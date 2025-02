Du lịch TP HCM chờ bùng nổ

TP HCM được định vị là thành phố của lễ hội, kỳ vọng giữ chân du khách ở lâu hơn, chi tiêu nhiều hơn

Ba tuần sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2025, khách quốc tế tới TP HCM và nhiều địa phương trên cả nước tiếp tục tăng mạnh. Tại TP HCM, khu trung tâm và các điểm đến tham quan đều tấp nập, nhộn nhịp khách quốc tế. Số liệu của Tổng cục Thống kê cho thấy trong tháng 1-2025, khách quốc tế đến nước ta đạt gần 2,1 triệu lượt, tăng mạnh 36,9% so với cùng kỳ năm trước.

Lượng tìm kiếm tăng vọt

Khách đông giúp doanh thu du lịch lữ hành tháng 1-2025 ước đạt 5.100 tỉ đồng, tăng 17,3% so với cùng kỳ năm trước, do nhu cầu du lịch của khách trong nước và quốc tế tăng cao trong các kỳ nghỉ lễ, Tết. Doanh thu du lịch tháng 1-2025 của một số địa phương so với cùng kỳ năm trước cũng tăng, như Khánh Hòa tăng 36,6%, Đà Nẵng 21%, TP HCM 17%, Cần Thơ 16%, Hà Nội 14,8%, Quảng Ninh 14,7%...

Khách tham quan tại Hội chợ Du lịch quốc tế TP HCM (ITE 2024) .Ảnh: LAM GIANG

Chính sách thị thực thuận lợi, các chương trình quảng bá, xúc tiến du lịch được đẩy mạnh cùng với những giải thưởng du lịch danh giá được các tổ chức quốc tế trao tặng, đã thu hút khách quốc tế đến Việt Nam tăng cao trong tháng đầu năm 2025.

Theo Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, dữ liệu tổng hợp từ công cụ Google Destination Insights cho thấy sự gia tăng đáng kể lượng tìm kiếm quốc tế về du lịch nước ta. Cụ thể, lượng tìm kiếm quốc tế về cơ sở lưu trú du lịch tại Việt Nam từ cuối tháng 11-2024 tới hết tháng 1-2025 tăng 15% - 30% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, trong nửa đầu tháng 2-2025, lượng tìm kiếm quốc tế tiếp tục tăng 30% - 45%.

Du khách từ các thị trường đang tìm kiếm nhiều nhất về du lịch Việt Nam là Mỹ, Úc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Anh, Canada, Đức và Malaysia. Hai thị trường lớn là Úc, Ấn Độ có lượng tìm kiếm ở vị trí thứ 2 và thứ 3, cho thấy tiềm năng, dư địa còn rất lớn để tăng trưởng.

TP HCM là một trong những điểm đến được khách quốc tế tìm kiếm nhiều nhất, theo dữ liệu của Google, cùng với Hà Nội, Đà Nẵng, Phú Quốc, Nha Trang, Hội An, Đà Lạt, Phan Thiết, Huế, Vũng Tàu...

Giải thưởng Travelers' Choice Awards Best of the Best Destinations của nền tảng du lịch trực tuyến hàng đầu thế giới Tripadvisor cũng vừa vinh danh TP HCM trong danh sách 25 điểm đến xu hướng của thế giới năm 2025. Tripadvisor đánh giá TP HCM là một trong những thành phố lớn và nhộn nhịp nhất Việt Nam, đóng vai trò là trung tâm văn hóa và kinh tế lớn của cả nước...

Giữ chân khách bằng lễ hội đặc sắc

Tại tọa đàm "Nâng tầm sản phẩm du lịch chất lượng từ các sự kiện, lễ hội" do Hội Nhà báo TP HCM, Tạp chí Du lịch TP HCM và Hiệp hội Du lịch thành phố tổ chức ngày 20-2, các chuyên gia và doanh nghiệp (DN) nhận định những sự kiện, lễ hội chính là lực đẩy giúp TP HCM hút khách trở lại sau thời gian dịch COVID-19. Các sự kiện như Hội chợ Du lịch quốc tế (ITE), Lễ hội Áo dài, Lễ hội Bánh mì... đều bắt đầu từ TP HCM và đang được nhiều địa phương hưởng ứng. Lễ hội Sông nước hiện nay là một chỉ dấu đậm nét cả về du lịch lẫn văn hóa của điểm đến này.

Để TP HCM trở thành thành phố của sự kiện như chủ trương của UBND TP HCM, tiến tới tổ chức các sự kiện mang tầm quốc tế, có sức hấp dẫn toàn cầu, các DN cho rằng cần đầu tư cho một vài sự kiện lễ hội tầm cỡ, diễn ra cố định trong thời gian nhất định để đưa vào sản phẩm quảng bá tới du khách.

Theo bà Huỳnh Phan Phương Hoàng - Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch TP HCM, Phó Tổng Giám đốc Công ty Vietravel - nhiều sự kiện lễ hội tổ chức tại thành phố đang tạo xu thế rất tốt. Các DN đều nhận được lịch sự kiện hằng năm để bám theo, tập trung triển khai sản phẩm.

Vậy làm sao để nâng tầm, đưa được những sản phẩm tour, tuyến, dịch vụ đi cùng lễ hội, khai thác, tạo sự cạnh tranh với các thành phố khác trong khu vực? Về điều này, cần phải tập trung thiết kế, định vị lại những sản phẩm mang tính biểu tượng.

"Với rất nhiều lễ hội, TP HCM cần chọn sự kiện "đinh". Sản phẩm đi trước và đi sau của lễ hội rất quan trọng để lôi kéo du khách đến và ở lâu hơn. Cần ứng dụng công nghệ để khách ở xa, khách quốc tế có thể nắm được những sự kiện sắp diễn ra. Cần định vị, thiết kế lại những sự kiện mang tầm quốc tế để DN cùng quảng bá, xúc tiến nhằm thu hút khách" - bà Phương Hoàng đề xuất.

Ông Lại Minh Duy, Chủ tịch HĐQT Công ty TST Tourist, cho rằng do khách quốc tế thường đặt tour rất sớm nên các lễ hội của TP HCM cần cố định ngày tổ chức định kỳ hằng năm để DN dễ hoạch định cho khâu quảng bá, giới thiệu, xây dựng sản phẩm. Dù vậy, ông Duy cũng nhìn nhận việc cố định ngày cụ thể của lễ hội trước cả năm là không dễ do liên quan nhiều yếu tố. Từng lễ hội cũng cần định hướng thu hút phân khúc khách nào, nội địa hay quốc tế, từ đó DN tập trung cho sản phẩm, quảng bá, tương tác với du khách…

Ông Phan Xuân Anh, Chủ tịch HĐQT Công ty Du ngoạn Việt, góp ý: "Muốn khai thác hiệu quả các lễ hội trong việc thu hút du khách tới TP HCM, ngành du lịch cần hợp tác với ngành hàng không, đường biển để có các dòng khách cao cấp, chi tiêu nhiều và "chịu chơi". Cần định vị cả thị trường khách vì nếu chỉ đón khách chi tiêu thấp, giá rẻ… thì dần dần có thể ảnh hưởng tới việc thu hút các phân khúc khách cao cấp"