Du lịch bội thu Tết dương lịch

Hà Nội, TP HCM và các tỉnh miền Trung đã ra mắt hàng loạt chương trình, sản phẩm du lịch mới cũng như tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn nhằm kích cầu, thu hút khách du lịch.



Nhiều điểm du lịch Hà Nội tấp nập

Sở Du lịch Hà Nội cho biết 3 ngày nghỉ Tết dương lịch 2024, ước tính khách du lịch đến Hà Nội đạt 402.000 lượt, tăng 65% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 72.000 lượt, tăng 2,1 lần; khách nội địa ước đạt 330.000 lượt, tăng 59%. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt gần 1.500 tỉ đồng, tăng 73% cùng kỳ năm 2023.

Tại các điểm du lịch, di tích, bảo tàng, công viên, khu sinh thái, nghỉ dưỡng du lịch trên địa bàn, lượng khách tăng mạnh. Điểm du lịch hồ Hoàn Kiếm - phụ cận và khu vực phố cổ Hà Nội đón khoảng 150.000 lượt khách, Vườn thú Hà Nội đón 24.653 lượt khách, Di tích Nhà tù Hỏa Lò đón 6.090 lượt khách, Di tích Văn Miếu Quốc Tử Giám đón 15.500 lượt khách, Khu Di tích Hoàng thành Thăng Long đón 9.098 lượt khách, Bảo tàng Dân tộc học đón gần 4.500 lượt khách, Vườn Quốc gia Ba Vì đón gần 4.800 lượt khách…

UBND TP Hội An tổ chức đón đoàn khách quốc tế đầu tiên đến “xông đất” Hội An năm 2024. Ảnh: TRẦN THƯỜNG

Cũng trong 3 ngày nghỉ Tết, công suất sử dụng phòng bình quân khối khách sạn ước đạt khoảng 60% (trong đó, khách nội địa ước đạt khoảng 35,3%; khách quốc tế đạt khoảng 24,7%); tăng 7,8% so với cùng kỳ năm 2023.

Một số khách sạn, căn hộ hạng 4-5 sao hay khu vực phố cổ và các homestay, resort ngoại thành có công suất sử dụng phòng cao như: Capella đạt 90%; Lacasa Hotel khoảng 90%; Grand Vista Hà Nội 76,4%; Lasieta 85%; Flower Garden 84%; Conifer 73%; Pullman 67,25%; Wyndham 57%; Sunway Hanoi 74%; JW Mariott 71,4%; Novotel Thái Hà 60%...

Tại các trung tâm thương mại, mua sắm, ăn uống, giải trí, lượt khách và sức mua tăng cao, ước tính doanh thu tăng khoảng 16% so với cùng kỳ năm 2023. Theo Sở Du lịch Hà Nội, có được doanh thu tốt, thu hút lượng khách đông trong kỳ nghỉ Tết dương lịch, các khu, điểm tham quan du lịch đã ra mắt nhiều chương trình, sản phẩm du lịch mới cũng như tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn nhằm kích cầu, thu hút khách du lịch.

Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Đặng Hương Giang cho biết để bảo đảm hoạt động du lịch Tết an toàn, chất lượng, sở đã thành lập đoàn kiểm tra chấn chỉnh các đơn vị kinh doanh du lịch, xử lý các hành vi đeo bám, chèo kéo, ép giá, bắt chẹt khách... tại các điểm đến.

TP HCM đón 1,65 triệu lượt khách

Ngày 1-1, Sở Du lịch TP HCM phối hợp với Vietnam Airlines, Vietjet và cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã tổ chức lễ đón đoàn khách du lịch đến TP HCM đầu năm 2024 tại ga quốc tế, sân bay Tân Sơn Nhất.

Theo Sở Du lịch TP HCM, đây là hoạt động thể hiện nét văn hóa thân thiện, hiếu khách của thành phố đến bạn bè du khách gần xa; đồng thời cũng là hoạt động đánh dấu, khởi đầu cho những nét đột phá mới của ngành du lịch trong năm mới.

Các đoàn khách "xông đất" thành phố ngày đầu năm đã được xem biểu diễn thư pháp, nghệ thuật tạo hình dân gian từ lá dừa, tò he, trình diễn nhạc cụ dân tộc của các nghệ nhân cùng với hoạt động hái lộc đầu xuân.

Về hoạt động thu hút du khách trong dịp Tết dương lịch 2024, các doanh nghiệp lữ hành trên địa bàn TP HCM đã tiếp tục triển khai trên 100 sản phẩm du lịch hấp dẫn, đa dạng gắn với đặc trưng của TP Thủ Đức và 21 quận, huyện.

Đặc biệt, Sở Du lịch phối hợp với UBND huyện Cần Giờ tổ chức công bố điểm đến du lịch cộng đồng Thiềng Liềng giai đoạn 2 góp phần nâng cao chất lượng trải nghiệm dịch vụ tại điểm đến này.

Theo thống kê, khách tham quan tại các điểm du lịch, khu vui chơi giải trí dịp Tết dương lịch trên địa bàn ước khoảng 1,65 triệu lượt, tăng 3,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, khách quốc tế đến thành phố ước khoảng 46.528 lượt, tăng 86,1%.

Khách lưu trú khoảng 225.700 lượt, tăng 5%; công suất phòng ước đạt khoảng 87%. Doanh thu du lịch ước khoảng 6.400 tỉ đồng, tăng 7,7 %.

Quảng Nam đón 91.000 khách quốc tế

Ở khu vực miền Trung, ông Nguyễn Thanh Hồng, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam, cho biết trong dịp nghỉ Tết dương lịch 2024, lượng khách tham quan, lưu trú tại Quảng Nam tăng mạnh so với năm ngoái.

Cụ thể, trong 3 ngày từ 30-12-2023 đến 1-1-2024, tổng lượt khách tham quan và lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Nam ước đạt 103.000 lượt, tăng 130% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 91.000 lượt, tăng 169% so với cùng kỳ năm 2023, khách nội địa ước đạt 12.000 lượt, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2023.

Công suất sử dụng phòng đối với khách sạn 4-5 sao đạt khoảng 80%-90% tại các khu vực gần và trong khu phố cổ, riêng các cơ sở lưu trú xa khu trung tâm và gần biển lại không cao.

Trong khi đó, do điều kiện thời tiết không thuận lợi nên có một số khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh đón được rất ít khách trong dịp này như Khu Dự trữ sinh quyển Cù lao Chàm, Khu Du lịch sinh thái hồ Phú Ninh…

Theo ông Hồng, dịp Tết dương lịch này, TP Hội An - tỉnh Quảng Nam đã tổ chức chuỗi các hoạt động hấp dẫn, mang đến nhiều trải nghiệm, kết nối người dân và du khách từ khắp nơi trên thế giới đến tham quan, du lịch tại Hội An như: lễ công bố "Hội An gia nhập mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO năm 2023"; dạ hội "Hội An chào năm mới 2024"; chương trình biểu diễn, giao lưu dân vũ, Hội An Youth - Countdown Party 2024… thu hút lượng lớn du khách.

Kiên Giang phấn đấu đón 9,2 triệu lượt khách Theo Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang, tính đến nay, toàn tỉnh thu hút 317 dự án đầu tư vào lĩnh vực du lịch, diện tích 9.663 ha, tổng vốn đầu tư gần 372.500 tỉ đồng. Trong đó, tập trung hầu hết ở TP Phú Quốc với 274 dự án, diện tích 9.395 ha, tổng vốn hơn 367.70 tỉ đồng. Toàn tỉnh hiện có 950 cơ sở lưu trú, với 33.595 phòng. Năm 2023, khách du lịch đến Kiên Giang đạt hơn 8,5 triệu lượt, tăng 15,3% so với cùng kỳ. Khách quốc tế hơn 573.000 lượt, tăng 203,3%. Tổng doanh thu từ du lịch đạt hơn 17.400 tỉ đồng, tăng 65,1%. Năm 2024, ngành du lịch tỉnh Kiên Giang phấn đấu đón 9,2 triệu lượt khách; trong đó, khách quốc tế ước đón 680.000 lượt. Tổng doanh thu ước đạt 20.000 tỉ đồng. Tổng số cơ sở lưu trú ước đạt 970 cơ sở, với 34.000 phòng... Ông Nguyễn Lưu Trung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, cho biết UBND tỉnh đang chuẩn bị trình Chính phủ phê duyệt "Đề án xây dựng Phú Quốc thành trung tâm du lịch, du lịch sinh thái chất lượng cao, du lịch biển, đảo tầm cỡ quốc gia và quốc tế". Đồng thời đẩy mạnh quảng bá, hoạt động liên kết, hợp tác phát triển du lịch quốc tế. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về du lịch, rà soát chấn chỉnh lại các hoạt động kinh doanh lưu trú du lịch, kinh doanh dịch vụ lữ hành, hướng dẫn viên, các khu/điểm du lịch trên địa bàn trong năm 2024. D.Nhân