Du lịch bứt phá với hai trụ cột chuyển đổi





Ngày 4-9 tại TP HCM, trong khuôn khổ Hội chợ Du lịch quốc tế TP HCM (ITE HCMC) 2025, Diễn đàn Du lịch cấp cao với chủ đề "Định hình tương lai ngành du lịch: Hướng tới chuyển đổi số và chuyển đổi xanh" đã được tổ chức với sự tham dự của lãnh đạo Chính phủ, nhiều bộ, ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp (DN).

Nâng tầm thương hiệu du lịch Việt Nam

Phát biểu tại diễn đàn, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính nhấn mạnh TP HCM có những lợi thế và sức hút riêng để trở thành cửa ngõ đón khách quốc tế. Dù vậy, TP HCM cũng cần tăng cường mở rộng hợp tác quốc tế trên cơ sở chuyển đổi số và chuyển đổi xanh nhằm nâng tầm thương hiệu du lịch, khẳng định vai trò trung tâm du lịch của cả nước.

Phó Thủ tướng cho biết Chính phủ cam kết sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để cộng đồng DN, nhà đầu tư và chuyên gia triển khai chuyển đổi số, chuyển đổi xanh. Từ đó, đưa du lịch trở thành một động lực quan trọng cho sự phát triển bền vững.

Thống kê cho thấy 8 tháng đầu năm 2025, lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt gần 14 triệu lượt - tăng hơn 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Du lịch Việt Nam cũng tiếp tục nằm trong nhóm dẫn đầu thế giới về chỉ số năng lực phát triển, đặc biệt là ở các tiêu chí cạnh tranh về giá, tài nguyên du lịch, an toàn và an ninh.

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính cùng các đại biểu tại ITE HCMC 2025. Ảnh: LAM GIANG

Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng đánh giá những sự kiện như Hội chợ Du lịch quốc tế TP HCM được tổ chức nhiều năm qua đã góp phần nâng tầm du lịch, trở thành thương hiệu của quốc gia và khu vực, có sức lan tỏa rất lớn. Theo ông, năm 2025, ngành du lịch dự kiến đón khoảng 22 triệu lượt khách quốc tế, phục vụ trên 110 triệu lượt khách nội địa với tổng thu đạt khoảng 1,2 triệu tỉ đồng.

"Trong bối cảnh đó, Diễn đàn Du lịch cấp cao bàn về chuyển đổi xanh và chuyển đổi số trong du lịch, khi toàn cầu đang hướng đến kinh tế xanh, là rất cấp thiết. Điều quan trọng là tìm giải pháp kết nối các quốc gia và vùng lãnh thổ, tạo ra sản phẩm đa dạng, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách" - ông Nguyễn Văn Hùng nhìn nhận.

"Chìa khóa vàng" cho TP HCM

Sau khi hợp nhất với tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và tỉnh Bình Dương, TP HCM xác định hướng phát triển trở thành siêu đô thị, trung tâm kinh tế, tài chính, logistics, thương mại dịch vụ và du lịch lớn nhất nước.

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính cho rằng TP HCM không chỉ sở hữu lợi thế về vị trí địa lý mà còn mang sức hút riêng biệt để trở thành cửa ngõ đón khách quốc tế, là điểm xuất phát cho nhiều hành trình khám phá Việt Nam. Để khai thác lợi thế, cần có "chìa khóa vàng" là chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Đây được coi là hai trụ cột chiến lược, bổ sung cho nhau, tạo sức mạnh tổng hợp để kiến tạo một ngành du lịch bền vững, hiện đại, nhân văn và đậm bản sắc.

Theo Phó Thủ tướng, chuyển đổi số không chỉ dừng lại ở công nghệ mà còn mở ra cơ hội tạo nên những trải nghiệm du lịch thông minh, cá nhân hóa, gắn kết toàn cầu. Trong khi đó, chuyển đổi xanh không chỉ là xu hướng mà còn là trách nhiệm chung để xây dựng một điểm đến an toàn, bền vững, đầy sức sống.

Để đạt mục tiêu phát triển nhanh và bền vững, cần chuyển từ tư duy "tăng trưởng bằng mọi giá" sang "phát triển bền vững", từ cách nhìn nhận du lịch đơn thuần là dịch vụ sang cách tiếp cận coi đây là ngành kinh tế sáng tạo, gắn kết và chia sẻ giá trị, nơi giao thoa giữa văn hóa, môi trường, kinh tế và công nghệ.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh để hiện thực hóa mục tiêu này, Việt Nam và các thành phố lớn như TP HCM phải tăng cường hành động và hợp tác quốc tế, tập trung vào việc xây dựng mô hình quản trị thông minh, chia sẻ dữ liệu và tri thức, qua đó hình thành hệ sinh thái du lịch số và xanh.

Theo Phó Thủ tướng, cần nghiên cứu xây dựng bộ nguyên tắc "du lịch số và du lịch xanh" như một khuôn khổ chuẩn mực chung, khuyến khích quốc gia và DN áp dụng, để hướng tới một nền du lịch toàn cầu phát triển hài hòa, có trách nhiệm và bền vững. "Việt Nam sẵn sàng đồng hành, đóng góp tích cực và là thành viên trách nhiệm trong sáng kiến này" - ông nêu rõ.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng cũng đề cập vai trò của việc hỗ trợ cộng đồng DN, nhất là DN nhỏ và vừa. Việc xây dựng các cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ công nghệ và đào tạo sẽ giúp DN tự tin đầu tư, thúc đẩy liên kết công - tư và phát triển những mô hình du lịch hiệu quả, ưu tiên các giải pháp số và xanh.

"Trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt và nhiều thách thức như hiện nay, chính sách hỗ trợ này sẽ giúp DN nâng cao năng lực, tạo ra sản phẩm có giá trị, góp phần xây dựng một ngành du lịch hiện đại, sáng tạo và bền vững" - Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Hàng trăm đoàn khách quốc tế đến Việt Nam Ngày 4-9, cùng với Hội chợ Du lịch quốc tế TP HCM, sự kiện "Kết nối chuỗi cung ứng hàng hóa quốc tế" và Diễn đàn Xuất khẩu năm 2025 cũng chính thức khai mạc, kéo dài đến ngày 6-9 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC). Lễ khai mạc có sự tham dự của nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính. Đây là lần đầu tiên, các cơ quan Trung ương như Bộ Công Thương, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch cùng các địa phương, đi đầu là TP HCM, phối hợp tổ chức cả chuỗi sự kiện vừa quảng bá du lịch vừa quảng bá các sản phẩm, DN Việt Nam, cũng như các cơ hội đầu tư, xây dựng chuỗi sản xuất, cung ứng tại Việt Nam tới khách quốc tế. Tại sự kiện "Kết nối chuỗi cung ứng hàng hóa quốc tế", 450 đoàn thu mua đến từ 60 quốc gia và vùng lãnh thổ đã đến tìm nguồn cung sản phẩm. Hơn 400 DN Việt Nam đã trưng bày 12.000 sản phẩm trên diện tích 10.000 m2, từ nông sản, đồ uống, thực phẩm chế biến đến các mặt hàng công nghiệp tiêu dùng như: dệt may, giày dép, đồ gỗ, nội thất, bao bì và cả nhóm hàng công nghiệp hỗ trợ... Hội chợ Du lịch quốc tế TP HCM 2025 quy tụ hơn 520 đơn vị và thương hiệu, cùng sự góp mặt của 28 tỉnh, thành phố trong cả nước có gian hàng tham gia triển lãm. Hội chợ chào đón hơn 250 nhà mua hàng quốc tế cấp cao đến từ 32 quốc gia và vùng lãnh thổ, hứa hẹn mở ra hơn 12.000 cuộc hẹn giao thương và đón gần 30.000 lượt khách tham quan. Phó Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Dũng nhận xét: "Việc thành phố tổ chức cùng lúc 3 sự kiện là biểu tượng của sự hòa âm trong chiến lược và tầm nhìn phát triển, cùng xây dựng một hệ sinh thái kinh tế - du lịch - thương mại xanh, bền vững và sáng tạo". Ng.Ánh

Bền vững, có trách nhiệm Bà Kang Da-eun, Tổng Thư ký Tổ chức Xúc tiến du lịch các thành phố toàn cầu (TPO), cho rằng hiện nay, việc chuyển đổi số và chuyển đổi xanh là hai trụ cột quan trọng, giúp du lịch thích ứng với biến đổi khí hậu và tận dụng công nghệ để nâng cao trải nghiệm. Công nghệ số mang lại khả năng tối ưu quản lý, mở rộng thị trường, trong khi chuyển đổi xanh bảo tồn tài nguyên và gìn giữ văn hóa. "Các quốc gia cần đầu tư nhiều hơn vào hai lĩnh vực này để hướng tới một ngành du lịch bền vững và có trách nhiệm. Một ngành du lịch thành công không chỉ mang lại lợi ích kinh tế mà còn góp phần xây dựng thế giới hòa bình, nhân văn và thịnh vượng" - bà Kang Da-eun nhìn nhận.



