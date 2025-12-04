HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Dự kiến một số quy định mới “cởi trói” dạy thêm, học thêm ra sao?

Đặng Trinh

(NLĐO)- Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 29/2024 của Bộ GD-ĐT quy định về dạy thêm, học thêm có nhiều điểm mới

Công văn của Bộ GD-ĐT gửi các Sở GD-ĐT: Hà Nội, TPHCM, Hải Phòng, Bắc Ninh, Ninh Bình, Hưng Yên, Thanh Hóa, Nghệ An, TP Huế, Đà Nẵng, cho biết Bộ GD-ĐT đã tổ chức xây dựng thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 29/2024 quy định về dạy thêm, học thêm. Bộ GD-ĐT đề nghị các sở chỉ đạo các cơ sở giáo dục phổ thông và thường xuyên thực hiện chương trình giáo dục phổ thông, chương trình GDTX cấp THCS, THPT tổ chức góp ý đối với dự thảo thông tư nêu trên.

Theo dự thảo Thông tư, dự kiến Bộ GD-ĐT sẽ "cởi trói" nhiều quy định về dạy thêm, học thêm. Cụ thể, sửa đổi, bổ sung điểm C khoản 4 điều 5, như sau:  Mỗi môn học được tổ chức dạy thêm không quá 2 tiết/tuần. Trừ trường hợp đặc biệt do giám đốc Sở GD-ĐT xem xét, quyết định theo đề nghị của hiệu trưởng. 

Dự kiến nhiều quy định mới về dạy thêm, học thêm: Bộ GD-ĐT lấy ý kiến 10 địa phương - Ảnh 1.

Thông tư 29 được Bộ GD-ĐT ban hành trước đó, quy định các trường THCS, THPT chỉ được dạy thêm 3 nhóm học sinh

Thông tư 29 được Bộ GD-ĐT ban hành trước đó, quy định các trường THCS, THPT chỉ được dạy thêm 3 nhóm học sinh (nhóm chưa đạt, bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh cuối cấp tự nguyện ôn thi) và phải miễn phí hoàn toàn. 

Ngoài ra, theo quy định mới, Bộ GD-ĐT yêu cầu đối với tổ chức hoặc cá nhân tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường (gọi chung là cơ sở dạy thêm) phải thực hiện: Đăng ký hình thức kinh doanh theo quy định của pháp luật. Công khai, cập nhật thường xuyên trên cổng thông tin điện tử hoặc niêm yết tại trụ sở về: Các môn học, thời lượng dạy thêm theo từng khối lớp, địa điểm, hình thức, thời gian tổ chức dạy thêm, học thêm, danh sách người dạy thêm và mức thu tiền học thêm trước khi tuyển sinh.

Dự kiến nhiều quy định mới về dạy thêm, học thêm: Bộ GD-ĐT lấy ý kiến 10 địa phương - Ảnh 2.Chất vấn Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo về dạy thêm, học thêm

(NLĐO) - Sáng nay 20-6, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn tiếp tục đăng đàn trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XV.

Giáo viên đang dạy học tại các nhà trường tham gia dạy thêm ngoài nhà trường phải báo cáo với Hiệu trưởng về môn học, địa điểm, hình thức, thời gian tham gia dạy thêm trước khi bắt đầu và cập nhật báo cáo khi có thay đổi. 

Cũng trong dự thảo thông tư, Bộ GD-ĐT cũng quy định đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện chủ trương sáp nhập, ban hành quy định mới về dạy thêm, học thêm của địa phương thay thế quy định của các địa phương trước khi sáp nhập...

Tin liên quan

TP HCM: Dự kiến nhiều quy định mới về dạy thêm, học thêm sau sáp nhập

TP HCM: Dự kiến nhiều quy định mới về dạy thêm, học thêm sau sáp nhập

(NLĐO)- Ngoài công khai mức thu, thời khóa biểu, trung tâm dạy thêm còn phải công khai danh sách người học thêm

Không để dạy thêm, học thêm tràn lan

Đó là yêu cầu từ Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng đối với năm học mới 2025 - 2026

TP HCM ra thông báo chính thức về quản lý dạy thêm, học thêm

(NLĐO)- TP HCM thống nhất quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm trên địa bàn TP nhằm nâng cao tính minh bạch, công khai trong hoạt động dạy thêm, học thêm

giám đốc sở quy định mới học sinh giỏi chất vấn bộ trưởng tổ chức dạy thêm
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo