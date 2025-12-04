Công văn của Bộ GD-ĐT gửi các Sở GD-ĐT: Hà Nội, TPHCM, Hải Phòng, Bắc Ninh, Ninh Bình, Hưng Yên, Thanh Hóa, Nghệ An, TP Huế, Đà Nẵng, cho biết Bộ GD-ĐT đã tổ chức xây dựng thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 29/2024 quy định về dạy thêm, học thêm. Bộ GD-ĐT đề nghị các sở chỉ đạo các cơ sở giáo dục phổ thông và thường xuyên thực hiện chương trình giáo dục phổ thông, chương trình GDTX cấp THCS, THPT tổ chức góp ý đối với dự thảo thông tư nêu trên.

Theo dự thảo Thông tư, dự kiến Bộ GD-ĐT sẽ "cởi trói" nhiều quy định về dạy thêm, học thêm. Cụ thể, sửa đổi, bổ sung điểm C khoản 4 điều 5, như sau: Mỗi môn học được tổ chức dạy thêm không quá 2 tiết/tuần. Trừ trường hợp đặc biệt do giám đốc Sở GD-ĐT xem xét, quyết định theo đề nghị của hiệu trưởng.

Thông tư 29 được Bộ GD-ĐT ban hành trước đó, quy định các trường THCS, THPT chỉ được dạy thêm 3 nhóm học sinh (nhóm chưa đạt, bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh cuối cấp tự nguyện ôn thi) và phải miễn phí hoàn toàn.

Ngoài ra, theo quy định mới, Bộ GD-ĐT yêu cầu đối với tổ chức hoặc cá nhân tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường (gọi chung là cơ sở dạy thêm) phải thực hiện: Đăng ký hình thức kinh doanh theo quy định của pháp luật. Công khai, cập nhật thường xuyên trên cổng thông tin điện tử hoặc niêm yết tại trụ sở về: Các môn học, thời lượng dạy thêm theo từng khối lớp, địa điểm, hình thức, thời gian tổ chức dạy thêm, học thêm, danh sách người dạy thêm và mức thu tiền học thêm trước khi tuyển sinh.

Giáo viên đang dạy học tại các nhà trường tham gia dạy thêm ngoài nhà trường phải báo cáo với Hiệu trưởng về môn học, địa điểm, hình thức, thời gian tham gia dạy thêm trước khi bắt đầu và cập nhật báo cáo khi có thay đổi.

Cũng trong dự thảo thông tư, Bộ GD-ĐT cũng quy định đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện chủ trương sáp nhập, ban hành quy định mới về dạy thêm, học thêm của địa phương thay thế quy định của các địa phương trước khi sáp nhập...