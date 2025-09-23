Du khách thích thú với đường cờ Tổ quốc đẹp như tranh vẽ ở Pù Luông

Pù Luông (Thanh Hóa) từ lâu đã trở thành điểm du lịch trải nghiệm nổi tiếng bởi vẻ đẹp hoang sơ, núi non hùng vĩ tạo nên một bức tranh sơn thủy khổng lồ, làm mê mẩn bao du khách trong và ngoài nước.

Đường cờ Tổ quốc, cờ Đảng đẹp như tranh níu chân du khách ở Pù Luông

Cách Hà Nội khoảng 160 km, Pù Luông là nơi cư trú lâu đời của cộng đồng người Thái và người Mường. Đây là khu bảo tồn thiên nhiên rộng lớn, bao gồm hệ sinh thái đa dạng với rừng rậm, thác suối, hang động, núi non xen lẫn những bản làng yên bình và những thửa ruộng bậc thang xanh mướt.

Pù Luông mùa nào cũng đẹp, thế nhưng đẹp nhất vẫn là khi những thửa ruộng bậc thang lúa đang thì con gái xanh mướt, hay vào mùa gặt. Du khách có thể tới Pù Luông bằng xe máy, ô tô hoặc xe khách để thưởng thức cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ, được hòa quyện với thiên nhiên, thưởng thức những món ăn ngon, dân dã của đồng bào như cơm lam, vịt Cổ Lũng, gà đồi, cá suối...

Gần đây, nhiều du khách đến với Pù Luông còn ngất ngây trước con đường cờ đỏ sao vàng, cờ Đảng đẹp như tranh, uốn lượn quanh những thửa ruộng bậc thang lúc lúa xanh mướt, lúc chín vàng ở bản Đôn (xã Pù Luông, tỉnh Thanh Hóa).

Pù Luông đẹp nao lòng giữa núi rừng xứ Thanh

Tới mùa gặt, những thửa ruộng bậc thang lúa chín vàng tạo nên vẻ đẹp lung linh, huyền ảo

Gần đây, tại bản Đôn (xã Pù Luông) có đường cờ Tổ quốc đẹp rực rỡ khiến nhiều du khách thích thú khi tới thiên đường du lịch xứ Thanh

Khách du lịch nước ngoài tạo dáng chụp ảnh ở Pù Luông, phía xa là đường cờ Tổ quốc đỏ thắm hai bên đường

Rất đông du khách khi tới Pù Luông đều tìm tới con đường cờ đỏ sao vàng để check-in, ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ làm kỷ niệm

Những thửa ruộng bậc thang lúa bắt đầu chín rộ

Du khách tới Pù Luông ghi lại những hình ảnh đáng nhớ bên những thửa ruộng bậc thang