ quốc đẹp như tranh vẽ ở Pù Luông- Ảnh 8.

Khách du lịch nước ngoài tạo dáng chụp ảnh ở Pù Luông, phía xa là đường cờ Tổ quốc đỏ thắm hai bên đường

Du khách thích thú với đường cờ Tổ quốc đẹp như tranh vẽ ở Pù Luông- Ảnh 9.
Du khách thích thú với đường cờ Tổ quốc đẹp như tranh vẽ ở Pù Luông- Ảnh 10.

Rất đông du khách khi tới Pù Luông đều tìm tới con đường cờ đỏ sao vàng để check-in, ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ làm kỷ niệm

Du khách thích thú với đường cờ Tổ quốc đẹp như tranh vẽ ở Pù Luông- Ảnh 11.

Những thửa ruộng bậc thang lúa bắt đầu chín rộ

Du khách thích thú với đường cờ Tổ quốc đẹp như tranh vẽ ở Pù Luông- Ảnh 12.
Du khách thích thú với đường cờ Tổ quốc đẹp như tranh vẽ ở Pù Luông- Ảnh 13.
Du khách thích thú với đường cờ Tổ quốc đẹp như tranh vẽ ở Pù Luông- Ảnh 14.
Du khách thích thú với đường cờ Tổ quốc đẹp như tranh vẽ ở Pù Luông- Ảnh 15.
Du khách thích thú với đường cờ Tổ quốc đẹp như tranh vẽ ở Pù Luông- Ảnh 16.

Du khách tới Pù Luông ghi lại những hình ảnh đáng nhớ bên những thửa ruộng bậc thang

Du khách thích thú với đường cờ Tổ quốc đẹp như tranh vẽ ở Pù Luông- Ảnh 17.

Đến với Pù Luông, du khách như hòa mình với thiên nhiên hùng vĩ, được thưởng thức những món ăn ngon, dân dã, khám phá phong tục độc đáo... xua đi những mệt nhọc sau những ngày lao động vất vả.

Tin liên quan

Có một "Sơn Đoòng" đẹp nao lòng giữa đại ngàn Pù Luông

Có một "Sơn Đoòng" đẹp nao lòng giữa đại ngàn Pù Luông

(NLĐO)- Được ví như "Sơn Đoòng" của xứ Thanh, hang Kho Mường đang trở thành điểm đến hút khách du lịch quốc tế bởi vẻ đẹp hoang sơ, kỳ bí giữa đại ngàn Pù Luông

Những ngày nhàn hạ ở Pù Luông

Dù nằm ngửa mặt ngắm trời mây hay cắm đầu chinh phục những con dốc trơn trượt thì những trải nghiệm Pù Luông với tôi thật sự nhàn hạ, không phải thể chất mà trong tâm trí

Vẻ đẹp mê mẩn mùa vàng ở Pù Luông - Sa Pa của xứ Thanh

(NLĐO)- Đầu tháng 10, lúa bắt đầu chín rộ tạo nên một màu vàng rực rỡ trên khắp các sườn núi, bản làng ở Pù Luông (Thanh Hóa) tựa như một bức tranh dát vàng khổng lồ bình yên giữa núi rừng hùng vĩ.

du lịch trải nghiệm tỉnh Thanh Hóa Pù Luông con đường cờ đỏ sao vàng Đường cờ Tổ quốc đẹp như tranh
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo