Dự kiến trụ sở 168 phường, xã của TP HCM mới

Ngày 12-6, với 461/465 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội khóa XV đã thông qua Nghị quyết về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày được Quốc hội thông qua.

Như vậy, từ 63 tỉnh, thành phố, sau sắp xếp cả nước có 34 đơn vị hành chính, gồm 6 thành phố trực thuộc Trung ương và 28 tỉnh.Trong đó, nhập tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, tỉnh Bình Dương và TP HCM thành thành phố mới có tên gọi là TP HCM, trung tâm chính trị - hành chính đặt tại TP HCM hiện nay.

TP HCM mới có diện tích hơn 6.772km² với dân số hơn 14 triệu người.Theo Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của TP HCM mới năm 2025 của Chính phủ, dự kiến TP HCM mới có 168 đơn vị hành chính cấp xã, gồm: 113 phường, 54 xã và đặc khu Côn Đảo.

Trong đó TP HCM có 102 phường, xã; Bình Dương 36 phường, xã và Bà Rịa - Vũng Tàu có 30 phường xã.

Xét về diện tích, TP HCM mới sẽ có 3 xã có diện tích lớn nhất gồm: xã Phú Giáo (diện tích 192,83km2, đạt tỉ lệ hơn 642% so với chỉ tiêu diện tích), xã Dầu Tiếng (diện tích 182,68km2, đạt tỉ lệ hơn 608% so với chỉ tiêu diện tích) và xã Long Hòa (diện tích 166,76km2, đạt tỉ lệ hơn hơn 555% so với chỉ tiêu diện tích). Ba xã này là kết quả sắp xếp của đơn vị hành chính cấp xã thuộc địa bàn tỉnh Bình Dương.

Về dân số, TP HCM mới sẽ có 3 xã, phường đông dân nhất sau sắp xếp, bao gồm: phường Hiệp Bình với 215.638 người (479,20% so với tiêu chuẩn), phường Tăng Nhơn Phú với 208.233 người (426,74% so với tiêu chuẩn) và xã Bà Điểm với 204.289 người (1.276,81% so với tiêu chuẩn). Ba xã, phường này là kết quả sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thuộc địa bàn TP HCM.

Dưới đây là địa chỉ trụ sở, diện tích và dân số 168 phường, xã của TP HCM mới.

+ Các phường dự kiến thành lập mới trên địa bàn TP Thủ Đức (TP HCM):





+ Các phường dự kiến thành lập mới từ Quận 1, 3, 4 (TP HCM):





+ Các phường dự kiến thành lập mới từ Quận 5, 6, 7 (TP HCM):





+ Các phường dự kiến thành lập mới từ Quận 8, 10, 11 (TP HCM):





+ Các phường dự kiến thành lập mới từ Quận 12, Bình Thạnh (TP HCM):





+ Các phường dự kiến thành lập mới từ Quận Bình Tân, Gò Vấp (TP HCM):





+ Các phường dự kiến thành lập mới từ Quận Phú Nhuận, Tân Phú, Tân Bình (TP HCM):





+ Các xã dự kiến thành lập mới từ Huyện Bình Chánh, Củ Chi (TP HCM):





+ Các xã dự kiến thành lập mới từ Huyện Cần Giờ, Hóc Môn, Nhà Bè (TP HCM):









Tỉnh Bình Dương

+ Các phường dự kiến thành lập mới tại Thành phố Dĩ An, Thuận An, Thủ Dầu Một (Tỉnh Bình Dương):





+ Các phường dự kiến thành lập mới tại Thành phố Tân Uyên, Bến Cát (Tỉnh Bình Dương):





+Các xã dự kiến thành lập mới tại Huyện Bắc Tân Uyên, Phú Giáo, Bàu Bàng (Tỉnh Bình Dương):









Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

+ Các phường dự kiến thành lập mới tại Thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa (Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu):





+ Các xã, đặc khu dự kiến thành lập mới tại Huyện Châu Đức, Xuyên Mộc, Long Đất, Côn Đảo (Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu):