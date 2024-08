Du lịch lễ 2-9 chưa sôi động

Nhiều công ty du lịch cho biết đã chuẩn bị sẵn sàng để đón khách dịp nghỉ lễ 2-9. Kỳ nghỉ lễ năm nay kéo dài 4 ngày nên khá thích hợp cho những chuyến du lịch trong nước và thị trường gần ngoài nước.



Không nhiều biến động

Công ty Du lịch Vietravel cho biết có hơn 9.300 lượt khách khởi hành trong kỳ nghỉ 2-9 với một số tour nội địa được ưa chuộng gồm: Quảng Ninh, liên tuyến Tây Bắc, "cung đường di sản" miền Trung Đà Nẵng - Hội An - Huế - Quảng Bình, Nha Trang, Phan Thiết và Phú Quốc.

Theo ông Trần Đoàn Thế Duy, Tổng Giám đốc Công ty Du lịch Vietravel, tình hình kinh tế còn khó khăn cùng với kỳ nghỉ lễ 2-9 rơi vào giai đoạn sau cao điểm du lịch hè và trước cao điểm du lịch thu đông nên lượng khách đăng ký tour không có nhiều biến động. "Tuy nhiên, chúng tôi vẫn nhận thấy cơ hội lớn từ nhóm khách gia đình hoặc nhóm bạn trẻ chưa sắp xếp được thời gian du lịch hè và sẽ dành quỹ thời gian để đi nghỉ dưỡng dịp này" - ông Duy cho hay.

Ông Phạm Quý Huy, Giám đốc Công ty Kiwi Travel, thông tin tour nội đô TP HCM đi về trong ngày đang được bán khá tốt trong khi nhiều người cân nhắc đối với một số điểm đến ở miền Trung, miền Bắc. "Năm nay, ngoài một số tuyến đi đến vùng Đông Bắc Á, sức mua tour trong dịp lễ khá chậm. Ngoài ra, một số khách có thói quen mua tour gần ngày khởi hành nên số lượng sẽ tăng vào những ngày sát lễ" - ông Huy nhận xét.

Ở phía Bắc, ông Nguyễn Văn Tài, Giám đốc VietSense Travel, cho rằng xu hướng du lịch tự túc tiếp tục là lựa chọn ưu tiên với những điểm đến gần Hà Nội, ví dụ Hà Giang, Mộc Châu, Quảng Ninh, Hải Phòng, Ninh Bình, Thanh Hóa... với trải nghiệm tắm biển, săn mây, tìm hiểu văn hóa đồng bào dân tộc vùng cao.

Với TP Đà Nẵng, thống kê cho thấy tổng số chuyến bay đến đây trong 4 ngày nghỉ lễ ước đạt 484, trong đó có 203 chuyến quốc tế. Tổng số khách đến bằng đường sắt là 5.785, tăng 25% so với cùng kỳ. Công suất phòng bình quân ước đạt 50%-55%, khách lưu trú tập trung đông nhất vào ngày 1 và 2-9, chủ yếu ở các cơ sở ven biển và một số khách sạn 4-5 sao ở trung tâm thành phố.

Theo Hiệp hội Du lịch tỉnh Kiên Giang, dự báo lượng khách quốc tế đến Phú Quốc dịp lễ Quốc khánh sẽ tăng mạnh, chủ yếu là khách Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc, Nga... Trong khi đó, dự báo khách nội địa tới "đảo ngọc" tăng không nhiều khi giá vé máy bay vẫn duy trì mức cao do ít đường bay.

Các chuyến bay nội địa đến Phú Quốc chủ yếu từ Hà Nội và TP HCM, đường bay từ Hải Phòng chỉ có 4 chuyến/tuần, còn các đường bay khác đang tạm ngưng.

Những điểm đến gần khu vực TP HCM như Phan Thiết, Nha Trang... hút khách dịp lễ 2-9. Trong ảnh: Du khách tham quan Đồng Cừu Suối Tiên ở Ninh ThuậnẢnh: Lam Giang

Các địa phương sẵn sàng đón khách

Bà Đặng Hương Giang, Giám đốc Sở Du lịch TP Hà Nội, cho biết đã yêu cầu các cơ sở lưu trú, kinh doanh ẩm thực trên địa bàn nâng cao chất lượng dịch vụ, bảo đảm an ninh, an toàn vệ sinh thực phẩm. Các điểm đến cần liên kết chặt chẽ với đơn vị lữ hành để tổ chức, điều hành tour an toàn, chuyên nghiệp.

Theo ông Nguyễn Doãn Văn, Giám đốc Ban Quản lý di tích danh thắng Hà Nội, đơn vị sẽ trưng bày bổ sung hiện vật tại di tích cách mạng nhà số 90 phố Thợ Nhuộm (quận Hoàn Kiếm) và nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh viết Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến (phường Vạn Phúc, quận Hà Đông). Sản phẩm tour đêm tại các di tích Nhà tù Hỏa Lò, đền Ngọc Sơn, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hoàng thành Thăng Long... cũng được kỳ vọng tiếp tục thu hút du khách.

Một lãnh đạo UBND TP Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết đến Sầm Sơn mùa này, du khách không lo thiếu nhà nghỉ khách sạn. Địa phương đã chỉ đạo các ngành chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động của các nhà hàng, khách sạn, điểm vui chơi, giải trí.

Theo bà Nguyễn Thị Lệ Thanh, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa, nhiều khu nghỉ dưỡng ở Bắc bán đảo Cam Ranh đến thời điểm này đã kín phòng. Tỉnh dự kiến đón lượng khách tăng với cùng kỳ năm ngoái.

Nhằm bảo đảm cung ứng tốt nhất các dịch vụ, Du lịch tỉnh Khánh Hòa đã có công văn đề nghị các doanh nghiệp nghiêm túc thực hiện quy định về đăng ký, niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết; chú trọng phòng chống cháy nổ...

Trong khi đó, Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết du khách Việt sẽ được miễn vé khi tham quan các điểm di tích trong ngày 2-9. Bên cạnh đó, một số hoạt động văn hóa, thể thao cũng sẽ được tổ chức như chương trình "Hue Jogging - Cùng chạy vì cộng đồng" vào sáng 1-9, giải đua ghe truyền thống tỉnh Thừa Thiên - Huế, các chương trình biểu diễn nghệ thuật tại tuyến phố đi bộ Hoàng thành Huế.

Các điểm tham quan di tích thuộc quản lý của Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cũng chuẩn bị các phương án bán vé và điều tiết ở những nơi đông du khách. Các khách sạn nghỉ dưỡng đều có các hoạt động trải nghiệm ẩm thực và sản phẩm nghề thủ công truyền thống địa phương tại chỗ dành cho du khách.

Tour nước ngoài vẫn áp đảo Nhu cầu tour nước ngoài, nhất là các thị trường gần, vẫn áp đảo trong kỳ nghỉ lễ này, tạo sự chênh lệch lớn giữa thị trường nội địa và nước ngoài. Khảo sát thị trường và nhu cầu khách của Công ty Lữ hành Vietluxtour cho thấy tỉ lệ khách lẻ đặt tour nước ngoài dịp lễ 2-9 đạt khoảng 60%, tour nội địa khoảng 40%. Ngoài những điểm đến truyền thống như Hàn Quốc, Trung Quốc, các tour Đông Nam Á mới phát triển trở lại như Campuchia, Lào bắt đầu hút khách do giá tour ở mức trung bình, thời gian tham quan không quá dài và thời tiết thuận lợi. Theo bà Vũ Bích Huệ, Trưởng Phòng truyền thông Flamingo Redtours, tỉ lệ khách đặt tour nước ngoài chiếm đến 80% với những điểm đến được ưu tiên là Thái Lan, Trung Quốc (8,7 triệu đồng/khách trọn gói), Nhật Bản, Hàn Quốc (từ 15 triệu đồng/khách trọn gói)... Ông Đỗ Xuân Ngoạn, Giám đốc Công ty Hongaitours, thông tin tour đến Trung Quốc có giá khoảng 10 triệu đồng/người đang được du khách rất ưa chuộng. Đặc biệt, các tour đường bộ như Hà Nội - Bằng Tường - Nam Ninh, Móng Cái - Trà Cổ - Đông Hưng, Hà Khẩu - Bình Biên - Kiến Thủy - Mông Tự... giá chỉ khoảng 4 triệu đồng/người có sức hút đặc biệt vì chi phí hợp lý với thời gian trải nghiệm ngắn.