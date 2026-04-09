Thời sự

Dự kiến thời điểm người dân TPHCM được đi xe buýt miễn phí

LÊ VĨNH

(NLĐO) - Sở Xây dựng TPHCM xác định miễn vé xe buýt là giải pháp nhằm thúc đẩy người dân ưu tiên tham gia giao thông công cộng

Chiều 9-4, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Tại buổi họp báo, ông Đỗ Diệp Gia Hợp, Phó Trưởng Phòng Phòng bảo trì khai thác công trình giao thông Sở Xây dựng TPHCM cho biết hiện nay, Sở này đã trình UBND thành phố xem xét, báo cáo Thường trực HĐND thành phố đăng ký xây dựng Nghị quyết về hỗ trợ người sử dụng vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt.

UBND TPHCM cũng đã có tờ trình về đăng ký xây dựng Nghị quyết của HĐND thành phố về hỗ trợ cho người sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn thành phố theo trình tự, thủ tục rút gọn.

Theo kế hoạch, dự kiến UBND TPHCM sẽ trình HĐND thành phố xem xét thông qua Nghị quyết trong tháng 4-2026. Trên cơ sở đó, chủ trương miễn vé xe buýt sẽ được triển khai trong năm 2026 (dự kiến 8 tháng cuối năm).

Dự kiến thời điểm người dân TPHCM được miễn phí vé xe buýt - Ảnh 1.

Dự kiến UBND TPHCM trình HĐND thành phố xem xét thông qua Nghị quyết về miễn phí vé xe buýt cho người dân trong tháng 4-2026

Ông Đỗ Diệp Gia Hợp cho biết Sở Xây dựng nhận định miễn vé chỉ là "điều kiện cần", chưa phải điều kiện đủ để người dân lựa chọn xe buýt thay cho phương tiện cá nhân. Do đó, chính sách này sẽ được triển khai đồng bộ với nhiều nhóm giải pháp. 

Cụ thể, nâng cao chất lượng dịch vụ, cố gắng đảm bảo đúng giờ, phương tiện sạch sẽ, an toàn; đội ngũ lái xe, nhân viên phục vụ ứng xử văn minh, thân thiện với hành khách; luồng tuyến xe buýt, các tiện ích cho người đi bộ, hệ thống hạ tầng phục vụ hành khách thuận tiện, dễ dàng tiếp cận.

Tăng tính thuận tiện, kết nối tốt giữa xe buýt với metro, buýt sông, xe đạp công cộng...; ứng dụng MultiGo và hệ thống vé điện tử giúp tra cứu, đi lại dễ dàng, không dùng tiền mặt. Sử dụng dữ liệu lớn để phân tích dự báo để tối ưu hệ thống, thời gian, phương tiện, trạm dừng xe buýt.

Định hướng hành vi giao thông, miễn vé xe buýt được đặt trong tổng thể chính sách phát triển giao thông công cộng, song song với các biện pháp quản lý, hạn chế dần phương tiện cá nhân tại một số khu vực; truyền thông mạnh mẽ để người dân hiểu rằng đi xe buýt không chỉ vì miễn phí, mà vì tiện lợi, văn minh và bền vững.

Thường xuyên đánh giá sản lượng, chi phí, mức độ hài lòng của hành khách; kịp thời điều chỉnh chính sách, tránh dàn trải, bảo đảm hiệu quả sử dụng ngân sách.

Sở Xây dựng xác định miễn vé xe buýt là giải pháp kích cầu có tính chất can thiệp chính sách ban đầu, nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi hành vi đi lại của người dân, tạo tiền đề cho việc hình thành và củng cố thói quen sử dụng giao thông công cộng một cách bền vững, để người dân làm quen và gắn bó với giao thông công cộng. 

"Mục tiêu cao nhất là giảm ùn tắc giao thông, giảm ô nhiễm môi trường, thúc đẩy thói quen thanh toán không tiền mặt và xây dựng TPHCM phát triển bền vững, đáng sống" - ông Đỗ Diệp Gia Hợp nói.

Sức hút xe buýt miễn phí

Sức hút xe buýt miễn phí

TP HCM đang đối mặt tình trạng ùn tắc giao thông, ô nhiễm không khí và áp lực chi phí di chuyển.

TPHCM sớm triển khai miễn phí xe buýt

Giảm ùn tắc, ô nhiễm môi trường; thúc đẩy giao thông xanh; hình thành bản sắc đô thị văn minh, nghĩa tình… là lợi ích thấy rõ từ chính sách miễn phí xe buýt

Báo in Người Lao Động 3-4: TP HCM sớm triển khai miễn phí xe buýt

Cân đối nguồn vốn, ổn định lãi suất; Miễn phí sách giáo khoa: Bảo đảm công bằng; Thông điệp mơ hồ từ tổng thống Mỹ… là những thông tin đáng chú ý khác

